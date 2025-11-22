金馬62／超時也要說完！陳淑芳金馬淚崩：希望能一輩子演下去

86歲的「國民阿嬤」陳淑芳，從影至今已經68年，寬廣的戲路與積極敬業的態度，是不少影人的榜樣與啟蒙，今年剛在第60屆金鐘獎獲頒特別貢獻獎的她，如今又在第62屆金馬獎獲得「終身成就獎」，可見她對影劇圈的影響實在相當有重量！

陳淑芳上台後一一與頒獎人徐若瑄、孫可芳、謝盈萱擁抱，也謝謝自己這三個漂亮「女兒」，也感謝現場的嘉賓、觀眾、朋友，「我是演員陳淑芳，非常非常的感謝金馬62，給我這座這麼珍貴、這麼高的終身成就獎」，過程中陳淑芳也忍不住落淚。

廣告 廣告

陳淑芳獲頒金馬終身成就獎，忍不住哭了。圖／台視

陳淑芳表示自己從19歲踏進攝影棚，到現在已經超過一甲子，這68年來演過上百部電影，就如剛才說的，好多好多名字都忘記了，想想有一場很大的戲，有一位演員說不好，就要不斷的重來，甚至拍到天亮還在拍，就是要把最好的呈現給觀眾。

陳淑芳指出，有時候拍戲時角色的感情太沉重，一哭就停不下來，導演喊卡我們還沒聽到，收工都不知道，一直走著就哭著哭著，哭到家裡躺在床上還哭著睡著，「但我從不喊累，因為從事影視是我的志趣，我希望我能一輩子演下去，這也是屬於我個人的孤味」。

陳淑芳最後也感謝過去合作過的導演、製作、攝影、編劇還有劇組的夥伴們，因為有你們的專業，有你們的真情，才成就我，我才能站在這裡，「我要感謝的還很多很多，比如說一般人，不管是把我當媽媽、阿嬤的支持、疼愛我，我才能堅持的走到現在，今晚我要用一句話來證明，人生只要心裡有愛、有熱情，永遠永遠是沒有年齡的顧忌」。

過程中，陳淑芳還因為超時被提醒，但仍要繼續說出內心的話，「演藝圈這條路走下來非常非常困難，但是我願意，我願意走到我不能走、不能演為止，曾經我說過，只要你知道我是陳淑芳，那怕是一場戲、一句話，我都會認真地演」，最後陳淑芳也提醒大家「我不漲價」，並表示會努力繼續的做，不辜負金馬對自己的期望，並呼籲銀髮族的朋友，「心中有愛，永遠是燦爛的」。



陳淑芳自18歲入行以來，演出的作品不計其數，範圍橫跨電視、電影、配音、舞台劇、歌仔戲等類型。在第57屆金馬獎首次入圍，就分別憑藉《孤味》與《親愛的房客》一舉拿下最佳女主角與最佳女配角，成為首位同時獲頒這兩項大獎的演員。



在不斷更迭的影視產業中，陳淑芳仍以親切自然的演技熱情投身其中，讓跨世代的觀眾經常能夠看到這張熟悉的面孔，為了致敬陳淑芳持續為電影產業獻身，金馬評審們希望透過「終身成就獎」對她表達肯定與感謝。



責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

金馬62／《孤味》三女兒玩梗 導演拍影片回顧陳淑芳演藝路

范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看

金鐘60完整名單／楊謹華封視后！《星空》奪6獎成戲劇類最大贏家