金馬62／影帝影后預測！柯煒林呼聲超高 范冰冰、林依晨雙強對決五五開
記者王培驊／台北報導
第62屆金馬獎即將在今（22）日晚間登場，《大濛》、《眾生相》、《地母》、《深度安靜》、《幸福之路》等強片正面交鋒，其中影帝、影后獎項競爭最受鎂光燈關注。今年入圍者個性鮮明、角色跨度極大，從外省兵、移民家庭，到憂鬱妻子、農村婦女，各自端出代表作，讓影迷提前陷入天人交戰。《三立新聞網》為您統整所有入圍名單，以及呼聲最高的得獎者，帶您一次看。
今年影帝呼聲最高的，是在《大濛》飾演退伍國民兵的柯煒林。他將小人物的孤絕、粗糙與內心深處的柔軟詮釋得極具說服力，一個看似樂天的車伕，卻在與少女阿月（方郁婷 飾）的互動中，不經意流露藏在身後的遺憾、傷痕與責任感，演技表現被不少影評人直誇「突破過往」。
同樣受到矚目的，還有在《深度安靜》中演出喪妻丈夫的張孝全，他以情緒堆疊帶觀眾慢慢走進角色的心理深淵，調查妻子死亡真相的過程，也逐步揭露被父權社會擠壓的痛感。此外，《幸福之路》的張震用最平靜的方式，演出移民在異鄉與命運硬碰硬的無奈；許瑞奇則在《好孩子》中以變裝皇后的身份呈現家庭裂縫與母女和解，情緒張力十足。
影后戰況同樣膠著，被視為「五五開」的，是范冰冰與林依晨。范冰冰在《地母》中完全卸下明星光環，以駐村方式深入農村生活，從膚色、動作到口音都幾乎重塑，呈現底層女性面對土地與家庭重壓下的強悍與絕望，被不少影評人稱為「她近年最震撼的表演」。林依晨則在《深度安靜》中丟掉過往快節奏演技，化身深陷憂鬱的妻子，每個眼神、每一次呼吸都藏著崩潰邊緣的暗潮，被視為出道以來最具突破性的作品。
《大濛》的方郁婷剪去長髮、滿臉風塵，演繹民國40年代少女的成長旅程，被讚為「天才少女再次進化」；《我家的事》的高伊玲則以克制卻力量強大的情緒，演出台灣母親的複雜面貌，也被視為可能的黑馬。綜觀今年度演員群，不論影帝或影后，皆有機會留下金句式的得獎瞬間。究竟最終誰能拿下金馬，將在典禮當晚揭曉。
62屆金馬獎完整入圍名單
🏆最佳劇情片
《大濛》
《人生海海》
《左撇子女孩》
《眾生相》
《地母》
🏆最佳紀錄片
《從來》
《大風之島》
《甘露水》
《春雨424》
《隱蹟之書：重寫自我》
🏆最佳動畫片
《世外》
《小蟲蟲大冒險》
🏆最佳劇情短片
《這不是我的牛》
《綠湖》
《膝跳反應》
《疊羅漢》
《兩個女導演》
🏆最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》
《哥哥死後去了哪裡》
《第九十三封信之後》
《孩子》
《她的碎片》
🏆最佳動畫短片
《再見，海浪》
《91次擊碎》
《螳螂》
《工》
《風的前奏》
🏆最佳導演
陳玉勳《大濛》
曹仕翰《南方時光》
廖克發《人生海海》
李駿碩《眾生相》
張吉安《地母》
🏆最佳男主角
許瑞奇《好孩子》
柯煒林《大濛》
張孝全《深度安靜》
張震《幸福之路》
藍葦華《我家的事》
🏆最佳女主角
方郁婷《大濛》
劉若英《我們意外的勇氣》
林依晨《深度安靜》
高伊玲《我家的事》
范冰冰《地母》
🏆最佳男配角
金士傑《深度安靜》
黃鐙輝《左撇子女孩》
曾敬驊《我家的事》
姚淳耀《我家的事》
黃秋生《今天應該很高興》
🏆最佳女配角
陳雪甄《人生海海》
蔡淑臻《左撇子女孩》
葉子綺《左撇子女孩》
黃珮琪《我家的事》
鄧濤《女孩不平凡》
🏆最佳新導演
沈可尚《深度安靜》
Lloyd Lee Choi《幸福之路》
鄒時擎《左撇子女孩》
潘客印《我家的事》
陳思攸《核》
🏆最佳新演員
牧森《進行曲》
劉敬《失明》
馬士媛《左撇子女孩》
張迪文《眾生相》
林怡婷《恨女的逆襲》
🏆最佳原著劇本
陳玉勳《大濛》
廖克發《人生海海》
鄒時擎、Sean Baker《左撇子女孩》
卓楷羅《遼河的士》
李駿碩《眾生相》
🏆最佳改編劇本
楊寶文《世外》
陸欣芷、沈可尚《深度安靜》
Lloyd Lee Choi《幸福之路》
潘客印《我家的事》
傅世晏《柔似蜜》
🏆最佳攝影
陳大璞《深度安靜》
李永畧《幸福之路》
陳克勤、高子皓《左撇子女孩》
王金城《96分鐘》
梁銘佳《地母》
🏆最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均《大濛》
温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》
陳子謙《殺手#4》
🏆最佳美術設計
王誌成、尤麗雯《大濛》
蔡珮玲《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡《南方時光》
蘇國豪、林宏勳《96分鐘》
殷倩楊、吉本幸人《殺手#4》
🏆最佳造型設計
Shahreens、佘美璇《好孩子》
許力文《大濛》
鄭宇培《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣《地母》
霍曉彤、KATO Miyuki《殺手#4》
🏆最佳動作設計
洪昰顥、范家銘《進行曲》
洪昰顥《96分鐘》
羅浩銘《觸電》
黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
坂本浩一《殺手#4》
🏆最佳剪輯
雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
賴秀雄《大濛》
Sean Baker《左撇子女孩》
石馬《眾生相》
杜光瑋《不可能女孩1》
🏆最佳音效
高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹《大濛》
陳維良、Narubett Peamyai、Elwin T.、杜均堂《96分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷《地母》
黎志雄《殺手#4》
🏆最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》
王榆鈞、澎葉生《甘露水》
Charles Humenry《幸福之路》
福多瑪《人生海海》
余家和、張吉安《地母》
🏆最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉《大濛》
作詞：陳玉勳、盧律銘／作曲：盧律銘／演唱：9m88
〈木頭人〉《遼河的士》
作詞：尚書／作曲：尚書／演唱：尚書
〈一路順風〉《我家的事》
作詞：盧廣仲／作曲：盧廣仲／演唱：盧廣仲
〈布秧〉《地母》
作詞：張吉安／作曲：戴佩妮／演唱：戴佩妮
〈我天生（有病版）〉《有病才會喜歡你》
作詞：雲安／作曲：雲安／演唱：告五人、詹懷雲、江齊
🏆年度台灣傑出電影工作者
鍾瓊婷
🏆終身成就獎
陳淑芳
