金馬62》得獎名單一次看！范冰冰得影后缺席 張震2度搶下影帝

金馬影帝、影后分別由張震及范冰冰奪下。(圖／中時資料照、杜宜諳攝 )

第62屆金馬獎今晚於臺北流行音樂中心舉行，金馬影帝、影后分別由張震以及范冰冰，憑著精湛演技奪下，最佳男女配角部分，由曾敬驊及陳雪甄奪下，最佳新演員由25歲的馬士媛擊敗強敵摘下，最佳導演由《眾生相》李駿碩擊敗呼聲極高的陳玉勳奪下，入圍11項的《大濛》，奪下最佳劇情片、最佳原著劇本獎、最佳美術設計獎、最佳造型設計4大獎，成為本屆最大贏家。

范冰冰以電影《地母》勇奪金馬影后，由於沒有親自出席典禮，導演張吉安提用電話連線方式，讓范冰冰能發表得獎感言，得知奪下影后寶座，她激動哽咽表示：「特別開心真的，我在看著直播，那首先感謝金馬獎，給我這個肯定，真的深深感謝張吉安導演一直以來堅定不移對我的信任」，接著強調這個角色引領自己成長，藉此體會到身為女性身上堅韌的力量，期待未來有更多突破，用作品傳遞更多地價值，最後則是激動喊話這個獎項是屬於所有人的，「感謝金馬獎始終如一的支持，鼓舞華語電影人的初心」。

張震以電影《幸福之路》奪下金馬影帝殊榮，這也是繼《緝魂》後再度抱回此獎項，他一上台就不斷深呼吸，試圖平復自己激動的情緒，接著便對所有入圍者給予極大肯定：「看到其他入圍者的表演，每一個人真的都很棒」，分享拍攝電影的過程時，他表示全心全意投入在角色中，也特別感謝團隊及導演，寫出這麼棒的故事，提及家人時，張震感性表示除了感謝妻女的支持，也特別提及帶他入行的父親張國柱：「他是演員，他帶我進入認識電影，讓我一直在，從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影，熱愛電影」，最後更向喜愛電影的人喊話：「希望你們可以繼續下去，我也可以繼續下去，一起熱愛電影，謝謝你們」。

曾敬驊奪下最佳男配角獎。(圖／杜宜諳攝 )

陳雪甄《人生海海》奪最佳女配角。(圖／杜宜諳攝 )

最佳男女配角由陳雪甄、曾敬驊奪下，陳雪甄以《人生海海》，擊敗呼聲極高的蔡淑臻及葉子綺，奪下最佳女配角獎，她一上台就哽咽表示：「走了17年終於站上台領獎」，接著表示想把此獎送給每部電影中擔任配角的演員們，主要是配角可能不會獲得很多注目，導致懷疑自己能力，但要謝謝我們沒有放棄，曾敬驊在出道多年，以《我家的事》擊敗黃秋生、金士傑等老戲骨，奪下最佳男配角獎，一上台就哭到不能自己，他雖然表示不太會說話，依舊不忘跟所有提攜他的人致謝，「謝謝帶我進到電影世界的老師李烈，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我這樣的空間，可以好好生活，好好感受這些情緒，謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家」。

馬士媛奪下最佳新演員獎。(圖／杜宜諳攝 )

本屆金馬最佳新演員獎，由年僅25歲的馬士媛，擊敗勁敵牧森、劉敬、張迪文和林怡婷，成功拿下該獎座，她上台致詞時，展現落落大方的態度，首先謝謝金馬評審給予肯定，以及《左撇子女孩》劇組全員的投入和信任，才能有勇氣完成「宜安」一角，接著感謝一路以來相伴的家人和所有工作夥伴，陪伴她度過所有的人生階段，更不忘分享近期影響自己很深的一段話，「很多時候重點不是在於我們是誰，而是在於我們想要傳達的故事是什麼，還有那個真誠的心」，她強調會帶著這段話，既真誠又善良的走下去。

陳淑芳榮獲終身成就獎。(圖／杜宜諳攝 )

第62屆金馬獎頒獎典禮，最大獎「最佳劇情片」由《大濛》成功抱走，監製李烈感動表示這座金馬獎拿在手上雖然很沉，卻也相當實在，她在感謝《大濛》劇組所有幫助過的人時，笑稱由於太過激動，突然不知道要說些什麼才好，監製葉如芬則是感謝導演陳玉勳寫出如此棒的劇本，沒想到3人第四次合作，就能拍出如此棒的成績，即便籌備階段就被投資方潑冷水，他們還是堅持想傳達電影所要突顯出的意義，《大濛》入圍今年最多獎項提名共11項。最終抱走最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計，共4座獎項。

《幸福之路》Lloyd Lee CHOI獲最佳新導演。(圖／杜宜諳攝 )

戴佩妮首度入圍金馬，就以幫《地母》做的歌曲《布秧》，奪下最佳原創電影歌曲。(圖／杜宜諳攝 )

《96 分鐘》奪最佳視覺效果獎。(圖／杜宜諳攝 )

86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，戲齡超過60年的她，作品橫跨電影、電視劇、歌仔戲與舞台劇等，陳淑芳上台領金馬終身成就獎，在回顧影片中，她手持金馬獎字卡，唸出從1957年起在電影中的角色與劇中姓名，最後淚流滿面表示：「我是演員陳淑芳，非常非常感謝金馬獎給我這座這麼珍貴的終身成就獎」，更表示自己要「走到不能走、演到不能演」，不辜負金馬獎對她的期望，最後強調自己絕不漲價。

第62屆金馬獎得獎名單

1.最佳新演員獎：馬士媛《左撇子女孩》

2.最佳原著劇本獎：《大濛》

3.最佳改編劇本獎：潘客印《我家的事》

4.最佳音效獎：高偉晏、張凱彤、林先敏《小蟲蟲大冒險》

5.最佳剪輯獎：雪美蓮《隱蹟之書：重寫自我》

6.最佳紀錄短片獎：《她的碎片》

7.最佳紀錄片獎：《隱蹟之書：重寫自我》

8.最佳男配角獎：曾敬驊《我家的事》

9.最佳女配角獎：陳雪甄《人生海海》

10.最佳新導演獎：Lloyd Lee CHOI 《幸福之路》

11.最佳攝影獎：梁銘佳《地母》

12.最佳美術設計獎：王誌成 、尤麗雯《大濛》

13.最佳造型設計獎：許力文《大濛》

14.最佳動畫短片獎：《螳螂》

15.最佳動畫片:《世外 Another World》

16.最佳劇情短片獎：《疊羅漢》

17.最佳動作設計獎：黃泰維、陳嘉玲《恨女的逆襲》

18.最佳視覺效果獎：温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷《96分鐘》

19.最佳原創電影音樂獎：Charles HUMENRY《幸福之路》

20.最佳原創電影歌曲獎：《布秧》

21.最佳導演獎：李駿碩

22.最佳男主角獎：張震

23.最佳女主角獎：范冰冰

24.最佳劇情片獎：《大濛》

25.年度台灣傑出電影工作者獎：鍾瓊婷

26.終身成就獎：陳淑芳

