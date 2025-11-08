金馬62／張震紐約街頭狂奔！遇外送員「暖心關懷」差點報警

張震以《幸福之路》紐漂外送員提名金馬影帝。（圖／甲上娛樂）





憑藉《緝魂》榮登金馬影帝的張震，今年再以《幸福之路》紐漂外送員角逐最佳男主角獎項，本片探見紐約底層華人移民寫實境遇；他昨（7）日受訪時分享，去年12月到今年1月在紐約拍攝時下大雪非常冷，拍到一半還被真的外送員關心，以為他的腳踏車真的被偷了、想幫忙報警，瞬間覺得很感動。

張震回憶起拍攝過程，整部電影幾乎都在繁華的紐約街頭穿梭取景，整個工作團隊40、50人機動性移動拍攝，為避免被路人發現，他形容很多時候是像「偷拍」那樣捕捉：「有一段是我在第五大道上要去找我的電動腳踏車，被人家偷走了，我就一直在第五大道上跑來跑去，感覺是真實發生這樣的事情。」

近期對張震而言，「最幸福的事情」是一覺到天亮睡滿9個小時，開心直呼：「我就覺得那一天都很美好！」平時習慣晚睡，又要早起陪10歲女兒吃早餐、上學，因此睡眠時間很少；如同片中帶女兒一起工作，張震也說有機會都會帶她去拍戲，她也知道自己是大明星。

張震說自己是個比較樂天的人，偶爾也會有較黑暗的想法：「過去的日子裡面也會有一些比較低潮的時候需要去度過，有時片子拍得很少生活比較不穩定，或是碰到小人、碰到一些損友，來來去去都會有這樣的問題，我是覺得日子還是要過好，所以就盡量不去想這些，我可以做到的事就是做好我的本分。」為現階段幸福指數打出75到80分。

正在拍攝新電影的張震，正在跟劇組請假欲出席金馬獎頒獎典禮，對於二度封帝很有信心：「對我來講滿不一樣角色，可能是因為在紐約拍攝，也有可能是這個人物發生的事情，我的表演上面也是用一種很放鬆的狀態去面對、接受，或者是去演繹這個人。」導演Lloyd Lee Choi給演員很多自由，全片大部分都是即興演出，並使用底片拍出不一樣的商業片質感。

