金馬62／影帝影后出爐！范冰冰激動連線落淚 張震感性謝家人
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大舉行。本屆典禮無主持人，透過表演節目和串場影片進行。本屆影后由《地母》的范冰冰拿下，最佳男主角則由張震摘下。
范冰冰雖無來台，但導演張吉安也現場連線范冰冰。在得知獲獎的當下，范冰冰坦言相當開心，語氣中感覺出來她十分得激動，不時在啜泣，也提到自己雖然在拍戲，但是正在收看直播，時刻關心著頒獎典禮。范冰冰很感謝評審團給自己的肯定，也謝謝導演張吉安對於自己堅定不移的信任，更回憶當時導演找上自己的時候曾問他：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」對此，她毫不猶豫地說：「范冰冰奉陪到底！」最後她再度感謝《地母》的劇組工作人員及所有合作演員，「這個獎是屬於你們的。」
至於以《幸福之路》拿下影帝的張震表示，自己是很全新投入在角色中，「不管有沒有拿獎，都盡力而為，謝謝團隊，謝謝導演寫了這麼棒的故事，謝謝製片，謝謝我太太我女兒。」他表示，自己從13歲出道到現在都非常相信、熱愛電影，而他也喊話大家：「希望你們能繼續下去，我也能繼續下去熱愛電影。」
張震在後台受訪時坦言，整個頒獎典禮讓他感到很舒服，這個作品可以被評審及觀眾看到是件重要的事。而他也提到，拍攝時自己的狀態，「《幸福之路》這個電影，我是一個非常放鬆的狀態去演這部電影，我覺得我自己投入的非常的深，可能電影裡的角色是個爸爸，我自己本身也是。」他認為，人與人之間的情感非常重要，「哪怕我們的《幸福之路》這個電影是一個非常非常小的一個小品。」而他希望透過今天得獎，讓這部作品被更多人關注。
