金馬62／戴佩妮奪最佳原創電影歌曲獎 現場表演遭PTT評：悲劇

戴佩妮、《地母》導演張吉安獲得最佳原創電影歌曲獎。攝影組

第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。戴佩妮在表演時，卻被網友評論為「悲劇」。

表演節目由戴佩妮、9m88、告五人演唱最佳原創電影歌曲，曲目包含《地母》的〈布秧〉、《大濛》的〈大濛的暗眠〉、《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉。

戴佩妮（左）演唱後獲獎。攝影組

戴佩妮今日在演唱時似乎狀況不佳，有觀眾直言「悲劇」，也有人覺得是收音後電視轉播的問題，評價兩極。儘管評價兩極，由張吉安作詞、戴佩妮作曲的〈布秧〉還是獲得了「最佳原創電影歌曲」。戴佩妮上台發表感言，她表示感謝導演、金馬評審，以及身邊所有的天使。導演張吉安則表示「謝謝相信這部電影拍得成的所有劇組人員」。

戴佩妮表演評價兩極。翻攝PTT



