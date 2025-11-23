金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導
第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。
張震再摘一座金馬影帝，自己也不敢相信。（圖／台視提供）
日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂一同宣布拿下62屆金馬「最佳男主角」得主是《幸福之路》張震，過去就曾經以《緝魂》拿下金馬影帝的他，於今年再添一座金馬影帝獎座，張震聽到自己獲獎馬上瞪大眼睛、接著雙手合十把臉埋住，跑上台領獎的張震一開口馬上逗笑全場，他表示「我都沒準備，非常開心。」，還想要從懷中掏出小抄，沒想到甚麼都挖不出來，張震提到這次入圍的作品每一個都非常精彩，類型也相當不同所以他真的沒有想到自己會得獎。
張震上台坦承「沒準備」，大實話逼瘋現場。（圖／金馬執委會提供）
張震藉由上台領獎的機會，感謝製作團隊並點名父親「謝謝我的父親張國柱，他是個演員，帶我認識電影，從出道到現在不斷相信、熱愛電影。」，同時現在也是一個父親角色的他，也認為在電影《幸福之路》中，他詮釋的就是自己。
在本屆「最佳男主角」獎項由展現絕美身姿與驚艷演技的新加坡新生代男演員許瑞奇《好孩子》、來自香港、曾以《濁水漂流》以失語症青年形象入圍金馬「最佳男配角」的柯煒林《大濛》、以張力演技調度全劇細絲極恐「時間軸」的張孝全《深度安靜》、張震曾以《緝魂》拿下影帝頭銜，如今再度以《幸福之路》挑戰下一座殊榮、藍葦華《我家的事》飾演父親情緒層次變化與無奈、爆發也在影迷肩引發討論。
原文出處：金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！一上台「爆出大實話」全場笑噴
更多民視新聞報導
金馬62／曾敬驊奪最佳男配秒潰堤！暴哭「開口大破音」反差融化粉
金馬62／再見顏正國、大S、坣娜！金曲歌后獻唱追思
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
更多熱門影音：
邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開
恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」
玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思
其他人也在看
金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅台視新聞網 ・ 22 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬慶功／張震演《Lucky Lu》帶Lucky物 幸運糖果「來自南港1間廟」
第62屆金馬獎於22日晚於台北流行音樂中心盛大舉行，所有獎項頒發完畢，典禮順理落幕。《幸福之路》（Lucky Lu）獲得最佳新導演、最佳男主角、最佳原創電影音樂三項大獎。張震個人第二次成為金馬影帝，在慶功宴上他也分享了些小故事。鏡報 ・ 10 小時前
金馬62》翁倩玉好久不見！穿自行設計禮服優雅登場
第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)於台北流行音樂中心盛大登場，星光大道17點30分開始，75歲資深旅日女星翁倩玉，和日本影帝西島秀俊一起走紅毯，整個人容光煥發，狀態極佳！中時新聞網 ・ 22 小時前
告五人將登金馬表演！ 公布心目中影后人選
告五人為電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲〈我天生—有病版〉強勢入圍第 62 屆金馬獎最佳原創電影歌曲，今年更第一次以「入圍者＋表演嘉賓」雙重身分站上金馬舞台！面對這場重量級盛典，三人笑說彼此的幸運小物其實超樸實，就是「一定要吃飽」，把體力補滿、才有元氣全力以赴。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 19 小時前
金馬獎／《大濛》奪最佳劇情片！揭白色恐怖「艱困環境人還是有善良的心」
第62屆金馬獎今（22）日舉行頒獎典禮，由陳玉勳執導的《大濛》獲得最佳劇情片，打敗《人生海海》、《左撇子女孩》、《眾生相》、《地母》，《大濛》抱回四項大獎，成為最大贏家。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
金馬62／曾窮到繳不出房租！25歲女星「首次演戲就上馬」險把導演當詐騙
第62屆金馬奬今（22）日隆重登場，稍早公布最佳新人獎由馬士媛《左撇子女孩》抱回，成功擊敗勁敵牧森《進行曲》、劉敬《失明》、張迪文《眾生相》、林怡婷《恨女的逆襲》，成為超強黑馬。馬士媛在後台難掩激動情緒，直呼：「說不太出話來的感覺，很感謝、也很不可思議，滿滿的感謝。」三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
范冰冰曬哭後懵照喊幸福！替大馬奪金馬影后 工作室說完「寶島最佳女主角」突刪文
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導范冰冰昨（22）日憑藉《地母》拿下金馬獎最佳女主角，正在外地拍戲的她無法出席，由導演張吉安代領獎項，並與她現場連線，...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳新導演」、「最佳導演」由剛獲得美國導演工會（DGA Awards）終身成就獎的「台灣之光」李安頒獎，宣布由「Lloyd Lee CHOI」、「李駿碩」分別拿下「最佳新導演」、「最佳導演」，民視 ・ 19 小時前
金馬紅毯熱議造型！張迪文金閃閃登場 李千娜優雅氣質撐場
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心盛大登場，星光大道上男星女星爭奇鬥豔，只是有時候可能走得太過前面，凡人的審美感有點跟不上。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 21 小時前
蔡尚樺遭批「字彙量太低」還滿滿支語 高EQ回應被讚爆
獲封「最美主持人」的蔡尚樺，近年來從主播轉往節目主持發展，還曾獲金鐘獎益智及實境節目主持人獎。然而近日卻有網友在社群上開砲，表達對蔡尚樺在節目上的用詞與語意表達方式的不滿，痛批她「字彙量太低」，還批她「超級無敵不會講其他任何副詞，而且滿滿支語（中國詞彙）。」面對負評，蔡尚樺展現高EQ回應，引發網友討論。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
金馬獎／陳淑芳獲頒終身成就獎！ 出道68年「女兒」徐若瑄獻獎哭了
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場，終身成就獎，頒發給出道超過一甲子的影后陳淑芳，並由《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳獻獎，陳淑芳走上舞台時，徐若瑄也在一旁默默拭淚。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
痠痛貼布別在睡覺貼！1片超過「這時間」恐胃潰瘍、腎受損
你是不是也很常腰痠背痛呢？健康粉專透露，很多人痠痛第一反應就是「貼痠痛貼布」，覺得貼了就能止痛、放鬆。但貼布含藥成分，會透過皮膚進入血液。如果貼錯位置、貼太久、貼太多，不僅無效，還可能導致皮膚過敏、胃潰瘍，甚至腎功能受損。建議不要睡覺時貼，一次貼4至8小時，最長不超過12小時，一天貼1至2張即可。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬獎／75歲翁倩玉重回金馬舞台 一口秀流利英文驚豔眾人
2025金馬獎（第62屆金馬獎）頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。電影《陽光女子合唱團》片中兩位女主角翁倩玉與陳意涵，也在頒獎典禮上聯袂現身，一同頒發最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲獎。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
金馬62／曾敬驊7字招認感情現況 得獎痛哭獲關注！羞認從小被叫「愛哭誒」
27歲曾敬驊憑藉《我家的事》奪第62屆金馬獎最佳男配角獎，在典禮台上、後台都爆哭說不出話，出席慶功宴時，心情終於平復下來，害羞笑說，自己小時候其實就有被保母用台語取綽號「愛哭誒」，如今坐實這個綽號。曾敬驊並透露有跟爸媽通到電話，因為想跟他們合照，但是家人已經到車站。鏡報 ・ 11 小時前
《山河枕》丁禹兮歷代CP盤點：合作趙露思、虞書欣爆紅，和《暗河傳》的她也搭過！
丁禹兮、宋茜主演的古裝陸劇《山河枕》日前剛完結，原本外界對於「禁忌叔嫂戀」感到相當期待，怎料正片上線後卻有觀眾認為丁禹兮和宋茜更像親姐弟，兩人之間毫無CP感！不過丁禹兮過去其實合作過無數人氣女神，以下為大家盤點《山河枕》丁禹兮歷代陸劇CP，和趙露思、虞書欣都甜度破表，搭孟子義全網公認最意難平！Beauty美人圈 ・ 1 天前
暗酸祭拜吳石！賴清德諷不該緬懷共諜 鄭麗文回應了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導昨（22）日是國民革命高級將領黃百韜殉國紀念日，賴清德也在臉書表達緬懷之意，他文中強調，「我們應該緬懷的，是那些不分先來後到，為了信念與軍人的榮譽，嚴守軍紀、為國奮戰的國軍官士兵袍澤，而不是共諜」，被外界認為諷刺先前祭拜匪諜吳石的國民黨主席鄭麗文。對此，鄭麗文今（23）日上午出席「雲林口湖健走、步步口福」活動前受訪時回應了！民視 ・ 2 小時前
金馬62／重現《愛情萬歲》！李國煌穿高跟鞋坐「長椅」致敬楊貴媚
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間上演一段溫暖的致敬橋段。擔任「最佳美術設計」與「最佳造型設計」頒獎人的李國煌、楊貴媚，一出場便以經典電影《愛情萬歲》的元素掀起現場話題。李國煌特別穿上高跟鞋，並坐台視新聞網 ・ 19 小時前