金馬62/戴佩妮奪獎！《地母》導演喊話范冰冰：相信妳能重新來過
創作歌手戴佩妮在第62屆金馬獎以歌曲〈布秧〉擊退9m88、告五人、尚書及盧廣仲，奪下「最佳原創電影歌曲獎」。她在後台受訪時談及創作過程表示，導演張吉安當初僅給她看了電影海報，沒有提供太多文字資料，而她也在完全沒看過電影的狀況下完成這首作品。
戴佩妮獲獎後在後台開心分享，這次和《地母》導演張吉安合作，對她而言是一次全新的體驗跟嘗試，她透露，當初導演並沒有告訴說會寫詞，僅給她看了電影概念、一張海報與少量文字，尤其歌曲中加入經文讓她一度猶豫，害怕自己發音不標準，「我沒有看過任何畫面，那個海報張力讓我有很多的想象力，但我覺得，最幸運的是導演提出了他想要寫詞，不然我沒有辦法可以讓整首歌有這麼大的代入感。」
戴佩妮也分享，當初在創作〈布秧〉曲風的部分，自己一開始設定是女巫，「盡量把靜態的東西動態化，去想說主角在稻田中仰望天空念咒的心情，希望大家聽完放下所有的怨恨，離苦得樂這樣子。」
導演張吉安也透露，歌詞中的那段經文是范冰冰在《地母》中解降頭，放那些降頭放逐到大海的詞彙，「那個詞是我父親教我的，所以我就寫下去，然後交給她，她（戴佩妮）跟我爸爸唸唱的不一樣，我不想爸爸那個版本，結果她給我另外一種層次，好像是聲音可以飛上天，傳到很遙遠的感覺，她做到了。」他也隔空喊話范冰冰：「我們都相信妳能重新來過，這首歌送妳。」
延伸閱讀
金馬62/范冰冰封后「微博PO文被刪」 轉戰IG長文吐心聲
金馬62/《大濛》狂掃4獎！李安笑虧「一日學生」陳玉勳：有出息
金馬62 賴清德：華語電影重要指標、連結亞洲、走向國際重要平台
其他人也在看
金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
金馬62／9m88前台表演挨轟「像被關在箱子裡」 網友緩頰：這原因害的
第62屆金馬獎原創電影歌曲表演，由戴佩妮、9m88與告五人上台演出，戴佩妮演唱電影《地母》歌曲〈布秧〉揭開序幕，但PTT網友覺得收音大小聲，戴佩妮的聲音也不太穩。而9m88演唱《大濛》主題曲〈大濛的暗眠〉，相對穩定許多。而告五人帶來為《有病才會喜歡你》創作的〈我天生－有病版〉，在情感和氛圍的營造頗受網友肯定。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《娛樂世界》注入魔幻魅影 戴佩妮拿原創電影歌曲獎
【時報-台北電】最佳原創電影歌曲昨由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉奪得。張吉安同時身兼《地母》導演，在台上激動表示，這首歌是為女主角范冰冰而寫，隔空對未能到場的她喊話：「我們都相信你可以重新來過，這首歌送給你。」 戴佩妮首次創作電影主題曲，當時她尚未看過成片，只依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將范冰冰在片中念誦的經文，以及導演收錄的遊街原始音檔融入歌曲。張吉安盛讚她替〈布秧〉注入「魔幻與魅影」，彷彿天上掉下來的地母，帶著神聖氣息，完美呼應影片神祕的氛圍，「第一次寫電影歌曲就入圍、得獎，厲害的是她不是我。」 戴佩妮坦言此次是新鮮的挑戰，導演只提供一張電影海報與簡短概念文字，讓她完全依靠想像展開創作，而張吉安提出要親自寫詞，更讓她覺得安心，「如果沒有這副詞，我沒辦法讓整首歌有對電影那麼強的代入感，畢竟我不知道劇情，也沒看過畫面。」此外，最佳原創電影音樂由張震主演電影《幸福之路》法國作曲家Charles Humenry獲得。（新聞來源：中國時報─報導孫伊萱）時報資訊 ・ 22 小時前
《娛樂世界》傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
【時報-台北電】第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」 導演們被問到入圍感想，陳玉勳說很惶恐，「30年前跟侯孝賢、許鞍華、萬仁大導演一起入圍，像誤入叢林的小白兔，結果30年後自己變得最老，成誤入叢林的老白兔。」張吉安說看齊陳玉勳，「金馬獎是我們來自東南亞影人視為殿堂等級的頒獎典禮。」 金馬執委會昨也在入圍午宴揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。 「國際影評人費比西獎」評審3人認為，《核》運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，讓這部作品以相當原創方式呈現身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的回響。 至於今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於時報資訊 ・ 1 天前
《娛樂世界》楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S
【時報-台北電】第62屆金馬獎22日晚舉行，四段表演由導演殷振豪擔任典禮創意總監，以導演侯孝賢《最好的時光》為靈感，結合表演節目、影片、頒獎橋段串起典禮的現在、過去和未來三章節。 「嘻哈天團」頑童MJ116在「前往（電影）的路上是最好的時光」演唱〈兄弟們要進城〉、〈Here We Are〉，邀李安導演、金馬獎執委會主席李屏賓同歡，為典禮揭開序幕。第二段表演，以電影主題曲入圍的戴佩妮演唱《地母》的〈布秧〉、告五人表演《有病才會喜歡你》的〈我天生－有病版〉，9m88則獻唱電影《大濛》的〈大濛的暗眠〉，用歌聲帶領影人和觀眾進入電影世界。 金曲台語歌后李竺芯用其溫柔、感性嗓音演唱〈魯冰花〉、〈我是一片雲〉等，緬懷瓊瑤、大S徐熙媛、顏正國、許紹雄等逝世影人。李竺芯昨分享首次站上金馬的心情，表示準備時只想著如何奉獻自己一生的靈魂之光，向電影、音樂致敬，「在幕打開前，我緊張到聽見自己的心跳，我深呼吸，感受自己與電影人們同在。謝謝金馬獎的信任讓我有機會向現場、不同維度的電影人致敬」。 楊貴媚、李國煌昨搭檔頒獎，李國煌特別穿著高跟鞋登場，還原他《男兒王》的造型。他故作難過的說，他自57屆落馬後就在思考著時報資訊 ・ 22 小時前
金馬62星光 「我家的事」劇組紅毯留影 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，電影「我家的事」劇組演員一起走上紅毯、合影留念，期待稍晚能順利抱回金馬。中央社 ・ 1 天前
金馬62星光 林怡婷開心走紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外廣場盛大展開，以電影「恨女的逆襲」入圍金馬獎最佳新演員的林怡婷，一身粉色洋裝可愛登場，在紅毯向粉絲揮手。中央社 ・ 1 天前
金馬62／最佳女主角：《地母》范冰冰
備受矚目的第62屆金馬獎最佳女主角出爐，由中國演員范冰冰以《地母》一片勝出，成為新科金馬影后。這也是范冰冰首次獲得金馬獎最佳女主角殊榮。(編輯：陳士廉)中央廣播電台 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰沒登紅毯 《地母》導演笑藏玄機：會用很特別方式出現
第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，本屆女主角入圍者有一個超大亮點，那就是中國女星「范爺」范冰冰憑藉《地母》入圍，而她上次入圍金馬已是9年前。究竟她是否會出席金馬獎，《地母》導演張吉台視新聞網 ・ 1 天前
金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚好聽。太報 ・ 1 天前
金馬62／拿下影后！范冰冰「人沒到」關鍵原因曝光 喜收650條訊息喊：不用睡了
第62屆金馬獎昨（23日）圓滿落幕，最佳男演員由實力派演員張震二度拿下，中國女星范冰冰也憑藉《地母》拿下最佳女演員，卻因1原因無法親自蒞臨典禮。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
金馬傑出電影工作者 鍾瓊婷：明天睡醒繼續打燈
（中央社記者王寶兒台北22日電）自幕後走到幕前，燈光師鍾瓊婷今晚獲頒金馬獎年度台灣傑出電影工作者，入行逾10年，她覺得自己幸運，明天睡醒也要繼續去打燈，「只要有人還喜歡我的燈，我就一直做下去。」中央社 ・ 1 天前
國際獅子會300E-2區贈車 北高雄家扶「獅建號」啟用
鍾和風/高雄報導 北高雄家扶中心載運物資的需求高，偏鄉地區路途遙遠、路況不佳等狀況，增加運輸的負...銳傳媒 ・ 1 天前
金馬62／陳玉勳遺憾男女主角沒拿獎 柯煒林開心自己成為台灣電影一份子
由陳玉勳執導的《大濛》，拿下本屆金馬最佳劇情片、最佳原著劇本、最佳美術設計、最佳造型設計等四項大獎，及觀眾票選最佳影片。金馬獎之後的慶功活動上，陳玉勳不免遺憾入圍帝后項目的柯煒林、方郁婷未能得獎。不過柯煒林說，「有沒有得真的沒關係 ，因為我可以參加到個金馬獎就很開心。」而他說，這一次跟上一次他以《濁水漂流》入圍不同的是，「好像每一個台灣的電影工作人員我都有點認識到。」鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
《我結》夫婦時隔11年合體！希澈與郭雪芙重聚 同框掀粉絲回憶殺
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導韓國天團SUPERJUNIOR近日登上台北大巨蛋，舉辦《SUPERSHOW10》巡迴演唱會，吸引上萬粉絲朝聖。其中成員希澈時隔多年再度站...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
男性結紮精子去哪了？泌尿醫揭「路被封住」自然老化被吸收
泌尿科醫師陳忠佐日前在臉書粉絲專頁「解鳥室《解決你的鳥事》- 泌尿科陳忠佐醫師」發文指出，男性的睪丸會持續製造精子，而精子完成後會先在附睪中「等待出場」。一般情況下，精子會沿著輸精管排出體外，與精液一起射出；但男性在結紮手術後，輸精管被封住，使精子無法通過...CTWANT ・ 19 小時前
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過
金馬62／毀容演出摘影后！范冰冰痛哭：我想重新來過EBC東森娛樂 ・ 1 天前
金馬62｜范冰冰連線哽咽「想重新來過」 奉陪到底靠《地母》封后
范冰冰今（11╱22）以《地母》奪下第62屆金馬獎「最佳女主角」，因拍戲無法到場的她由導演張吉安代領，張吉安直接越洋連線跟她分享喜訊，她哽咽透露正在看著直播，「回想起當初導演跟我討論角色的時候，他問我說『妳願不願意讓我摧毀妳的臉？』我記得我當時毫不猶豫地回答，我說冰冰奉陪到底，其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信。」太報 ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
孫淑媚火辣熱舞嗨翻高流 揪丁寧、鍾欣凌組團出道
她感性表示：「看別人開演唱會容易，沒想到自己的演唱會卻等了30年。」謝謝粉絲成就了這場演出。演唱會中段孫淑媚火力全開，換上勁裝與舞團熱跳〈like JENNIE〉，展現苦練一個月的舞技，被歌迷暱稱「台版Jennie」果真不是浪得虛名，熱舞讓全場尖叫連連。孫淑媚找來因戲結緣的...CTWANT ・ 17 小時前