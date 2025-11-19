金馬62／影后裴斗娜首來台 吃麵秒被認出：嚇一跳

韓星裴斗娜首度來台，沒想到吃個麵也被麵店老闆認出，可見韓流在台的強大。

韓國實力派女星裴斗娜為金馬獎首度來台，今（19）日亮相金馬影展訪台記者會。她將於今晚登場的金馬大師課分享其逾二十年的演員歷程，坦言原本聽到「大師」兩字壓力巨大，「我不知道我算不算大師，一開始真的很緊張，但很想來台灣與觀眾見面，因此鼓起勇氣答應了邀請。」

裴斗娜透露，來台前身邊朋友、造型師與家人全都瘋狂推薦台灣美食，「大家都說台灣真的太棒了！」熱愛旅行的她真正抵達後，更被台灣城市景色驚艷，「難怪這麼多韓國人這麼愛台灣。」她笑說中午去麵店用餐時立刻被店家認出，「我真的嚇一跳，才一天就感受到觀眾的熱情。」

廣告 廣告

裴斗娜2009年主演《空氣人形》，攝影師正是現任金馬執委會主席李屏賓。她回憶合作時笑稱一開始有些怕他，「他話比較少，我以為他是不是生氣了？」但拍攝後期，她深受李屏賓捕捉光影的細膩所感動，「他拍出的畫面，把我最感性、最美的樣子留下，是我最珍貴的作品之一。」

談到《空氣人形》於金馬影展再次放映，她分享詮釋「擁有心」的人形娃娃時，最核心的是那顆心。外界常讚她的表演輕盈，但她反而覺得角色極為沉重，「彷彿身上背著磚頭，像戴著厚重面具。」

裴斗娜過往曾與現任金馬主席李屏賓合作，一開始她對對方很敬畏，後來覺得他很可愛。

出道二十多年來與奉俊昊、是枝裕和、山下敦弘、華卓斯基姐妹等名導合作，她謙虛表示是遇上韓國電影蓬勃時期，「從他們身上學到必須流血流汗，才能完成最好的作品。」

談到演員生涯，她坦言也曾想放棄，「會累、會想結束，但我發現自己最擅長的就是演戲。」雖然在台前會害羞，但只要面對鏡頭便感到幸福。

面對疫情與 OTT 帶來的影視變化，她認為更要做出「讓觀眾非得走進戲院」的作品。她強調大銀幕的集體觀影無可取代，「家的小螢幕與劇院的沉浸感完全不同。」

裴斗娜最後也提到韓流席捲全球，「非常自豪，也很感謝大家。」來台第一天就被認出，讓她再度感受到韓國內容在世界的影響力。

更多鏡週刊報導

金馬62／高雄製造夯上國際！《南方時光》金馬入圍三項 劇組回鄉感動開唱

金馬62／告五人首入圍金馬獎好緊張 鼓手哲謙問：我們要表演哪首？

爸爸胡瓜「意外碰胸籃籃」炎上！ 被問建議拿掉單元？小禎這樣說