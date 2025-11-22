金馬62「我家的事」奪最佳改編劇本 (圖)

其他人也在看
林佳龍午宴吐瓦魯總理 盼持續深化夥伴關係
（中央社記者吳書緯台北21日電）外交部長林佳龍今天午宴吐瓦魯國總理戴斐立伉儷國是訪問團時指出，欣見雙方奠定未來在相關領域進一步合作，以持續深化夥伴關係的良好基礎。戴斐立表示，吐國將持續不懈為台灣發聲，爭取國際地位，與台灣互助共榮。中央社 ・ 1 天前
林佳龍與龔明鑫雙部長會議 (圖)
外交部長林佳龍（左）與經濟部長龔明鑫（右）21日舉行雙部長會議。中央社 ・ 1 天前
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕
金馬62／金曲歌后李竺芯追思逝世影人 大S現身大螢幕EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
金馬62今揭曉新科帝后 范冰冰是否現身成焦點
華語年度盛事第62屆金馬獎頒獎典禮今(22日)晚7時將在台北流行音樂中心登場，將揭曉新科影帝、影后等得主。外傳奪后呼聲相當高的中國演員范冰冰有可能「驚喜現身」，將是今晚關注一大話題。此外，入圍11項的《大濛》能帶走多少獎項同樣備受矚目。 今年第62屆金馬獎不設典禮主持人，而是由演員王淨接下重任，以配音的方式在典禮中唸讀所有入圍名單。頒獎嘉賓陣容是本屆金馬一大亮點，共集結20多位金獎得主，包括每年最挺金馬的導演李安、日本影帝西島秀俊及張震、張孝全、劉冠廷、林柏宏、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱等，共同為典禮增添光彩。 今年影帝、影后競爭激烈，究竟獎落誰家即將揭曉。外傳以《地母》角逐金馬影后聲勢相當高的中國演員范冰冰有可能現身，雖然尚未證實，但已經掀起高度討論，成為典禮前最具話題的焦點之一。 今年入圍11項的《大濛》被視為陳玉勳執導以來的代表作，也是本屆最佳劇情片奪獎呼聲高的強片，已經搶先拿下觀眾票選獎。《左撇子女孩》由新銳導演鄒時擎執導，入圍9項；《地母》與《我家的事》各入圍8項，也都被期待能有所斬獲。 沈可尚執導的《深度安靜》則入圍7項，包括最佳新導演、最佳改編劇本、最佳女主角、最佳男主角、最中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62／李筑芯追思影人驚豔全場 背景照片「未見于朦朧」
金馬獎今晚頒發，典禮中年度「懷念已故影人」單元登場，早前曾在網路瘋傳「今年9月意外身亡的中國大陸男星于朦朧將出現在追思名單」的謠言，也在典禮上正式被打破。當大螢幕上一張張逝去影人的照片輪番出現時，最後壓軸的是台灣影壇重要人物顏正國，並未見于朦朧身影。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
金馬62星光 陳玉勳帥氣亮相紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，導演陳玉勳（圖）執導作品「大濛」入圍多項大獎，傍晚他親自領軍劇組一同走上紅毯。中央社 ・ 18 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 18 小時前
告五人、9m88金馬獻唱 戴佩妮首擒馬《布秧》奪原創電影歌曲
金馬獎頒獎典禮上，入圍最佳原創電影歌曲的告五人、9m88及戴佩妮帶來精彩演出！告五人演唱電影《有病才會喜歡你》主題曲《我天生》，9m88詮釋《大濛》主題曲《大濛的暗眠》，戴佩妮獻唱《地母》主題曲《布秧》，最終憑此奪下首座金馬獎！典禮也邀請金曲台語歌后李竺芯演唱《伍冬拾冬》，緬懷已逝影人，場面感人催淚。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 15 小時前
金馬62／范冰冰主演《地母》拿獎啦 戴佩妮首入圍就獲獎
【緯來新聞網】歌手戴佩妮首次以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍金馬獎「最佳原創電影歌曲」就拿獎，她和導緯來新聞網 ・ 16 小時前
金馬62星光 「左撇子女孩」劇組紅毯自拍 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，電影「左撇子女孩」劇組在紅毯上自拍留影。中央社 ・ 17 小時前
金馬62得獎完整名單／范冰冰缺席典禮奪影后 張震二封影帝實至名歸
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，今年金馬獎並未設有典禮主持人，而是由表演節目、影片串場，星光大道部分則是由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
張震2度奪金馬影帝 感謝演出被放大、傳遞
（中央社記者洪素津台北22日電）演員張震以「幸福之路」再獲金馬獎最佳男主角，也是他2度獲獎，他感謝自己的表演被放大、被傳遞，也強調他很努力，或許沒人看到，「但得獎的幸福會讓我堅持在演員的道路上。」中央社 ・ 13 小時前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前