金馬62／影后爭霸戰 范冰冰聲勢強 台灣4實力派女星迎戰

第62屆金馬獎最佳女主角入圍名單包括高伊玲、方郁婷、劉若英、林依晨與范冰冰，各自以獨特的表演風格角逐影后。其中，中國演員范冰冰突破以往銀幕形象，轉型成功，奪下金馬影后聲勢強；高伊玲、方郁婷、林依晨的表現同樣令人驚豔，有機會為台灣留下影后獎座。

本屆金馬影后戰況激烈，5位入圍者的角色詮釋風格各有特色。

方郁婷先前曾憑《美國女孩》拿下金馬最佳新演員，這次在《大濛》中挑戰自己從未接觸的時代背景角色，飾演白色恐怖時期、來自貧困鄉村的小女孩，為了領回遭槍決的哥哥遺體踏上冒險旅程。她首次挑戰全台語演出，不僅詮釋具說服力，片中純真而堅毅的眼神更令人動容，奪后機率不容小覷。《大濛》導演陳玉勳更盛讚她是天才演員。陳玉勳：『(原音)她是天才，她看過劇本，我都沒跟她講什麼，她就自己一直演，我覺得好厲害，就不再干涉她，怕誤導她。』

中國演員范冰冰在馬來西亞導演張吉安的新片《地母》中大幅突破形象，飾演白天務農、夜晚為人解降頭的農婦。向來給人美豔形象的她，這回變身黝黑農婦，從赤腳插秧、洗牛到挖牛糞，樣樣不避諱，還特別學習方言與降頭儀式，展現高度敬業精神，是本屆影后呼聲極高的人選。

高伊玲在《我家的事》中演繹傳統女性的堅韌與無奈，先前已憑此角色獲得台北電影獎最佳女主角及大阪亞洲影展表彰傑出優秀演員的「藥師真珠獎」，也獲得金馬執委會執行長聞天祥盛讚。聞天祥：『(原音)她用細膩的表演劃分出這個角色身為母親和妻子的變化，可圈可點。』

林依晨在《深度安靜》中詮釋深陷心理困境的妻子，將現代家庭與親密關係中潛藏的壓力、矛盾與壓抑呈現得恰到好處，甚至帶有少見的黑暗面，與過往形象截然不同，表現同樣令人驚艷。這也是林依晨相隔22年後再度角逐金馬影后。

劉若英在《我們意外的勇氣》中飾演高齡產婦，多數戲份都在病床上完成，在有限空間裡呈現內心的猶豫、掙扎與擔憂，展現不同以往的細膩演技，但相較其他入圍者，奪下影后寶座的勝算相對偏低。