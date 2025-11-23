金馬62／《我家的事》曾敬驊奪男配角獎「爆哭」感謝李烈 感性道：我做了勇敢的事

曾敬驊以《我家的事》獲得最佳男配角獎。攝影組

第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。熱門作品《大濛》獲得11項提名，《左撇子女孩》則有9項提名；頒獎嘉賓有日本影帝西島秀俊、桂綸鎂等。最受矚目的大獎之一，「最佳男配角獎」由曾敬驊奪下。

演出《我家的事》獲獎的曾敬驊一聽到自己得獎就哭了，他上台發表感言：「謝謝評審，謝謝所有入圍者。」一度泣不成聲，接著他也感謝其他所有入圍者、導演潘客印，他也感謝劇中夥伴：「在拍我特寫的時候，你們還是很努力地幫我對戲，謝謝《我家的事》劇組。」他也表示劇組真的就像一個家一樣。

廣告 廣告

曾敬驊開心獲獎。攝影組

幾乎哭到說不出話，曾敬驊接著說：「謝謝我的爸爸媽媽，我不太會說話，但是我做了滿多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師：李烈，烈姐，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我們這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。」最後他擦擦眼淚說：「謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家。」

曾敬驊獲獎後大爆哭。攝影組

回到原文

更多鏡報報導

金馬62／《地母》奪獎！范冰冰在哪裡？ 導演張吉安喊話：相信妳可以重新來過

金馬62／紅毯5帥出爐！張孝全帶「兒子給的幸運物」 曾敬驊甩殺人魔氣息

金馬62／戴佩妮奪最佳原創電影歌曲獎 現場表演遭PTT評：悲劇

更多熱門影音：

邱澤 許瑋甯要辦婚禮了!秀超大顆鑽戒 兩張婚紗美到炸裂時間地點一次公開

恭喜!!劉品言 連晨翔寶貝平安來報到! 女兒擁有麻豆身材「是衝著漂亮來的吧」

玄彬孫藝真「封帝封后」青龍獎狂放閃！「兒子本名首曝光」暗藏浪漫巧思