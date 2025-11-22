金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家

第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。

年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。

最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』

廣告 廣告

話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。

范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』

最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，是本屆最大贏家。由於電影即將上映，陳玉勳不諱言金馬加持很重要。陳玉勳：『(原音)我其實一直很焦慮啦，因為這兩年做了兩年，後期其實是蠻焦慮，尤其碰到要上片，所以蠻在意獎的，其實蠻在意的。』

緊追在後的《幸福之路》則以獨立製作之姿，奪下最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎。

最佳男配角由在《我家的事》中展現突破演出的曾敬驊奪得。他從宣布得獎到上台領獎、下台接受訪問，全程情緒激動、一路落淚。曾敬驊：『(原音)當下有點放空，但是突然聽到自己的名字出現的時候，我不知道，我好感激，就是這一路以來碰到的人。每一個人的畫面都閃過眼前。不知道欸，就有這個感覺，然後我就不知道怎麼收回來。』他也透露希望藉由金馬獲獎，帶爸媽出國旅行，慰勞他們。

陳雪甄在《人生海海》中飾演一位馬來西亞華人女性，精湛演出獲得評審一致肯定，以15票全拿之姿，強勢抱走最佳女配角。

《左撇子女孩》新人馬士媛首次演戲即驚艷全場，勇奪最佳新演員獎。馬士媛：『(原音)很感謝，然後覺得很不可思議，可以真的拿到這個獎是一件覺得很不可思議的事情，對，然後我覺得滿滿的感謝。』

其他獎項方面，《眾生相》香港導演李駿碩擊敗眾多強敵，拿下最佳導演；韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee Choi則以《幸福之路》獲得最佳新導演獎。(編輯：陳士廉)