金馬62／《我家的事》曾敬驊奪男配角獎「爆哭」感謝李烈 感性道：我做了勇敢的事
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。熱門作品《大濛》獲得11項提名，《左撇子女孩》則有9項提名；頒獎嘉賓有日本影帝西島秀俊、桂綸鎂等。最受矚目的大獎之一，「最佳男配角獎」由曾敬驊奪下。
演出《我家的事》獲獎的曾敬驊一聽到自己得獎就哭了，他上台發表感言：「謝謝評審，謝謝所有入圍者。」一度泣不成聲，接著他也感謝其他所有入圍者、導演潘客印，他也感謝劇中夥伴：「在拍我特寫的時候，你們還是很努力地幫我對戲，謝謝《我家的事》劇組。」他也表示劇組真的就像一個家一樣。
幾乎哭到說不出話，曾敬驊接著說：「謝謝我的爸爸媽媽，我不太會說話，但是我做了滿多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師：李烈，烈姐，謝謝你看見了我，謝謝這個世界給我們這樣的空間可以好好生活、好好感受這些情緒。」最後他擦擦眼淚說：「謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家。」
