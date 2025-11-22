金馬62》得獎名單一次看！范冰冰得影后缺席 張震2度搶下影帝
第62屆金馬獎今晚於臺北流行音樂中心舉行，金馬影帝、影后分別由張震以及范冰冰，憑著精湛演技奪下，最佳男女配角部分，由曾敬驊及陳雪甄奪下，最佳新演員由25歲的馬士媛擊敗強敵摘下，最佳導演由《眾生相》李駿碩擊敗呼聲極高的陳玉勳奪下，入圍11項的《大濛》，奪下最佳劇情片、最佳原著劇本獎、最佳美術設計獎、最佳造型設計4大獎，成為本屆最大贏家。
范冰冰以電影《地母》勇奪金馬影后，由於沒有親自出席典禮，導演張吉安提用電話連線方式，讓范冰冰能發表得獎感言，得知奪下影后寶座，她激動哽咽表示：「特別開心真的，我在看著直播，那首先感謝金馬獎，給我這個肯定，真的深深感謝張吉安導演一直以來堅定不移對我的信任」，接著強調這個角色引領自己成長，藉此體會到身為女性身上堅韌的力量，期待未來有更多突破，用作品傳遞更多地價值，最後則是激動喊話這個獎項是屬於所有人的，「感謝金馬獎始終如一的支持，鼓舞華語電影人的初心」。
張震以電影《幸福之路》奪下金馬影帝殊榮，這也是繼《緝魂》後再度抱回此獎項，他一上台就不斷深呼吸，試圖平復自己激動的情緒，接著便對所有入圍者給予極大肯定：「看到其他入圍者的表演，每一個人真的都很棒」，分享拍攝電影的過程時，他表示全心全意投入在角色中，也特別感謝團隊及導演，寫出這麼棒的故事，提及家人時，張震感性表示除了感謝妻女的支持，也特別提及帶他入行的父親張國柱：「他是演員，他帶我進入認識電影，讓我一直在，從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影，熱愛電影」，最後更向喜愛電影的人喊話：「希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影，謝謝你們」。
最佳男女配角由陳雪甄、曾敬驊奪下，陳雪甄以《人生海海》，擊敗呼聲極高的蔡淑臻及葉子綺，奪下最佳女配角獎，她一上台就哽咽表示：「走了17年終於站上台領獎」，接著表示想把此獎送給每部電影中擔任配角的演員們，主要是配角可能不會獲得很多注目，導致懷疑自己能力，但要謝謝我們沒有放棄，曾敬驊在出道多年，以《我家的事》擊敗黃秋生、金士傑等老戲骨，奪下最佳男配角獎，一上台就哭到不能自己，他雖然表示不太會說話，依舊不忘跟所有提攜他的人致謝，「謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家」。
本屆金馬最佳新演員獎，由年僅25歲的馬士媛，擊敗勁敵牧森、劉敬、張迪文和林怡婷，成功拿下該獎座，她上台致詞時，展現落落大方的態度，首先謝謝金馬評審給予肯定，以及《左撇子女孩》劇組全員的投入和信任，才能有勇氣完成「宜安」一角，接著感謝一路以來相伴的家人和所有工作夥伴，陪伴她度過所有的人生階段，更不忘分享近期影響自己很深的一段話，「很多時候重點不是在於我們是誰，而是在於我們想要傳達的故事是什麼，還有那個真誠的心」，她強調會帶著這段話，既真誠又善良的走下去。
第62屆金馬獎頒獎典禮，最大獎「最佳劇情片」由《大濛》成功抱走，監製李烈感動表示這座金馬獎拿在手上雖然很沉，卻也相當實在，她在感謝《大濛》劇組所有幫助過的人時，笑稱由於太過激動，突然不知道要說些什麼才好，監製葉如芬則是感謝導演陳玉勳寫出如此棒的劇本，沒想到3人第四次合作，就能拍出如此棒的成績，即便籌備階段就被投資方潑冷水，他們還是堅持想傳達電影所要突顯出的意義，《大濛》入圍今年最多獎項提名共11項。最終抱走最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，共4座獎項。
86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，戲齡超過60年的她，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等，陳淑芳上台領金馬終身成就獎，在回顧影片中，她手持金馬獎字卡，唸出從1957年起在電影中的角色與劇中姓名，最後淚流滿面表示：「我是演員陳淑芳，非常非常感謝金馬獎給我這座這麼珍貴的終身成就獎」，更表示自己要「走到不能走、演到不能演」，不辜負金馬獎對她的期望，最後強調自己絕不漲價。
第62屆金馬獎得獎名單
1.最佳新演員獎：馬士媛《左撇子女孩》
2.最佳原著劇本獎：《大濛》
3.最佳改編劇本獎：潘客印《我家的事》
4.最佳音效獎：高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》
5.最佳剪輯獎：雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》
6.最佳紀錄短片獎：《她的碎片》
7.最佳紀錄片獎：《隱蹟之書：重寫自我》
8.最佳男配角獎：曾敬驊《我家的事》
9.最佳女配角獎：陳雪甄《人生海海》
10.最佳新導演獎：Lloyd Lee CHOI 《幸福之路》
11.最佳攝影獎：梁銘佳《地母》
12.最佳美術設計獎：王誌成 、尤麗雯《大濛》
13.最佳造型設計獎：許力文《大濛》
14.最佳動畫短片獎：《螳螂》
15.最佳動畫片:《世外 Another World》
16.最佳劇情短片獎：《疊羅漢》
17.最佳動作設計獎：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》
18.最佳視覺效果獎：温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》
19.最佳原創電影音樂獎：Charles HUMENRY《幸福之路》
20.最佳原創電影歌曲獎：《布秧》
21.最佳導演獎：李駿碩
22.最佳男主角獎：張震
23.最佳女主角獎：范冰冰
24.最佳劇情片獎：《大濛》
25.年度台灣傑出電影工作者獎：鍾瓊婷
26.終身成就獎：陳淑芳
其他人也在看
金馬62｜金馬獎2025完整入圍+得獎名單、直播平台一次看
金馬獎直播哪裡看？「第 62 屆金馬獎」即將於 11 月 22 日 在 臺北流行音樂中心 盛大舉行，台灣觀眾可透過 台視頻道 全程收看典禮與星光大道直播。造咖 ・ 17 小時前
TWICE出道10年來台開唱 子瑜喊「我終於帶成員來高雄了」數萬人嗨翻
台灣成員周子瑜所屬的南韓女團TWICE世界巡迴演唱會《THIS IS FOR》高雄場，就在今明兩天（11/22、11/23）於高雄國家體育館（世運主場館）登場，出道10年終於返鄉開唱的子瑜在台上向大家喊話，「我終於帶成員來高雄了」，讓粉絲感動落淚。太報 ・ 13 小時前
金馬62星光 「大濛」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「大濛」入圍最佳男、女主角等多項大獎，劇組團隊開心在紅毯合影留念。中央社 ・ 15 小時前
金馬62紅毯｜林依晨2600萬鑽飾加持當美人魚 張孝全兒送戰鬥陀螺搶帝
張孝全、林依晨以《深度安靜》入圍第62屆金馬獎帝后，今（11╱22）與劇組走上星光大道，她身穿THE ATELIER COUTURE「深海之聲」禮服搭配PIAGET 高級珠寶，總價超過2600萬元，她笑說這套禮服投女兒所好，「像美人魚」；第5度入圍的張孝全則以Brioni西裝帥氣現身，透露兒子送他戰鬥陀螺當信運物，還告訴他「它會保護你」。太報 ・ 15 小時前
台綜「坐女藝人大腿」挨轟30年沒進步 主播曝：觀眾是主因
由胡瓜主持的《綜藝大集合》最近播到在雲林錄製的集數時，因被要求坐上女藝人籃籃（籃靖玟）大腿壓破氣球，胡瓜遭指疑觸碰到籃籃胸部引來軒然大波，製作單位致歉後仍無法平息網友罵聲，有人批台灣電視綜藝節目30年沒進步，主播宋燕旻則曬出收視率調查表，無奈指目前的節目內容仍是收視率取向，而上周日《綜藝大集合》仍奪冠，就可見市場走向。中時新聞網 ・ 1 天前
西島秀俊偕翁倩玉走金馬紅毯 最想吃台灣豆花
（中央社記者王心妤、洪素津台北22日電）日本影帝西島秀俊和女星翁倩玉今晚一起走金馬紅毯，他透露收到許多美食推薦，包括要他試試台灣豆花；翁倩玉掛保證說：「我也喜歡台灣豆花」。中央社 ・ 14 小時前
金馬62星光 戴佩妮華麗登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，演唱電影「地母」主題曲「布秧」入圍最佳原創電影歌曲的歌手戴佩妮，以一襲刺繡長禮服華麗亮相。中央社 ・ 14 小時前
金馬62／紅毯薑是媽的辣！林依晨蕾絲戰袍殺瘋全場 張孝全Brioni禮服熟男氣息擋不住
第62屆金馬獎今（22日）晚揭幕，21度的氣溫舒適宜人，今年女星禮服款式五花八門，有的是內衣辣妹風，有的平口，有的巧露雪白北半球，其中最搶眼當屬影后呼聲極高的林依晨，雖說是為女兒打扮成美人魚，但她的THE ATELIER COUTURE蕾絲戰袍殺瘋全場，有透視、有事業線、有腰身線條，全身行頭高達2600萬，絲毫不讓年輕妹仔專美於前，正所謂「薑是媽的辣」！鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
金馬獎慶功／范冰冰「六天前就拿到簽證」當場和李安講電話：要一起開心
范冰冰以《地母》榮獲第62屆金馬獎最佳女主角，可惜她未能親自出席領獎，僅能透過電話傳達激動和感恩心情。在慶功宴上，導演張吉安再次撥電話給范冰冰，開心笑說晚上不用睡了，因為有600多則恭賀訊息要回覆。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 2 天前
金馬62／許瑋甯頒獎妙語如珠！一度遺憾錯過這個獎 台上金句勉勵新人們
近日喜事不斷的藝人許瑋甯，受邀出席本屆金馬獎並擔任「最佳新演員」頒獎人。當天她以一襲閃亮粉紅色平口禮服亮相，氣質迷人，全場焦點。身為資深實力派演員的她，也在台上向所有入圍者送上溫暖勉勵。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
青龍獎／玄彬、孫藝真封帝后韓網怒！得獎標準惹議 挨轟：公信力跌谷底
第46屆青龍電影獎昨（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 落幕，《徵人啟弒》抱走最佳影片、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角等六項大獎成為最大贏家，但典禮上最受矚目的焦點，全被玄彬、孫藝真夫妻檔同時奪下影帝、影后與人氣獎。雖然在現場收穫熱烈掌聲，卻在頒獎結束後引爆韓國輿論強烈反彈，部分韓媒與網友幾乎呈現一致負面反應。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 23 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
金馬62十大亮點》西島秀俊和桂綸鎂頒大獎 范冰冰扮醜搶影后
超過一甲子的華語電影圈盛事第62屆金馬獎於22日在臺北流行音樂中心舉行，今年提名名單揭曉，《大濛》11項成入圍大贏家，《左撇子女孩》入圍9項緊追在後，《地母》與《我家的事》各入圍8項並列第三。此外，頒獎嘉賓請來西島秀俊，年年出席金馬盛事的李安也不缺席，許瑋甯、李國煌、鳳小岳受邀當頒獎人，表演節目更令人期待。中時新聞網 ・ 1 天前
黃鐙輝入圍金馬！遭萁媽討「得獎換沙發」他無奈：還得自掏腰包
男配角獎，姚淳耀、曾敬驊都以《我家的事》入圍，姚淳耀立刻搶話：「我希望我得獎」，絲毫沒有要讓給「兒子」；黃鐙輝透露岳母萁媽對於他入圍金馬很驚訝，「她說如果我得獎，她要換沙發」，不過金馬並沒有獎金，讓他哭笑：「還得自掏腰包」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前