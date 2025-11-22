金馬62 張震2度登影帝寶座（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心圓滿落幕，本屆最佳男主角由演員張震（圖）以「幸福之路」奪得，這也是他第2度獲封金馬影帝。
中央社記者張新偉攝 114年11月22日
