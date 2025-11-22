金馬62/戴佩妮奪獎！《地母》導演喊話范冰冰：相信妳能重新來過

創作歌手戴佩妮在第62屆金馬獎以歌曲〈布秧〉擊退9m88、告五人、尚書及盧廣仲，奪下「最佳原創電影歌曲獎」。她在後台受訪時談及創作過程表示，導演張吉安當初僅給她看了電影海報，沒有提供太多文字資料，而她也在完全沒看過電影的狀況下完成這首作品。

創作歌手戴佩妮（左）在第 62 屆金馬獎以 歌曲〈布秧〉 擊退 9m88 、告五人、尚書及盧廣仲，奪下 「最佳原創電影歌曲獎 」。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

戴佩妮獲獎後在後台開心分享，這次和《地母》導演張吉安合作，對她而言是一次全新的體驗跟嘗試，她透露，當初導演並沒有告訴說會寫詞，僅給她看了電影概念、一張海報與少量文字，尤其歌曲中加入經文讓她一度猶豫，害怕自己發音不標準，「我沒有看過任何畫面，那個海報張力讓我有很多的想象力，但我覺得，最幸運的是導演提出了他想要寫詞，不然我沒有辦法可以讓整首歌有這麼大的代入感。」

戴佩妮也分享，當初在創作〈布秧〉曲風的部分，自己一開始設定是女巫，「盡量把靜態的東西動態化，去想說主角在稻田中仰望天空念咒的心情，希望大家聽完放下所有的怨恨，離苦得樂這樣子。」

《地母》導演張吉安（右）分享歌曲創作過程。（圖／中國時報 陳俊吉、杜宜諳、郭吉銓攝）

導演張吉安也透露，歌詞中的那段經文是范冰冰在《地母》中解降頭，放那些降頭放逐到大海的詞彙，「那個詞是我父親教我的，所以我就寫下去，然後交給她，她（戴佩妮）跟我爸爸唸唱的不一樣，我不想爸爸那個版本，結果她給我另外一種層次，好像是聲音可以飛上天，傳到很遙遠的感覺，她做到了。」他也隔空喊話范冰冰：「我們都相信妳能重新來過，這首歌送妳。」

