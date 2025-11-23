金馬62／張震「Lucky物」加持二度封影帝 跑3間廟全說了
第62屆金馬獎22日晚間在台北流行音樂中心圓滿落幕，《幸福之路》的張震擊敗張孝全、藍葦華等勁敵，二度拿下最佳男主角。慶功宴上他表示，這次抱持平常心，但不同的是今年特別帶了「Lucky物」。
張震透露，現在面對表演已經是不同的階段，過去經常壓力很大，現在追求的則是放鬆，「放鬆會讓我變得專注」，而演《幸福之路》時是最棒的狀態，「演戲不是獨角戲，要跟其他演員、機器、導演、工作人員配合，所以我會因應不同環境，調整我自己的狀態，對我來說這是做演員有趣的部分。」
張震進一步表示，如果老是一成不變，那就像上班一樣，「我也不是缺很多錢，演戲就是要好玩，讓自己可以享受在過程裡面，就是推動我繼續演下去的動力。」而今年老婆、女兒都有在場，他笑說一切都發生得很快，但有看到女兒開心的樣子，張震也分享，有時候拍戲也會帶孩子到現場，希望能讓她了解父親的職業。
另外，張震這次帶的幸運物是一顆在廟裡拿的糖果，被追問是哪間廟時，他笑一笑後直言去了3間，第1間是家附近的土地公廟，第二間是南港聖母宮，至於幸運物則是在南港奉天宮拿的，不過他也強調拜拜都是求平安、身體健康，當時看到有水果也只是順手拿的，沒想到真的成為幸運物。
