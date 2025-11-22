金馬62／張震2度奪金馬影帝 謝謝攝影師捕捉「我一點點小小的眼神」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳男主角入圍者包含許瑞奇、柯煒林、張孝全、張震、藍葦華，獎項由日本影帝西島秀俊，以及第49屆金馬影后桂綸鎂頒發。
張震以《幸福之路》獲得人生第2座金馬影帝，他上台發表得獎感言，首先感謝金馬獎評審對他的肯定，他說：「相信今年的獎一定很難評，因為看了片段，各種不同類型的電影，各種不同的表演，看到其他入圍者的表演，每個人真的都很棒。」大大肯定其他競爭對手。
接著張震分享：「這次我演《幸福之路》，是用一種非常放鬆的狀態去演戲，基本上在紐約的兩個月裡面，那兩個月我就是 Lu Jia Cheng，就是戲裡面的角色，全心全意地投入在裡面，我相信，不管今天有沒有拿這個獎，我都盡力而為，做了最好的一部分。」
張震也不忘感謝團隊：「謝謝整個電影的導演，寫了這麼棒的故事，特別謝謝我們攝影師Norm LI，是非常非常棒的攝影師，我在現場，不管我怎麼做、怎麼演，他都可以抓得非常準確，都可以看到我一點點小小的眼神，我每次看到那一點點眼神，我就覺得心裡很安慰，我覺得我的表演有被放大，可以傳達出去給所有觀眾朋友看。」
謙虛的張震表示：「謝謝我們的製片，今天很多人都沒有來到現場，電影是一個團隊的製作，每一個人都很重要，謝謝你們，沒有你們的努力，看不到我的表演，謝謝你們。」最後他也不忘感謝家人：「謝謝我的太太、我的女兒，拍戲真的蠻辛苦的，常常不在家，謝謝你們支持我，謝謝我所有的家人、我的父親張國柱，他是演員，他帶我進入、認識電影，讓我從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影，所以最後我要獻給所有熱愛電影的你們，希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影。」張震曾於第58屆金馬獎以《緝魂》獲得最佳男主角獎，這次獲獎是他第二次成為金馬影帝。
