金馬62/怨導演偏心方郁婷！柯煒林自爆天天被罵：心裡不平衡！

催淚跨時代電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，7日舉辦媒體聯訪，主演柯煒林、方郁婷、9m88與導演陳玉勳、監製葉如芬、李烈暢聊拍攝點滴。有趣的是，金馬準影帝柯煒林和準影后方郁婷被爆料在現場太愛演，讓導演看不下去笑罵兩人：「北七！」

電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項大獎，7日舉辦媒體聯訪。（圖／華文創 提供）

柯煒林搞笑抱怨，拍攝期間導演從來沒罵過方郁婷，自己則每天被罵，笑說：「心裡超不平衡！」沒想到陳玉勳在一旁補唸：「他很會吵我！一直問我聲音ok嗎、哪裡ok嗎，打斷我！」

但陳玉勳透露，其實只有一次認真罵，當時因爲頭很痛、不舒服，心情比較煩躁，柯煒林這時湊過來關心，反倒掃到颱風尾被導演氣罵：「不要管我，你給我先好好演戲！」

不過柯煒林笑說，其實整個拍攝過程很歡樂，非常喜歡導演和監製工作認真之餘閒話家常的感覺，會讓他想加倍努力，柯煒林也分享很喜歡片中安靜刺殺的那場氛圍。

柯煒林（右）搞笑抱怨，拍攝期間導演從來沒罵過方郁婷（中），自己則每天被罵。（圖／華文創 提供）

劇組拍攝期間也遇到不少趣事，陳玉勳分享，住在宿舍時一直聽到搬東西的聲音，一開始以為是監製李烈半夜在移動桌子，因而沒放在心上，後來殺青過了半年，在床上睡覺又聽到搬桌子的聲音，他突然驚覺：「原來是我在打呼！因為我棉被蓋到某個角度就會打呼，很像在拖桌子的聲音。」逗得全場爆笑。

陳玉勳透露拍《大濛》在冥冥之中被牽引著，除了沒有特別找資料，就意外獲得很多素材外，他提到，在電影前製時，臨時租借一間辦公室，樓梯間很陰森，讓他一踏進空間心情就變很差，準備開會時也會為了一點小事很不耐煩，事後他才恍然大悟，辦公室竟是軍法處舊址隔壁，隔天監製李烈帶艾草棒淨化空間後，一切就變得很順利，每天出大太陽還提早收工，甚至拍攝40天僅一天下雨。

《大濛》為了還原民國40年代，斥資4千萬台幣傾力打造懷舊場景，搭建早期的台北平民建築區、金山街道，當時的市場、福馬林池等重要場景，取景地遍及台南、嘉義，除部分以現有古蹟改造。《大濛》將於11月27日全台正式上映。

《大濛》為了還原民國40年代，斥資4千萬台幣傾力打造懷舊場景。（圖／華文創 提供）

