金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座

娛樂中心／綜合報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。

戴佩妮抱回金馬獎「最佳原創電影歌曲」。（圖／翻攝自MyVideo）

戴佩妮首度入圍金馬獎，演出卻與觀眾期待產生落差。除了本身表現受到批評，大部分網友也將問題歸咎於現場收音，以及歌曲難度太高，辛辣直言「好難聽」、「這首歌這麼難聽嗎」、「音一直飄，又上不去」、「收音有點怪，戴也沒唱好」、「歌很難，電視收音又爛，整個悲劇」。事實上，頑童MJ116開場表演時，就已經有網友點出收音問題。

廣告 廣告

戴佩妮現身紅毯受訪時，坦言「很緊張，這是我出道以來在三金第一次演出，已經緊張很久」。儘管表現失常，不過稍早頒發最佳原創電影歌曲時，戴佩妮順利以〈布秧〉擊敗9m88〈大濛的暗眠〉、尚書〈木頭人〉、盧廣仲〈一路順風〉、告五人、詹懷雲、江齊〈我天生－有病版〉，抱回人生首座金馬獎座。

更多三立新聞網報導

金馬62／陳雪甄爆哭奪最佳女配角！淚喊「等了17年」：謝謝我們沒放棄

金馬紅毯／林依晨深V透視「化身美人魚」全為她！產後5個月美成這樣

金馬紅毯／王品澔暴瘦現身！甩不倫疑雲吐心聲 鏡頭前公開「表白」

金馬62／告五人首度入圍！「超樸實幸運物」曝光 同框心中最佳影后

