金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉行，最後得獎結果，由《地母》范冰冰奪影后、《幸福之路》張震奪影帝，最佳劇情片則由《大濛》拿下，完整名單如下。
第62屆金馬獎得獎名單（標記「★★」號為該獎項得獎者）
最佳動作設計
洪昰顥、范家銘｜《進行曲》
洪昰顥｜《96分鐘》
羅浩銘｜《觸電》
★★黃泰維、陳嘉玲｜《恨女的逆襲》
坂本浩一｜《殺手#4》
最佳音效
★★高偉晏、張凱彤、林先敏 ｜《小蟲蟲大冒險》
簡豐書、湯湘竹｜《大濛》
陳維良、Narubett PEAMYAI、Elwin T.｜《96分鐘》
杜篤之、張芬瑄、陳冠廷｜《地母》
黎志雄｜《殺手#4》
最佳視覺效果
梁志仁、黃其彥、陳文杰、陳彩君｜《小蟲蟲大冒險》
郭憲聰、陳姵均｜《大濛》
★★温兆銘、林韋宏、胡宏愈、傅琬婷｜《96分鐘》
陳子謙｜《殺手#4》
最佳動畫短片
《再見,海浪》｜楊蕊菡
《91次擊碎》｜楊宇欣
★★《螳螂》｜謝文明
《工》｜吳承筠
《風的前奏》｜黃小珊
最佳動畫片
★★世外
小蟲蟲大冒險
最佳原著劇本
★★陳玉勳｜《大濛》
廖克發｜《人生海海》
鄒時擎、Sean BAKER｜《左撇子女孩》
卓楷羅｜《遼河的士》
李駿碩｜《眾生相》
最佳改編劇本
楊寶文｜《世外》
陸欣芷、沈可尚｜《深度安靜》
Lloyd Lee CHOI｜《幸福之路》
★★潘客印｜《我家的事》
傅世晏｜《柔似蜜》
最佳原創電影音樂
周莉婷、CMgroovy、馮穎琪｜《世外》
王榆鈞、澎葉生｜《甘露水》
★★Charles HUMENRY｜《幸福之路》
福多瑪｜《人生海海》
余家和、張吉安｜《地母》
最佳原創電影歌曲
〈大濛的暗眠〉｜《大濛》
〈木頭人〉｜《遼河的士》
〈一路順風〉｜《我家的事》
★★〈布秧〉｜《地母》
〈我天生-有病版〉｜《有病才會喜歡你
最佳女配角
★★陳雪甄｜《人生海海》
蔡淑臻｜《左撇子女孩》
葉子綺｜《左撇子女孩》
黃珮琪｜《我家的事》
鄧濤｜《女孩不平凡》
最佳剪輯
★★雪美蓮 ｜《隱蹟之書:重寫自我》
賴秀雄｜《大濛》
Sean BAKER｜《左撇子女孩》
石馬｜《眾生相》
杜光瑋｜《不可能女孩》
終身成就獎
★★陳淑芳
年度台灣傑出電影工作者
★★鍾瓊婷
最佳紀錄短片
《侯硐奇譚》｜宋承穎、胡清雅
《哥哥死後去了哪裡》 ｜陳俊維
《第九十三封信之後》｜林佑恩、劉燕美
《孩子》 ｜蔣宣念、戢航
★★《她的碎片》｜許慧如
最佳紀錄片
《從來》｜陳德明
《大風之島》｜許雅婷
《甘露水》｜黃邦銓、林君昵
《春雨424》｜馮賢賢
★★《隱蹟之書:重寫自我》｜雪美蓮
最佳美術設計
★★王誌成、尤麗雯｜《大濛》
蔡珮玲｜《深度安靜》
張軼峰、袁筱凡｜《南方時光》
蘇國豪｜《96分鐘》
殷倩楊、吉本幸人｜《殺手#4》
最佳造型設計
Shahreens、佘美璇｜《好孩子》
★★許力文｜《大濛》
鄭宇培｜《南方時光》
黃菊清、陳嘉偉、吳玉英、黃可欣｜《地母》
霍曉彤、Hio-tong、KATO Miyuki｜《殺手#4》
最佳男配角
金士傑｜《深度安靜》
黃鐙輝｜《左撇子女孩》
★★曾敬驊｜《我家的事》
姚淳耀｜《我家的事》
黃秋生｜《今天應該很高興》
最佳攝影
陳大璞｜《深度安靜》
李永畧｜《幸福之路》
陳克勤、高子皓｜《左撇子女孩》
王金城｜《96 分鐘》
★★梁銘佳｜《地母》
最佳新演員
牧森｜《進行曲》
劉敬｜《失明》
★★馬士媛｜《左撇子女孩》
張迪文｜《眾生相》
林怡婷｜《恨女的逆襲》
最佳劇情短片
《這不是我的牛》 ｜林治文
《綠湖》 ｜朱臨惟
《膝跳反應》 ｜王鵬然
★★《疊羅漢》 ｜胡鹿
《兩個女導演》｜柳依依
最佳新導演
沈可尚｜《深度安靜》
★★Lloyd Lee CHOI｜《幸福之路》
鄒時擎｜《左撇子女孩》
潘客印｜《我家的事》
陳思攸｜《核》
最佳導演
陳玉勳｜《大濛》
曹仕翰｜《南方時光》
廖克發｜《人生海海》
★★李駿碩｜《眾生相》
張吉安｜《地母》
最佳女主角
方郁婷｜《大濛》
劉若英｜《我們意外的勇氣》
林依晨｜《深度安靜》
高伊玲｜《我家的事》
★★范冰冰｜《地母》
最佳男主角
許瑞奇｜《好孩子》
柯煒林｜《大濛》
張孝全｜《深度安靜》
★★張震｜《幸福之路》
藍葦華｜《我家的事》
最佳劇情片
★★《大濛》
《人生海海 The》
《左撇子女孩》
《眾生相》
《地母》
