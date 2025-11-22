金馬62／戴佩妮疑收音出狀況翻車！導演揭創作秘辛 護航喊：非常不容易

記者王培驊／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間在北流隆重登場，今年戴佩妮以范冰冰主演電影《地母》主題曲〈布秧〉獲得最佳原創電影歌曲，也在典禮上帶來首次金馬演出。沒想到表現卻引發網友兩極反應，主因是現場收音忽大忽小，加上部分音準與原曲落差，被不少觀眾形容「有點翻車」。

不少網友直言問題除了來自現場收音，甚至有人把矛頭指向收音團隊：「頑童開場就聽得出來收音怪怪的」、「又是電視收音害表演整個悲劇」。戴佩妮首度挑戰金馬舞台，卻與觀眾期待產生落差，引發熱議。《地母》導演張吉安稍早受訪時替她發聲，透露歌曲的誕生其實十分不容易。

戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉抱回最佳原創電影歌曲獎。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

張吉安指出，自己在寫好歌詞後，戴佩妮幾乎秒答應演唱，是她人生第一首電影主題曲就入圍金馬，「真的非常厲害」。張吉安也說，自己心中的戴佩妮帶著《地母》那種神祕、內斂的氣息，因此非常契合這部作品的氛圍。

導演進一步解釋，歌詞中那段經文，其實來自他父親傳授給他的內容，劇中范冰冰也有朗誦同一段詞。「她（戴佩妮）沒有看過電影，只靠我給的海報與文字去想像整個世界觀，卻能把那種『可以放逐到很遠』的感覺唱出來。」他盛讚她做足整體氣氛，是歌曲氛圍得以成立的重要關鍵。

戴佩妮則透露，這次合作對她來說是一次全新的挑戰。導演當初僅給了電影概念、一張海報與少量文字，便希望她能完成整首歌曲，其中加入經文更讓她一度猶豫，「怕自己發音不標準，觀眾聽了會排斥」。她說自己從一開始便設定整體曲風像「女巫吟唱」，再去想像范冰冰飾演的角色在稻田裡、在大地前吐露心境的畫面，努力把角色的靈魂唱進旋律裡。

雖然今晚的舞台表現評價分歧，不少人仍相挺戴佩妮的創作能量與實驗精神，加上導演親自出面解釋歌曲背後的創作脈絡，更讓〈布秧〉一曲話題延燒，也成為本屆金馬討論度最高的表演之一。

