金馬62／張震、范冰冰榮登新科金馬帝后 《大濛》奪最佳劇情片成大贏家
第62屆金馬獎得獎名單出爐，張震、范冰冰榮登新科帝后；《大濛》拿下壓軸最佳劇情片等4項大獎，外加一座非正式觀眾票選獎，成為本屆大贏家。
年度華語盛事金馬獎22日晚間於台北流行音樂中心盛大登場，除了紅毯眾星爭豔，獎項揭曉過程也高潮迭起。
最受矚目的最佳男主角，最終由《幸福之路》張震擊敗《大濛》柯煒林，二度稱帝。張震：『(原音)我覺得今年是非常有競爭性的一年，所以我今年雖然好像沒有很緊張，但其實很緊張，所以得到的時候，我真的沒有想到，我真的完全沒有想到。』
話題十足的最佳女主角，一如許多影評預測，由中國演員范冰冰在最後一輪擊敗《我家的事》高伊玲勝出，榮獲演藝生涯首座金馬影后。范冰冰雖未出席典禮，但透過現場電話連線分享她的得獎心情。
范冰冰曾向導演表示，希望藉由演出馬來西亞導演張吉安執導的《地母》中「鳳音」一角，讓自已演藝生涯「重新來過」。此番登上金馬影后寶座，她也特別向金馬獎致意。范冰冰：『(原音)謝謝金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息。』
最佳劇情片由陳玉勳執導的《大濛》以一票之差險勝《眾生相》。此外，《大濛》也拿下最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，是本屆最大贏家。由於電影即將上映，陳玉勳不諱言金馬加持很重要。陳玉勳：『(原音)我其實一直很焦慮啦，因為這兩年做了兩年，後期其實是蠻焦慮，尤其碰到要上片，所以蠻在意獎的，其實蠻在意的。』
緊追在後的《幸福之路》則以獨立製作之姿，奪下最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂三項大獎。
最佳男配角由在《我家的事》中展現突破演出的曾敬驊奪得。他從宣布得獎到上台領獎、下台接受訪問，全程情緒激動、一路落淚。曾敬驊：『(原音)當下有點放空，但是突然聽到自己的名字出現的時候，我不知道，我好感激，就是這一路以來碰到的人。每一個人的畫面都閃過眼前。不知道欸，就有這個感覺，然後我就不知道怎麼收回來。』他也透露希望藉由金馬獲獎，帶爸媽出國旅行，慰勞他們。
陳雪甄在《人生海海》中飾演一位馬來西亞華人女性，精湛演出獲得評審一致肯定，以15票全拿之姿，強勢抱走最佳女配角。
《左撇子女孩》新人馬士媛首次演戲即驚艷全場，勇奪最佳新演員獎。馬士媛：『(原音)很感謝，然後覺得很不可思議，可以真的拿到這個獎是一件覺得很不可思議的事情，對，然後我覺得滿滿的感謝。』
其他獎項方面，《眾生相》香港導演李駿碩擊敗眾多強敵，拿下最佳導演；韓裔加拿大籍導演Lloyd Lee Choi則以《幸福之路》獲得最佳新導演獎。(編輯：陳士廉)
其他人也在看
金馬62得獎名單｜《大濛》擒「最佳劇情片」大贏家 張震入手第2座影帝！范冰冰哽咽封后
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11╱22）在台北流行音樂中心登場，今年典禮不設主持人，而是結合表演節目、精心打造影片、頒獎橋段共同串起整場典禮的「現在」、「過去」和「未來」3個章節，「最佳劇情片」頒給《大濛》，入圍11項的《大濛》最後拿下4獎，成為最大贏家。太報 ・ 14 小時前
范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22）晚盛大舉行，影帝、影后競爭激烈，張孝全、張震、藍葦華力拚獎留台灣；影后部分則由范冰冰一人力抗林依晨、劉若英等台灣演員，且她今晚有望出席金馬，讓不少粉絲相當期待，《台台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎
金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎EBC東森娛樂 ・ 13 小時前
金馬62／《大濛》奪最佳劇情片！ 製片暖心談「獻給台灣人的愛」
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日盛大登場，年度最大獎「最佳劇情片」最終由《大濛》奪下，擊敗《左撇子女孩》、《地母》等強勁對手，榮獲本屆最高榮譽。《大濛》劇組上台領獎時，監製李烈一度情緒激動講不出話，台視新聞網 ・ 13 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 13 小時前
健美健身錦標賽 72歲林穗慈驚艷全場 (圖)
全國總統盃健美健身錦標賽今年首創70歲以上級，已經當阿嬤、72歲的林穗慈（圖）22日登場時依舊保持緊實的身型和樂觀的笑容。中央社 ・ 22 小時前
TWICE來了! 子瑜首次回鄉開唱 喊:終於帶成員們來高雄
南部中心／綜合報導韓國女團TWICE成軍10周年，今晚首度在台開唱，子瑜第一次回家鄉開唱，不只用台語問好，還非常興奮的說，"終於帶成員們一起來高雄了"。甚至在最後一首歌前，拿起手稿，分享在韓國發展的心路歷程，幾乎哽咽快掉淚，讓粉絲十分動容。民視 ・ 6 小時前
金馬62／《大濛》勇奪最佳劇情片！張震、范冰冰分別登影帝及影后寶座 完整得獎名單一次看
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）晚於台北流行音樂中心登場。本次獲得11項入圍的《大濛》最終拿下包含最大獎「最佳劇情片」在內...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
總統：金馬獎是華語電影連結亞洲、走向國際重要平台
（中央社記者溫貴香台北22日電）第62屆金馬獎今天晚間在台北流行音樂中心登場，總統賴清德表示，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見；金馬獎不只是華語電影重要指標，更是連結亞洲、走向國際重要平台。中央社 ・ 13 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我
金馬62／柯煒林無緣影帝！「1票之差敗張震」幽默回：誰沒投給我EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
穆熙妍揹Loro Piana 也穿FILA！低調貴氣，被譽為最沒有架子的百億千金！
穆熙妍隨著Z世代掀起的復古風潮延燒，雖然近期比較少在螢光幕前，但是《康熙來了》經典片段也被重新挖出，過去曾被蔡康永點名為「娛樂圈家裡最有錢的一個人」，穆熙妍也再度成為網友熱議焦點。這位出身太陽能大廠千女人我最大 ・ 2 天前