金馬62／影后組一團和氣 林依晨、劉若英先交換育兒經 高伊玲瘦5公斤走紅毯

左起劉若英、方郁婷、林依晨、高伊玲入圍金馬62影后組廝殺，其中劉若英暌違18年再度入圍，林依晨則相隔22年。劉耀勻攝

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚揭曉，入圍午宴今（21日）率先舉行，準影后劉若英、林依晨、方郁婷與高伊玲難得同場，相隔18年再度入圍金馬影后的劉若英坦言心情「還是很開心」，最開心的是能與許久不見的老朋友相聚。

劉若英笑說自己一直都在控制身材，「我是易胖的體質，只要沒減肥就是胖子，不是特別為了金馬獎。」也自嘲：「真是沒有驚喜。」她提到這次的入圍者都很優秀，希望能有機會彼此多交流。

相隔22年再度角逐金馬影后的林依晨則形容有「久別重逢的感覺」。她分享，女兒滿喜歡她明天的禮服，老公雖然不會一起出席典禮，但有跨海送祝福，並甜說對方應該會說：「在我心裡你一直是最棒的。」林依晨上台前還秀出兒子的照片跟劉若英分享，兩人直接交換育兒經。

廣告 廣告

劉若英（左起）、方郁婷、林依晨與高伊玲一團和氣，劉若英還跟林依晨交換育兒經。劉耀勻攝

首度入圍金馬獎的高伊玲表示，能重回演員這條路讓她「非常開心、也非常榮幸」，她透露為了金馬獎和接下來的角色準備，笑說跟年初比起來瘦了四、五公斤。年紀最小的入圍者方郁婷則說，很開心能與優秀的演員一同入圍，主演的《大濛》已率先奪下觀眾票選獎，她直說很開心觀眾被作品打動，但年紀最小的她沒有特別節食，「我餓的時候就吃。」



回到原文

更多鏡報報導

金馬62／馬士媛放閃樂團男友是「得獎幸運物」 劉敬被激到搬椅子大喊「閃屁啊」

金馬62／范冰冰壓軸來金馬？張吉安曝「有驚喜」 陳玉勳、曹仕翰掀南北之戰

專訪／拍電影拍到險失明！《人生海海》廖克發揭父親走私童年 一個惡夢轉變創作心情