金馬62／影帝影后預測！柯煒林呼聲超高 范冰冰、林依晨雙強對決五五開

第62屆金馬獎即將在今（22）日晚間登場，《大濛》、《眾生相》、《地母》、《深度安靜》、《幸福之路》等強片正面交鋒，其中影帝、影后獎項競爭最受鎂光燈關注。今年入圍者個性鮮明、角色跨度極大，從外省兵、移民家庭，到憂鬱妻子、農村婦女，各自端出代表作，讓影迷提前陷入天人交戰。《三立新聞網》為您統整所有入圍名單，以及呼聲最高的得獎者，帶您一次看。

今年影帝呼聲最高的，是在《大濛》飾演退伍國民兵的柯煒林。他將小人物的孤絕、粗糙與內心深處的柔軟詮釋得極具說服力，一個看似樂天的車伕，卻在與少女阿月（方郁婷 飾）的互動中，不經意流露藏在身後的遺憾、傷痕與責任感，演技表現被不少影評人直誇「突破過往」。

同樣受到矚目的，還有在《深度安靜》中演出喪妻丈夫的張孝全，他以情緒堆疊帶觀眾慢慢走進角色的心理深淵，調查妻子死亡真相的過程，也逐步揭露被父權社會擠壓的痛感。此外，《幸福之路》的張震用最平靜的方式，演出移民在異鄉與命運硬碰硬的無奈；許瑞奇則在《好孩子》中以變裝皇后的身份呈現家庭裂縫與母女和解，情緒張力十足。

影后戰況同樣膠著，被視為「五五開」的，是范冰冰與林依晨。范冰冰在《地母》中完全卸下明星光環，以駐村方式深入農村生活，從膚色、動作到口音都幾乎重塑，呈現底層女性面對土地與家庭重壓下的強悍與絕望，被不少影評人稱為「她近年最震撼的表演」。林依晨則在《深度安靜》中丟掉過往快節奏演技，化身深陷憂鬱的妻子，每個眼神、每一次呼吸都藏著崩潰邊緣的暗潮，被視為出道以來最具突破性的作品。

《大濛》的方郁婷剪去長髮、滿臉風塵，演繹民國40年代少女的成長旅程，被讚為「天才少女再次進化」；《我家的事》的高伊玲則以克制卻力量強大的情緒，演出台灣母親的複雜面貌，也被視為可能的黑馬。綜觀今年度演員群，不論影帝或影后，皆有機會留下金句式的得獎瞬間。究竟最終誰能拿下金馬，將在典禮當晚揭曉。

62屆金馬獎完整入圍名單

🏆最佳劇情片

《大濛》

《人生海海》

《左撇子女孩》

《眾生相》

《地母》

🏆最佳紀錄片

《從來》

《大風之島》

《甘露水》

《春雨424》

《隱蹟之書：重寫自我》

🏆最佳動畫片

《世外》

《小蟲蟲大冒險》

🏆最佳劇情短片

《這不是我的牛》

《綠湖》

《膝跳反應》

《疊羅漢》

《兩個女導演》

🏆最佳紀錄短片

《侯硐奇譚》

《哥哥死後去了哪裡》

《第九十三封信之後》

《孩子》

《她的碎片》

🏆最佳動畫短片

《再見，海浪》

《91次擊碎》

《螳螂》

《工》

《風的前奏》

🏆最佳導演

陳玉勳《大濛》

曹仕翰《南方時光》

廖克發《人生海海》

李駿碩《眾生相》

張吉安《地母》

🏆最佳男主角

許瑞奇《好孩子》

柯煒林《大濛》

張孝全《深度安靜》

張震《幸福之路》

藍葦華《我家的事》

🏆最佳女主角

方郁婷《大濛》

劉若英《我們意外的勇氣》

林依晨《深度安靜》

高伊玲《我家的事》

范冰冰《地母》

🏆最佳男配角

金士傑《深度安靜》

黃鐙輝《左撇子女孩》

曾敬驊《我家的事》

姚淳耀《我家的事》

黃秋生《今天應該很高興》

🏆最佳女配角

陳雪甄《人生海海》

蔡淑臻《左撇子女孩》

葉子綺《左撇子女孩》

黃珮琪《我家的事》

鄧濤《女孩不平凡》

🏆最佳新導演

沈可尚《深度安靜》

Lloyd Lee Choi《幸福之路》

鄒時擎《左撇子女孩》

潘客印《我家的事》

陳思攸《核》

🏆最佳新演員

牧森《進行曲》

劉敬《失明》

馬士媛《左撇子女孩》

張迪文《眾生相》

林怡婷《恨女的逆襲》

🏆最佳原著劇本

陳玉勳《大濛》

廖克發《人生海海》

鄒時擎、Sean Baker《左撇子女孩》

卓楷羅《遼河的士》

李駿碩《眾生相》

🏆最佳改編劇本

楊寶文《世外》

陸欣芷、沈可尚《深度安靜》

Lloyd Lee Choi《幸福之路》

潘客印《我家的事》

傅世晏《柔似蜜》

🏆最佳攝影

陳大璞《深度安靜》

李永畧《幸福之路》

陳克勤、高子皓《左撇子女孩》

王金城《96分鐘》

梁銘佳《地母》

🏆最佳視覺效果

梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》

郭憲聰、陳姵均《大濛》

温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》

陳子謙《殺手#4》

🏆最佳美術設計

王誌成、尤麗雯《大濛》

蔡珮玲《深度安靜》

張軼峰、袁筱凡《南方時光》

蘇國豪、林宏勳《96分鐘》

殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》

🏆最佳造型設計

Shahreens、佘美璇《好孩子》

許力文《大濛》

鄭宇培《南方時光》

黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》

霍曉彤、KATO Miyuki《殺手#4》

🏆最佳動作設計

洪昰顥、范家銘《進行曲》

洪昰顥《96分鐘》

羅浩銘《觸電》

黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》

坂本浩一《殺手#4》

🏆最佳剪輯

雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》

賴秀雄《大濛》

Sean Baker《左撇子女孩》

石馬《眾生相》

杜光瑋《不可能女孩1》

🏆最佳音效

高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》

簡豐書、湯湘竹《大濛》

陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.、杜均堂《96分鐘》

杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》

黎志雄《殺手#4》

🏆最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

王榆鈞、澎葉生《甘露水》

Charles Humenry《幸福之路》

福多瑪《人生海海》

余家和、張吉安《地母》

🏆最佳原創電影歌曲

〈大濛的暗眠〉《大濛》

作詞：陳玉勳、盧律銘／作曲：盧律銘／演唱：9m88

〈木頭人〉《遼河的士》

作詞：尚書／作曲：尚書／演唱：尚書

〈一路順風〉《我家的事》

作詞：盧廣仲／作曲：盧廣仲／演唱：盧廣仲

〈布秧〉《地母》

作詞：張吉安／作曲：戴佩妮／演唱：戴佩妮

〈我天生（有病版）〉《有病才會喜歡你》

作詞：雲安／作曲：雲安／演唱：告五人、詹懷雲、江齊

🏆年度台灣傑出電影工作者

鍾瓊婷

🏆終身成就獎

陳淑芳

