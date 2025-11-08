金馬62／張震紐約街頭狂奔！遇外送員「暖心關懷」差點報警
憑藉《緝魂》榮登金馬影帝的張震，今年再以《幸福之路》紐漂外送員角逐最佳男主角獎項，本片探見紐約底層華人移民寫實境遇；他昨（7）日受訪時分享，去年12月到今年1月在紐約拍攝時下大雪非常冷，拍到一半還被真的外送員關心，以為他的腳踏車真的被偷了、想幫忙報警，瞬間覺得很感動。
張震要搶第二座金馬影帝。（圖／甲上娛樂）
張震回憶起拍攝過程，整部電影幾乎都在繁華的紐約街頭穿梭取景，整個工作團隊40、50人機動性移動拍攝，為避免被路人發現，他形容很多時候是像「偷拍」那樣捕捉：「有一段是我在第五大道上要去找我的電動腳踏車，被人家偷走了，我就一直在第五大道上跑來跑去，感覺是真實發生這樣的事情。」
張震化身紐漂外送員。（圖／甲上娛樂）
近期對張震而言，「最幸福的事情」是一覺到天亮睡滿9個小時，開心直呼：「我就覺得那一天都很美好！」平時習慣晚睡，又要早起陪10歲女兒吃早餐、上學，因此睡眠時間很少；如同片中帶女兒一起工作，張震也說有機會都會帶她去拍戲，她也知道自己是大明星。
張震演繹出華人移民無奈人生。（圖／甲上娛樂）
張震說自己是個比較樂天的人，偶爾也會有較黑暗的想法：「過去的日子裡面也會有一些比較低潮的時候需要去度過，有時片子拍得很少生活比較不穩定，或是碰到小人、碰到一些損友，來來去去都會有這樣的問題，我是覺得日子還是要過好，所以就盡量不去想這些，我可以做到的事就是做好我的本分。」為現階段幸福指數打出75到80分。
正在拍攝新電影的張震，正在跟劇組請假欲出席金馬獎頒獎典禮，對於二度封帝很有信心：「對我來講滿不一樣角色，可能是因為在紐約拍攝，也有可能是這個人物發生的事情，我的表演上面也是用一種很放鬆的狀態去面對、接受，或者是去演繹這個人。」導演Lloyd Lee Choi給演員很多自由，全片大部分都是即興演出，並使用底片拍出不一樣的商業片質感。
【更多東森娛樂報導】
專訪／諧星經歷成養分！黃鐙輝當叫賣哥首戰金馬：從影15年大禮
黃明志捲謝侑芯謀殺案！黃秋生曝「最後通話內容」：太可怕了
薛仕凌涉閃兵！《影后》黃迪揚「急喊4字」曝超狂軍旅生活
其他人也在看
張震將以「幸福之路」角逐金馬62影帝 (圖)
演員張震（圖）曾以「緝魂」抱回第58屆金馬獎最佳男主角，2025年再以電影「幸福之路」入圍同獎項，將拚第2座金馬影帝。中央社 ・ 8 小時前
張震再拚金馬影帝 紐約拍片逼真引民眾關心
（中央社記者王心妤台北8日電）影帝張震今年憑「幸福之路」再叩關金馬影帝，張震透露，紐約拍攝期間因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，甚至有民眾主動關心。他自認此次演出放鬆，對再奪金馬獎頗有信心。中央社 ・ 8 小時前
金馬影帝紐約跑外送 張震險被路人報警急打發：別管我了！
張震藉由主演電影《幸福之路Lucky Lu》獲得金馬影帝提名，他在片中飾演生存於紐約的華裔外送員盧家成，在第五大道奔走要尋找失竊的電動腳踏車，沒想到有真的外送員還以為他的車不見，上前關心：「你還好，沒事嗎？需要幫忙嗎？需要報警嗎？」張震當下雖然很感動，不過也沒有表明演員身分，僅跟對方說：「我在忙，不自由時報 ・ 11 小時前
張震再戰金馬影帝 紐約演外送員被當同行問：要報警嗎
影帝張震今年靠《幸福之路》再次獲得金馬獎提名影帝，在片中飾演外送員的他透露，因為是低調拍攝，尋找被偷的電動車時，竟有真的外送員上前關心，還問他要不要報警，但因為在拍戲，他簡短回應「我在忙」。太報 ・ 7 小時前
賴政府：總預算卡關沒關係、年終獎金2月6日入帳
行政院人事總處10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定年終工作獎金發給日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。儘管立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，但官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不會影響入帳日期。中天新聞網 ・ 11 小時前
影帝轉行了？張震街頭狂奔「遭誤認是同業」嚇傻：差點幫我報警
金馬影帝的張震今年再以電影《幸福之路》角逐本屆金馬最佳男主角，片中他詮釋異鄉打拼的華人底層人生，拍攝過程全於紐約街頭實景完成，寫實氛圍濃厚。張震受訪時回憶，去年12月至今年1月在紐約拍攝時氣溫驟降、大雪紛飛，直呼「比想像中還冷」，甚至還被當地外送員誤認成同業。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
隨波逐流「傷痕」換「勳章」！ 漂流木超人逆境磨出光芒
屏東青年潘辰皓從10歲起便肩負家計，人生宛如漂流木般飄泊不定。八八風災後，他因緣際會開始漂流木藝術創作，徹底改變了命運！潘辰皓將漂流木拼湊成栩栩如生的藝術品，不僅找到自我價值，更看見自身與漂流木相似的命運軌跡。如今他的作品不僅獲得高價收藏，更走進校園分享生命故事，幫助與他有相似經歷的孩子找到人生光芒，將生命中的傷痕轉化為閃亮的勳章！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
準影帝柯煒林抗癌現身 樂觀面對病情「我很健康」
導演陳玉勳透露，《大濛》耗費四年時間準備才迎來上映。他感性表示：「總有個力量一直拉著我、幫我的忙，這不是吹牛。」他坦言是偶然間看到以前的資料，許多故事不斷湧現，讓他持續創作。拍攝過程十分順利，但他原選擇12月拍攝想呈現冬日氛圍，卻遇到每天大太陽，所以必需後...CTWANT ・ 1 天前
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬
戴資穎低調退役！賴清德：讓世界看見台灣 李洋也致敬EBC東森新聞 ・ 15 小時前
本土豬解禁！賴清德開吃滷肉飯、刈包 籲民眾守護台灣味
非洲豬瘟病例沒有往外擴散，15天的禁運禁宰管制在昨天解禁，總統賴清德今（11/8）日在社群分享影片，表示滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯等熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成，未來要請國人繼續努力守護台灣豬，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，政府也會全力防疫。太報 ・ 11 小時前
獨家／房租繳不出！馬士媛入圍金馬 5年樂團男友金援：被理解的感覺
第62屆金馬獎即將登場，馬士媛憑藉《左撇子女孩》入圍最佳新人，首次演戲的她坦言當時還對人生迷惘，沒想到導演透過IG聯絡了她，對於入行相當意外。而人生首度踏上金馬殿堂，笑說心情很神奇，沒想到有一天竟能成為其中一員，「還沒緊張啦，現在都在忙造型、宣傳，可能真的要到前一天才會有那種『哇！真的要來了』的感覺。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台東市區學校旁成排自小客擋風玻璃驚見彈痕 嚇壞學生和家長
台東市區某國中旁的巷道成了「試槍場所」，緊靠著學校與住宅的車輛玻璃上出現彈痕。校方除了提醒學生注意安全，也警告「不要做類似的事」，遭惡意破壞的車主則是罵聲不斷，目前警方已掌握情資，正積極偵辦單中。日前台東市某國中側門成排自小客車的擋風玻璃出現彈痕，約4、5輛車受到毀損。民眾表示，事發後警方前往鑑識，自由時報 ・ 13 小時前
川普會見奧班 同意匈牙利向俄購油免受制裁
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國總統川普今天在白宮會見匈牙利總理奧班（Viktor Orban），川普因匈牙利地處內陸沒有海港，同意匈牙利繼續購買俄羅斯石油，免受制裁。中央社 ・ 15 小時前
女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要
女星裝醉敲門！陳熙鋒反應曝 談「粿王」認分寸很重要EBC東森娛樂 ・ 12 小時前
藍白合「基隆模式」能全台複製？盤點5縣市合作潛力高
【記者邱筠媜／台北報導】2026選舉將近，民眾黨近來積極推動「聯合政府」，並擴及地方政府合作，其中以基隆市國民黨籍市長謝國樑與民眾黨籍副市長邱佩琳的「基隆模式」最受矚目。民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文均肯定基隆為藍白合示範區，可供其他縣市參考。不過，文化大學國發所兼任教授曲兆祥認為，若想把「基隆模式」推到全台22縣市，這個想法有點「羅曼蒂克」，應瞄準合作機會高的地區，例如宜蘭縣等「4個縣市」有機會藍白合。藍營幕僚則建議，新竹市可由民眾黨續任市長、國民黨任副市長，不過，若競爭激烈，跨黨派合作恐導致資訊外洩，對市政推動不利。壹蘋新聞網 ・ 10 小時前
長輩每3人就有1人肌少症 專家喊早期警訊別輕忽
隨著人口結構逐漸老化，影響生活品質甚鉅的肌少症（Sarcopenia），也成為備受關注議題。台北醫學大學偕台北神經醫學中心、台灣生醫創新學會等單位舉辦「肌少症國際研討會」，邀請美、日、港等國內外專家學者與會，探討肌少症之醫療、復健及公衛議題。中時新聞網 ・ 12 小時前
電影「96分鐘」破2億謝票見面會 (圖)
電影「96分鐘」破2億謝票見面會8日在台北大巨蛋秀泰影城舉行，演員林柏宏（左4）、宋芸樺（左5）、王柏傑（右4）、姚以緹（右3）、蔡凡熙（右2）等演員與導演洪子烜（左1）、監製鄒介中（右1）一同拿著手舉牌宣布票房破2億。中央社 ・ 11 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 13 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前