金馬62／戴佩妮獻唱〈布秧〉奪金！張吉安：這首歌是為范冰冰而寫

首度為電影創作主題曲就獲得金馬肯定！由戴佩妮作曲並演唱、張吉安作詞的〈布秧〉，於今（22）日晚間奪下金馬最佳原創電影歌曲獎。

戴佩妮感謝導演張吉安給予機會，讓她能站上金馬舞台，也向評審以及身邊支持她的「所有天使」表達謝意。張吉安則感謝劇組與遠道而來的馬來西亞工作人員，並向戴佩妮致意，感謝她相信這首歌。張吉安也特別提到今日未能到場的范冰冰，「這首歌是為妳而寫的，我們都相信，妳可以重新來過，這首歌送給妳。」

戴佩妮（左）與張吉安（右）。圖／金馬執委會

張吉安也提到，與戴佩妮原本在製作電影《南巫》時就有合作的機會，但因當時遇上疫情，他無法出國與戴佩妮接洽，討論了一週後計畫因此擱置，只能改由其他單位創作主題曲。張吉安說，這次《地母》的創作跨別四年，再度聯繫戴佩妮時，她一口答應，在完成歌詞後，她也迅速回覆願意合作。張吉安笑說，戴佩妮首次為電影創作歌曲就入圍並得獎，「厲害的是她，不是我」。

被問到創作過程時，戴佩妮表示，這次最大的挑戰，是在未看過任何電影畫面，且僅收到一張海報與部分文字的情況下進行創作。她說，最幸運的是導演提出由他親自填詞，「因為沒有這副詞，我沒辦法讓這首歌跟電影有這麼大的帶入感，會少了很多張力」。

歌曲出自電影《地母》（Mother Bhumi），以馬來西亞農村為背景，圍繞土地、信仰與家族記憶等主題。這次是戴佩妮首次為電影創作主題曲，她在尚未看完整電影的情況下，依據導演提供的部分畫面與一段暹羅經文發想，並將經文吟唱與導演還原的遊街原始音檔一併收錄進歌曲中。張吉安盛讚，她為〈布秧〉注入「魔幻和魅影」，讓歌曲呼應《地母》獨特的神祕氛圍。

張吉安身兼《地母》導演與〈布秧〉作詞者，曾以《南巫》奪下金馬最佳新導演；戴佩妮以創作歌手身份活躍於華語樂壇，曾獲得五座金曲獎，這回跨足電影主題曲領域，憑〈布秧〉抱回金馬獎最佳原創電影歌曲獎。

責任編輯／周瑾逸

