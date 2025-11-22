金馬62／戴佩妮「音準狂飄」慘翻車！網歸咎3問題 下秒仍抱回獎座
娛樂中心／綜合報導
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，金曲歌后戴佩妮以范冰冰主演的電影《地母》主題曲〈布秧〉，入圍本屆「最佳原創電影歌曲」，稍早在舞台上展現歌喉，卻疑似因為現場收音忽大忽小，加上音準與原曲有所落差，挨轟翻車。
戴佩妮首度入圍金馬獎，演出卻與觀眾期待產生落差。除了本身表現受到批評，大部分網友也將問題歸咎於現場收音，以及歌曲難度太高，辛辣直言「好難聽」、「這首歌這麼難聽嗎」、「音一直飄，又上不去」、「收音有點怪，戴也沒唱好」、「歌很難，電視收音又爛，整個悲劇」。事實上，頑童MJ116開場表演時，就已經有網友點出收音問題。
戴佩妮現身紅毯受訪時，坦言「很緊張，這是我出道以來在三金第一次演出，已經緊張很久」。儘管表現失常，不過稍早頒發最佳原創電影歌曲時，戴佩妮順利以〈布秧〉擊敗9m88〈大濛的暗眠〉、尚書〈木頭人〉、盧廣仲〈一路順風〉、告五人、詹懷雲、江齊〈我天生－有病版〉，抱回人生首座金馬獎座。
