金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了

張震摘下金馬獎最佳男主角。（圖／東森娛樂）

第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心圓滿落幕，《幸福之路》的張震擊敗張孝全、藍葦華等勁敵，二度拿下最佳男主角。慶功宴上他表示，這次抱持平常心，但不同的是今年特別帶了「Lucky物」。

張震透露，現在面對表演已經是不同的階段，過去經常壓力很大，現在追求的則是放鬆，「放鬆會讓我變得專注」，而演《幸福之路》時是最棒的狀態，「演戲不是獨角戲，要跟其他演員、機器、導演、工作人員配合，所以我會因應不同環境，調整我自己的狀態，對我來說這是做演員有趣的部分。」

廣告 廣告

張震進一步表示，如果老是一成不變，那就像上班一樣，「我也不是缺很多錢，演戲就是要好玩，讓自己可以享受在過程裡面，就是推動我繼續演下去的動力。」而今年老婆、女兒都有在場，他笑說一切都發生得很快，但有看到女兒開心的樣子，張震也分享，有時候拍戲也會帶孩子到現場，希望能讓她了解父親的職業。

另外，張震這次帶的幸運物是一顆在廟裡拿的糖果，被追問是哪間廟時，他笑一笑後直言去了3間，第1間是家附近的土地公廟，第二間是南港聖母宮，至於幸運物則是在南港奉天宮拿的，不過他也強調拜拜都是求平安、身體健康，當時看到有水果也只是順手拿的，沒想到真的成為幸運物。

【更多東森娛樂報導】

金馬62／緊急取消來台！小島秀夫「確診A流」道歉影迷

金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光

金馬62完整名單／張震奪影帝 范冰冰封后！《大濛》橫掃4大獎

更多熱門影音：

邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開

恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」

玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思