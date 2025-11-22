金馬62／拿下影后！范冰冰「人沒到」關鍵原因曝光 喜收650條訊息喊：不用睡了

范冰冰冰以《地母》拿下最佳女演員，因1原因無法親自蒞臨典禮，與導演視訊時哭爆。（翻攝自Threads＠金馬影展）

第62屆金馬獎昨（23日）圓滿落幕，最佳男演員由實力派演員張震二度拿下，中國女星范冰冰也憑藉《地母》拿下最佳女演員，卻因1原因無法親自蒞臨典禮。

馬來西亞電影《地母》昨晚第62屆金馬獎頒獎典禮勇奪3項大獎項，其中最佳女主角獎范冰冰因未到場，透過電話方式發表感言。據了解，范冰冰得知奪下影后殊榮，因被肯定落淚，但她也意外沒出席典禮。

來不來台灣成焦點，范冰冰竟因1原因錯過頒獎？

事實上，范冰冰來不來台灣一直是焦點，導演張吉安日前受訪說「她真的很想來台灣」。

對此，張吉安昨在慶功宴上，親吐范冰冰無法訪台的關鍵原因，透露她早在6天前就已經拿到工作簽證，但因既定行程已安排，范冰冰協調到最後一刻，才確定無法出席，「她因為簽證拿到了，一直在調整工作，但最後還是因為有其他工作，無法來台灣。」

在范冰冰奪下金馬獎影后後，張吉安再度於慶功宴現場致電給范冰冰，范冰冰依舊十分激動，開心的大呼，「我收到650多條訊息，應該會無法睡覺了。」現場電話連線訪到一半，名導李安剛好來到慶功宴恭喜並鼓勵《地母》劇組，范冰冰也藉此與李安連線通話，瞬間變「小迷妹」，李安則表示，很替張吉安、范冰冰感到高興，讓范冰冰不禁樂回，「謝謝！謝謝！希望你一切都順利，我們都要開心。」

