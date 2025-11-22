金馬62｜很想解凍？影后范冰冰2度脫口「中國電影人」 網戰翻

范冰冰以《地母》封后，得獎感言二度提及「中國電影人」，意外引發網路論戰。金馬執委會提供



第62屆金馬獎今晚（11/22）登場，影后由《地母》范冰冰拿下，她因在外拍戲不克前來，導演張吉安上台代為領獎，並透過電話與范冰冰連線致詞。曾歷經逃稅風波被冷凍的她，得獎感言兩度說出「中國電影人」，畢竟導演是馬來西亞人，電影還是在台灣播出，引發網友開酸她應該很想在中國解凍；但也有人緩頰，認為她本來就是中國演員，這樣講沒什麼毛病。

張吉安在台上提到，當自己還在猶豫要不要范冰冰來演這部電影時，對方跟著他回到家鄉稻田，「休息的時候，我問她『妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼？』她跟我說：『我想重新來過』。」讓他感受到范冰冰對角色的堅持。

接著張吉安撥電話給范冰冰，電話那頭，范冰冰開始哭泣，一度說不出話來，「回想起當初導演跟我討論角色的時候，他問我說『妳願不願意讓我摧毀妳的臉』？我記得我當時毫不猶豫地回答『范冰冰奉陪到底』。」她認為，這不僅是對一個角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。

范冰冰接著提到，「我作為一個『中國的電影人』，會用更多的突破，用作品傳遞更深刻的意義與價值」，她把獎座獻給所有劇組的人，包括飾演她兒子的白潤音和女兒許恩怡，並再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，接著又提及「願中國電影人」在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。

網友們聽完直呼「很不容易」，畢竟她因為逃稅案被中國打壓多年，不過有網友不滿她提到「中國電影人」，開酸「誰跟你中國人」、「還是要加個中國電影人，回去才能交代」，但也有人認為「冰冰講得真好，真正的演員」、「范冰冰願意報金馬就已經是豁出去了，只可惜最後還是沒來」、「至少還敢接電話，發言也不會太過」、「感言很感人，想必也是五味雜陳，恭喜」、「感言也蠻大器的」、「能連線就很好了，而且也真的用實力拿到金馬獎」、「敢連線給推啦，感言也很得體」。

