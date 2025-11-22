金馬62／戴佩妮剛表演完！ 《地母》奪最佳原創電影歌曲獎

戴佩妮第一次參加金馬獎就抱得獎座歸。

女星陳意涵今（22）晚現身金馬獎頒獎典禮，並擔任頒獎人，頒發最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲獎，而她的老公許富翔執導的《有病才會喜歡你》也是最佳原創電影歌曲獎的入圍者之一，她在紅毯受訪時透露，很想將此獎頒給演唱該電影主題曲的告五人。

結果陳意涵事與願違，獲得最佳原創電影歌曲獎的是《地母》的〈布秧〉，身兼填詞者的導演張吉安上台時，除了感謝作曲及演唱的戴佩妮，以及劇組同仁外，更在台上公開表示這首歌要獻給女主角范冰冰，「這首歌是為你而寫的，我們都相信你可以重新來過。」

陳意涵將最佳原創電影歌曲獎的獎座頒給《地母》的張吉安與戴佩妮。

張吉安透露他早在《南巫》時就有意找戴佩妮演唱主題曲，不料疫情突然爆發，合作的事就耽擱了下來，一直到《地母》再度邀請戴佩妮合作，戴佩妮在沒有看過電影，也不知道劇情為何的情況下大膽接受邀約，「多虧導演自己寫了歌詞，不然真的會需要考慮。」

這次也是戴佩妮第一次參加金馬獎，結果不僅獲得提名，且一舉得獎，令她十分開心。

