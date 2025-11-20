金馬62／影帝戰局五強鼎立 張震、張孝全誰能在「死亡之組」中勝出？

第62屆金馬獎最佳男主角入圍名單堪稱「死亡之組」，呈現五強鼎立局面。其中，張震在《幸福之路》中有超越過往的演技呈現，與張孝全在《深度安靜》中內斂卻牽動人心的深刻角色刻畫，難分軒輊；正在對抗癌症的香港演員柯煒林在《大濛》演活了大時代下討喜角色，都有機會坐上影帝寶座。

今年金馬影帝競爭，由台灣、香港、新加坡三地演員同場較勁，包括《幸福之路》張震、《深度安靜》張孝全、《我家的事》藍葦華、《好孩子》許瑞奇，以及《大濛》柯煒林。

已經拿過金馬影帝的張震，在《幸福之路》中飾演一位等待妻女赴海外團聚，卻在短短幾天之內，歷經了很多措手不及的變化。張震以極其自然的方式駕馭這個角色，相當精彩，很有機會二度登上金馬影帝寶座。金馬執委會執行長聞天祥：『(原音)張震以極端自然舒緩的表演，消化了這些來自現實的打擊，被評審譽為，真的是，他已經是影帝了，但是又帶給評審們有一個全新的張震的感覺，他可以說是這部電影的定海神針。』

張孝全今年以《深度安靜》作品第三度挑戰金馬最佳男主角，片中飾演外表堅毅但內心充滿掙扎的丈夫「諭明」，這是一部高度專注於心理狀態呈現的電影，張孝全的表演在壓抑與爆發之間取得絕佳平衡，摘下演藝生涯第一座金馬影帝大獎的呼聲相當高。他提到拍攝時常遇到沈可尚導演安靜等待的瞬間，是很特別經驗。張孝全：『(原音)有的時候我會覺得感覺好了，那個是張孝全感覺對了，感覺好了，我要往前走，那可能不是「諭明」」準備好了，對，我覺得這個安靜，其實是非常有幫助的。』

藍葦華在《我家的事》中，將身為一個父親的這個自尊跟自卑表演得極為內斂且非常真實，不同於他過往大家對他熟悉的演出方式，是一大驚喜，首度問鼎金馬影帝，也有實力一搏。

香港演員柯煒林在國片《大濛》中飾演在白色恐怖時代下，一個從中國大陸到台灣來的年輕人，在影片當中因為入境隨俗，也因為生活經歷的變化，必須使用多語言進行表演，且口音差異極大。對柯煒林來說這是個極具挑戰的角色，但他詮釋得淋漓盡致，且散發出迷人的救贖力量，表現精彩且討喜，也被不少影評認為有機會拿下本屆金馬獎最佳男主角。

來自新加坡的許瑞奇在《好孩子》中飾演變裝皇后，他不是社會框架裡的「典型男孩」，也不是任何人期待中的「好孩子」，在與母親疏遠多年後返家照顧她。許瑞奇的表演渾然天成，第一次入圍金馬就是挑戰影帝寶座，也是來勢洶洶，不可小覷。(編輯：宋皖媛)