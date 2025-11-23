金馬62／影帝張震跑3間廟得幸運物帶來好運 得獎後最想好好睡個覺

張震以《幸福之路》獲得第62屆金馬獎影帝。（圖／侯世駿攝）

張震昨（22日）以電影《幸福之路》奪得第62屆金馬獎影帝，稍晚在慶功宴上他大方秀出自己的幸運物，竟然是一顆廟裡求來的糖！而且看來很放鬆對獎項沒有很在意的他，還在頒獎典禮前跑了三間廟，一間是在家附近每天都會去的土地公廟福安宮，還有南港的聖母宮，以及拿到糖果的南港的奉天宮，不過張震強調自己是為了求平安，沒想到如此靈驗，笑說要把這顆糖供起來當成明年的「Lucky物」。

《好孩子》雖然沒能得獎，但劇組演員仍出席慶功宴。（圖／侯世駿攝）

不只有幸運糖果，張震老婆、女兒今也坐在台下替他應援，他開心喊：「他們當然也是幸運物！」他其實工作時常常把家人帶在身邊，像是在拍《幸福之路》遇上聖誕節和跨年，老婆小孩就陪著他一起，他說：「我想讓小孩認識我的工作，雖然不一定看得懂，但至少知道我都跟什麼樣的人再一起。」

談起這次演出《幸福之路》，評審覺得張震在這部片減少對白，有很多獨角戲，其實非常鬆弛，他解釋，「我發現當自己非常放鬆，反而更專注，更能拿捏情緒起伏，我在戲裡的表演偏細膩，不是大起大落的情緒」，他坦言自己以前拍戲壓力會很大要求很高，直到去演了舞台劇後，認清讓自己如果太緊張會很難演」，因此學會放鬆，他笑道：「年紀慢慢大了，越來越來越知道演戲是怎麼一回事，以前演難過，會用一整天的時間醞釀情緒，回家就會很累，現在演戲更舒服自在，越清楚知道要怎麼做。」

張震也表示演戲有趣的地方，就在於每次都會遇到不同的工作夥伴、劇本和角色，「我會因應不同環境，調整自己狀態，這就是做演員有趣的，如果老是演同樣的，就像上班一樣，我也不是很缺（錢），演戲就是要好玩，享受在過程裡，這是推動我演下去的動力之一。」他也希望挑戰多樣化的角色，錢倒不是最重要的。不過被問到得獎後最想做什麼？他竟說「想要好好睡一覺」，畢竟工作太忙，已經好久沒有好好休息了。

