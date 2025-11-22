金馬62／打敗蔡淑臻！陳雪甄摘最佳女配角 淚喊：等了17年終於站上來了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心盛大舉行。本屆典禮無主持人，透過表演節目和串場影片進行。而本屆最佳女配角由《人生海海》的陳雪甄拿下，獲獎當下她忍不住落淚，上台後更直呼：「等了17年終於站上來了！」

本屆最佳女配角由《人生海海》的陳雪甄拿下。（圖／陳沛妤攝）

陳雪甄在《人生海海》中飾演一名馬來西亞女性「水雲」，談到這個角色，陳雪甄表示，這個角色有種「大地之母」的感覺，但卻非常清楚明白地在處理所有事情，所以她非常喜歡這個「水雲」角色。

身為土身土長的台灣人，在片中陳雪甄卻說著一口流利的馬來西亞話，她表示，自己每次與導演廖克發合作，對方總會給他很難的課題，「包含這一次也一樣，在這一次為了要變成一個很當地的馬來西亞人 ，我必須要有非常非常道地的口音。」因此自己在發音的部分下了很多功夫，「我其實花了很多的時間研究馬來西亞的歷史還有文化，去了解整個移民跟口音被影響的過程，可能包含呼吸的運用肌肉的使用。」且因為角色是一名咖啡廳老闆娘，她也為此去學做咖啡。





