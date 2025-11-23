金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴

娛樂中心／曾郁雅報導



第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。





金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！一上台「爆出大實話」全場笑噴

張震再摘一座金馬影帝，自己也不敢相信。（圖／台視提供）

日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂一同宣布拿下62屆金馬「最佳男主角」得主是《幸福之路》張震，過去就曾經以《緝魂》拿下金馬影帝的他，於今年再添一座金馬影帝獎座，張震聽到自己獲獎馬上瞪大眼睛、接著雙手合十把臉埋住，跑上台領獎的張震一開口馬上逗笑全場，他表示「我都沒準備，非常開心。」，還想要從懷中掏出小抄，沒想到甚麼都挖不出來，張震提到這次入圍的作品每一個都非常精彩，類型也相當不同所以他真的沒有想到自己會得獎。

金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！一上台「爆出大實話」全場笑噴

張震上台坦承「沒準備」，大實話逼瘋現場。（圖／金馬執委會提供）

張震藉由上台領獎的機會，感謝製作團隊並點名父親「謝謝我的父親張國柱，他是個演員，帶我認識電影，從出道到現在不斷相信、熱愛電影。」，同時現在也是一個父親角色的他，也認為在電影《幸福之路》中，他詮釋的就是自己。

在本屆「最佳男主角」獎項由展現絕美身姿與驚艷演技的新加坡新生代男演員許瑞奇《好孩子》、來自香港、曾以《濁水漂流》以失語症青年形象入圍金馬「最佳男配角」的柯煒林《大濛》、以張力演技調度全劇細絲極恐「時間軸」的張孝全《深度安靜》、張震曾以《緝魂》拿下影帝頭銜，如今再度以《幸福之路》挑戰下一座殊榮、藍葦華《我家的事》飾演父親情緒層次變化與無奈、爆發也在影迷肩引發討論。





