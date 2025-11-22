金馬62／恭喜陳玉勳執導《大濛》獲最大獎 與葉如芬、李烈上台致謝
【緯來新聞網】由陳玉勳執導的《大濛》獲得本屆金馬獎最大獎「最佳劇情獎」，監製葉如芬、李烈率演員群方郁婷、柯煒林、9m88等團隊上台致謝，葉如芬笑說：「我常常拿。」倒是李烈激動到講不出話，她說：「謝謝大濛劇組的每一位，謝謝幫助過導演的每一位，不行我太激動了...。」後台，陳玉勳坦言自己很在意有沒有得獎，因為《大濛》光是後製就後置了兩年，相當不容易。
由陳玉勳執導的《大濛》獲得本屆金馬獎最大獎「最佳劇情獎」，監製葉如芬、李烈率演員群受訪。（圖／記者許方正攝）
葉如芬說：「我跟烈姐、勳導演是第四次合作，我們非常榮幸可以做這樣的故事。」她坦言，這個故事很難做，甚至所有投資方都說她瘋了，但她表示，「我只是想把那個時代雖然碰到的艱困環境，但人可以保持美好善良的心這件事說出來。」他也說：「既然投資方說我們瘋了，但我們還是竭盡所能地做出來。」
監製李烈在台上激動到講不出話，下台後趕緊補上感言。（圖／記者許方正攝）
下台後，李烈補充：「很興奮，金馬獎是最難猜得獎，我坐在台下不知道自己會得獎，當宣布時我的心都快跳出來了。」她笑說：「當然想拿啊！因為我們就要上映了。」葉如芬透露，在台下時還是李烈要她不要緊張，還說：「你只要一想就不會得！」她笑說忘了在台上謝謝「借錢」給他們的兩位男士。
9m88在《大濛》中演出又演唱。（圖／記者許方正攝）
9m88在《大濛》中演出又演唱，她說在台下時，陳玉勳問她會怎麼在台上表演，9m88受訪時立刻問導演覺得自己唱的如何？陳玉勳直說「很好、很好」，陳玉勳還補充了自己藏在心底特笑話說：「我本來以為9m88是阿拉伯人。」相當可愛。而主演柯煒林則開心表示，「最希望可以希望觀眾入場，拿獎可以吸引觀眾的話最好了！」他也不忘宣傳電影11月21日全台上映。
