金馬62／影帝組上台先撂對方台詞 張孝全笑稱「感言10年前寫好了」

許瑞奇（左起）、藍葦華、張孝全、柯煒林一同出席金馬入圍午宴，藍葦華在台上大喊柯煒林《大濛》劇中台詞。劉耀勻攝

第62屆金馬獎頒獎典禮將於明（22日）晚在台北流行音樂中心盛大登場，入圍午宴今（21日）率先舉行，入圍最佳男主角的張孝全、藍葦華、許瑞奇與柯煒林一同出席，獨缺《幸福之路》張震。

入圍三次影帝的張孝全以《深度安靜》裡的壓抑丈夫形象，與林依晨共同入圍影帝后，他笑說：「得獎感言10年前就寫好了。」並做出要把感言紙條拿出來的動作，難得活潑！

藍葦華在台上一看到來自香港、以《大濛》入圍的柯煒林，就馬上說出電影中的台詞「我是趙子龍、為人很公道」逗樂柯煒林。而柯煒林也用台語說：「「怕我知我知。」柯煒林透露自己最近在台南玩了一陣子，更開玩笑挑釁說：「我這幾天去台南玩，台北沒什麼好玩的吧？」

金馬62影帝組入圍者許瑞奇、藍葦華、張孝全跟柯煒林一團和氣。劉耀勻攝

新加坡代表許瑞奇以《好孩子》入圍，他神情較為沉靜，坦言來台灣參加金馬就是開心興奮，想為新加坡爭光但也有壓力，特別想見到金士傑老師。他還透露，電影的原型人物「阿真」（變裝皇后）也會來參加金馬獎。



