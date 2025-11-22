金馬62/完整名單出爐！張震、范冰冰奪影帝后 《大濛》獲最大獎

[Newtalk新聞] 中國頻頻對台軍事施壓，甚至有不少人認為2027是北京武統台灣的時間點。然而，國民黨主席鄭麗文昨日專訪聲稱，如果國民黨無法扭轉乾坤，那麼台灣不一定等得到2028年和平選舉，此話遭外界質疑在唱和中共。對此，國安會副秘書長林飛帆今（21）日受訪回應了，不清楚鄭麗文發言是在影射或者暗示甚麼。 林飛帆今日下午視察「台灣全民安全指引」發放情形，並接受媒體聯訪。針對鄭麗文發言，他表示，當國際社會都在討論中共對台的野心，特別是2027這個時間點，因此當然不樂見政治人物去應和共軍對台企圖或動作，「我不知道鄭主席所提的言論，影射、暗示什麼？不過我們也期待在野黨能夠攜手合作，不論中央、地方、執政或在野，大家都是同一個國家」。 關於日本首相高市早苗「台灣有事論」發言，引發北京不滿，而中國也在黃海頻繁軍演，表達不滿。對此，林飛帆強調，我方都有密切關注中共在黃海相關軍事行動，對於中共單方面、片面破壞區域現狀，還是再次嚴厲譴責，同時，也對日本表達最高支持。 林飛帆表示，過去這段期間，中國頻對日本騷擾、經濟施壓，都已經被區域友盟國家注意，包括美國駐日大使也公開聲援日本政府，並呼籲中國不要片面破

新頭殼 ・ 1 天前