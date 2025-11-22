金馬62／戴佩妮奪最佳原創電影歌曲獎 現場表演遭PTT評：悲劇
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道於晚間5點半登場，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。戴佩妮在表演時，卻被網友評論為「悲劇」。
表演節目由戴佩妮、9m88、告五人演唱最佳原創電影歌曲，曲目包含《地母》的〈布秧〉、《大濛》的〈大濛的暗眠〉、《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉。
戴佩妮今日在演唱時似乎狀況不佳，有觀眾直言「悲劇」，也有人覺得是收音後電視轉播的問題，評價兩極。儘管評價兩極，由張吉安作詞、戴佩妮作曲的〈布秧〉還是獲得了「最佳原創電影歌曲」。戴佩妮上台發表感言，她表示感謝導演、金馬評審，以及身邊所有的天使。導演張吉安則表示「謝謝相信這部電影拍得成的所有劇組人員」。
更多鏡報報導
金馬62／紅毯5帥出爐！張孝全帶「兒子給的幸運物」 曾敬驊甩殺人魔氣息
范姜彥豐遭傳「整天在家打電動」成最後一根稻草 粿粿寒心提離婚
金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看
其他人也在看
金馬62》電視收音大悲劇！告五人、戴佩妮開唱 難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，不少影迷、網友紛紛守在電視機、電腦機前面緊盯活動。不過，收音問題似乎無法改善，連帶影響表演品質，網路上一片哀嚎，包含頑童、告五人、9m88以及剛榮獲最佳電影原創歌曲的戴佩妮，都逃不了網友毒舌批評。中時新聞網 ・ 16 小時前
金馬62／范冰冰工作室發文 恭喜「來自寶島的最佳女主角」
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，典禮於晚間7點正式展開，沒有主持人，而是以表演節目和頒獎串聯「過去、現在、未來」三個篇章。今年最佳女主角獎由范冰冰獲得，不過很可惜，她本人無法到現場，僅能透過導演電話連線，范冰冰工作室也更新了微博。鏡報 ・ 13 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組步紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，傍晚星光大道先打頭陣，入圍多項大獎的電影「我家的事」劇組開心走上紅毯，向一旁粉絲揮手致意。中央社 ・ 18 小時前
金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道即將開始。范冰冰憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎項，全台影迷最關注的，從來不是她能否得獎，而是「她到底會不會現身典禮」。若范冰冰現身，不僅將成為她久違的台灣重要公開行程，也可能成為本屆金馬獎最受討論的焦點之一。鏡報 ・ 20 小時前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 15 小時前
尹錫悅內亂罪審理大翻車！關鍵證人承認：逮捕名單是看網路照片補的
韓國首爾中央地方法院20日繼續審理前總統尹錫悅內亂罪刑事案件。朝鮮日報報導，當天關鍵證人、國家情報院前第一次長（副院長）洪壯源出庭，就備受爭議的「逮捕名單」手寫備忘錄接受質詢。這份名單被檢方視為尹錫悅政府企圖逮捕國會議員與政敵的核心證據，包含多名在野黨議員與法官姓名。洪壯源供稱，名單部分內容來自其記憶，另有部分是事後參考「網路上網友製作的圖片」後補充寫入，當庭引發譁然。聯合新聞網 ・ 1 天前
驚！基隆獨居翁「綁鞭炮在身上」引爆重傷 急送醫搶救中
【緯來新聞網】基隆市調和街1間宮廟今（23日）上午傳出疑似自殘爆炸事件，消防人員在8時25分接獲通報緯來新聞網 ・ 1 小時前
金馬62》星光紅毯直播！楊千霈攜雙帥蹦火花 范冰冰有望亮相
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22日）晚台北流行音樂中心舉辦，活動預計7點準時開始。而在星光大道紅毯部分，已於下午17時30分登場。此屆由三金御用紅毯主持人楊千霈，搭檔兩位帥氣男星徐鈞浩、彭千祐攜手主持，期待帶來不一樣的火花。另外，包含蔡淑臻、劉若英、楊貴媚、鳳小岳、桂綸鎂、翁倩玉、李安、西島秀俊等多位大咖名人都會亮相，尤其入圍今年影后的大陸女星范冰冰有望現身，令影迷們十分期待。《中時新聞網》也帶大家一起看星光大道的直播最新現況。中時新聞網 ・ 19 小時前
月世界垃圾山操盤手 環工碩士里長知法犯法遭羈押
南部中心／綜合報導高雄月世界沿線，遭到民眾發現，被不法歹徒惡意傾倒家庭廢棄物，檢警經過連日追查，揪出幕後藏鏡人，竟然是一名岡山區五任資深里長李有財，檢方發現，他透過環保公司合法承攬台南的垃圾清運業務，卻運到燕巢暫置後，非法在月世界傾倒，訊後李有財父子等四人都遭到羈押禁見。檢警追月世界垃圾山，發現涉案的是一名岡山區的資深里長。（圖／民視新聞）道路邊坡出現大量家庭廢棄物，出動怪手及清潔人員加速清除，11月中，高雄月世界沿線，接連出現3處被人違法傾倒垃圾，檢警經過一個星期的追查，揪出幕後黑手，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山指出，「現場遭不法集團，傾倒大量廢棄物數百公噸，19日及20日到高雄台南，搜索三家公司及某茶行。」李有財自稱環工碩士，卻疑似知法犯法。（圖／民視新聞）檢方19日發動搜索約談，赫然發現涉案的主嫌李有財，還是岡山當地的碧紅里的資深里長，檢方調查，他與兒子涉嫌經營3間環保公司，在台南合法收運家戶垃圾後，載到燕巢承租的鐵皮屋集運，接著人就在茶行指揮，將上百噸的垃圾非法清運，檢方訊後，將李有財父子等四人聲押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「李某父子及蘇某施某，涉犯廢棄物清理法，組織犯罪條例等罪嫌，向法院聲請羈押禁見。」李有財前後五任里長，還曾經當選特優里長。（圖／翻攝畫面）當地里民認為，「服務很好欸，我想說怎麼可能會做這種事情，看不出來。」里民無法相信，因為李有財不僅自稱是環工碩士，更從2002年起連續擔任四屆里長，更曾獲得特優里長殊榮，2022年回鍋後，茶行開幕時，選區立委邱志偉親自到場支持，但邱志偉澄清是禮貌性參加，更痛批亂倒太不應該，民進黨立委邱志偉說，「里長的活動邀請我們我們都會去嘛，那是一個禮貌性的活動我們就去，我覺得怎麼會有那麼糟糕的事情，就是里長應該要把選民照顧好，而不是做這種危害社會，或者是破壞環境的事情，這樣子非常不好。」檢警追查月世界垃圾山，訊後針對李有財父子等四人聲押禁見獲准。（圖／民視新聞）環保公司的暫置場，不但兩度引發火警、四年間挨罰14次共65萬，屢屢違規，這次更爆出非法棄置，原本為民服務的里長，如今卻是為了謀取私利，隨意亂到廢棄物，法官裁定收押之外，也要繼續糾察，背後是否還有更不為人知的犯罪結構。原文出處：月世界邊坡驚人垃圾山 檢警追查揪資深里長操盤 更多民視新聞報導王義川赴日旅遊挺日本！神社繪馬寫下「這2字」成亮點立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成民視影音 ・ 18 小時前
金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的
第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
《社會》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天
【時報-台北電】今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。 氣象署表示，今天東北季風減弱，各地清晨低溫僅16至20度，白天高溫更會回到27至30度，水氣也會明顯減少，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。 氣象署指出，明天傍晚東北季風開始增強，北部、宜蘭轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度，這波冷空氣要一直到周六（29日）才會趨緩。 林得恩表示，雖然今天全台都是好天氣，但卻無法持續太久，周二（25日）起全台會「斷崖式降溫」，北部、東北部大致上呈現先濕後乾的天氣型態，南部低溫也會降到20度以下，提醒民眾注意劇烈溫度變化。（新聞來源：中時新聞網 黃朝郁）時報資訊 ・ 3 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 16 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
第62屆金馬獎昨（22日）圓滿落幕，被外界形容為「最難預測的一屆」的最佳女主角競爭激烈，最後由演員范冰冰主演的《地母》奪下影后，雖人未到場，但仍以電話連線方式致詞。據了解，范冰冰工作室隨後發文「恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！」但貼文事後又悄悄消失，引發關注。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
（影）（直擊）等了10年！子瑜燦笑揮手抵高雄 台粉大喊：歡迎回家
韓國天團TWICE成員子瑜出道10年，終於將在明天（22日）於高雄世運主場館演唱兩天，7名成員在下午2點多抵達小港機場，受到熱烈歡迎。而子瑜則在下午4時左右現身入境大廳，簡直要掀起暴動，粉絲大喊「歡迎回家」，現場十分熱烈。TWICE自2015年出道之後，從來沒有在台灣舉行公開活動，僅娜璉在今年夏天在自由時報 ・ 1 天前
周子瑜返台開唱罕狂笑開懷！跳「貓頭鷹怪舞」萌翻：這才是真性情
南韓人氣女團 TWICE 的台灣成員周子瑜，出道10年後終於風光返台開唱，整個人明顯特別開心。昨（21）日她不僅搭機抵達高雄小港機場時，其他成員皆戴上口罩、墨鏡遮掩出關，唯獨子瑜神采飛揚，毫不遮掩地淺笑揮手，展現「正大光明回家」的氣場。粉絲現場高喊「歡迎回家」，昨晚TWICE更上傳她難得笑開懷的影片，有網友形容：「那一刻她笑得像真的回家了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
家寧52萬IG突消失蒸發！疑似新帳號曝光「秒圍剿」網一面倒檢舉灌爆
YouTuber團體「眾量級」前情侶檔的張家寧（家寧） 近日再度成為話題焦點。她原本擁有超過52萬粉絲追蹤的社群Instagram 帳號與 Threads 帳號，今（22）日無預警突然全部消失，引發粉絲與網友熱議。不少人猜測，她的帳號恐遭到大量檢舉下架，甚至有網友在社群上發起「繼續檢舉行動」，希望連她的YouTube頻道也能被封鎖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前