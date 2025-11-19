金馬62／張震6度入圍、張孝全第3次叩關 金馬影帝人人有機會各自沒把握
第62屆金馬的影帝項目，角逐者從《深度安靜》張孝全、《幸福之路》張震、《我家的事》藍葦華，到《好孩子》新加坡演員許瑞奇、《大濛》香港演員柯煒林。張震第六度入圍（過去曾以《緝魂》稱帝），張孝全是第三次入圍，由於入圍片型及演出風格各有突出一面，影帝項目可說是人人有機會，個個沒把握的局面。
《大濛》柯煒林
以《大濛》入圍的香港演員柯煒林，雖然對台灣觀眾來說相對陌生。不過幾年前他曾以《濁水漂流》中的失語的「木仔」一角，同時入圍金馬與香港金像獎雙料最佳男配角，已展現相當大的可能性。因為想當演員而中斷了學業，柯煒林第一次演出電影是《點五步》，也曾在《別叫我「賭神」》演出周潤發的兒子。柯煒林在《大濛》演出三輪車伕，即使自己都過不好了，仍不忘拔刀相助女主角方郁婷飾的阿月。他為了《大濛》學習台語及各地髒話，認為要演出70年前的生活感，是最難的。
《好孩子》許瑞奇
新加坡演員許瑞奇也是一個陌生的名字，他曾在新加坡電影《你的世界我們懂》演出自閉症，而在入圍作《好孩子》演出變裝皇后，妖嬈又任性的展現極為動人。他為戲減重11公斤，身為直男花了2年見習變裝皇后的生活，又花了3個月訓練穿高跟鞋等女性化動作。夠辣夠美是許瑞奇在拍戲時對自己的要求，但除此之外，他與洪慧芳的母子（母女）的親情探討，都讓人再三思索，華人社會所期待的「好孩子」，其實正是一個好沉重的框架。
《深度安靜》張孝全
以《深度安靜》三度角逐金馬影帝的張孝全，這個丈夫角色看似好演其實不好演。電影議題包括家暴創傷、長照、婚姻與姻親關係，盤根錯節在丈夫張孝全、太太林依晨及岳父金士傑身上。張孝全試圖解謎太太內心的黑暗與風暴從何而來，屢屢面臨崩潰，但都維持住表面張力，去安撫太太。喪偶的憤怒之後，他從什麼都不懂都什麼都懂了，活下來的人要怎麼放下，這肯定是一個更往下沉澱的張孝全。
《幸福之路》張震
張震演出一個到紐約開餐館創業失利的移民，為了謀生租電動自行車跑外送，車子卻被偷了。他剛把身上現金拿去租房，卻被二房東騙了，而他的妻女即將飛來找他。這麼衰的事全被張震所演的角色Lu給遇上了。現實磨人，置於紐約移民情境下又更磨人，主角真的衰到爆，要被城市黑暗的力度給攫住。所以《幸福之路》當然是一種反諷。但張震的演出耐著這些，他的幸福是什麼呢，最後的一幕畫面，他仍盼望那道光，似乎帶來了平靜的片刻與救贖。張震4年前曾以《緝魂》的高難度角色封帝，這次他為了演外送員失車情節，在紐約大街上狂奔，焦灼但總沒到絕望谷底的奮鬥，絲絲入扣。
《我家的事》藍葦華
藍葦華是金鐘獎入圍常客，作品常見於公視、客家電視台。演出關於家庭的劇情，對於藍葦華自然不是太難的事，但他將感情運用得極有節制，運用身邊曾看到的人與事，來演出這個挫敗與不受重視的父親阿冬。那甚至可說是一種常見的男性形象，人也不是太壞，他們也就只是想翻身，卻總是為家人帶來困擾。藍葦華自己是有話直說的人，但在電影中，這個父親卻什麼事都悶在心裡，藍葦華的演技，讓他成為了那個父親。
