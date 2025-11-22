金馬62／戴佩妮抱回金馬寶座！獻唱疑遇收音事故 網評價兩極

戴佩妮與導演張吉安攜手，順利抱回金馬獎座。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎於今（22）日正式登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉首度入圍「最佳原創電影歌曲」獎，她也展露歌喉，在頒獎典禮中演唱歌曲，怎料卻因收音問題，導致聲音忽大忽小，引來不少網友熱議。但在頒獎環節中，戴佩妮仍與導演張吉安攜手，順利抱回金馬獎座。

戴佩妮於今晚為金馬頒獎典禮帶來〈布秧〉一曲，然而卻因收音問題忽大忽小，加上自身音準表現，讓不少網友直批「收音有點怪」、「音一直飄，又上不去」、「人聲跟配樂分好開的感覺」。不過，也有網友仍對她大讚，表示「好美，都不會老」。

不過，在頒獎環節中，戴佩妮仍擊敗擊敗盧廣仲〈一路順風〉、尚書〈木頭人〉、9m88〈大濛的暗眠〉、告五人、詹懷雲、江齊〈我天生－有病版〉，首次入圍即抱回金馬獎座。戴佩妮在感言中感謝導演對於「寫詞」的貢獻，如果沒有導演張吉安的作詞，她也沒有機會可以創作出這麼好的歌曲。

