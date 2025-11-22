金馬62／捲粿王風波！王品澔首現身 親吐真實心聲

王品澔捲風波後首度現身。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎今（22）日在台北流行音樂中心登場，前陣子捲入「粿王戀」風波，甚至被爆介入簡廷芮家庭的王品澔，擔任本屆遞獎大使，稍早他也受訪回應近期風波。

王品澔今天與何曼希、陳泰河、楊富江一同現身紅毯擔任遞獎大使，他穿著全黑西裝，看起來消瘦不少，被問到相關問題，他僅表示今天專注在金馬盛會，也因為持續運動從原本82公斤瘦到現在70幾公斤，「心情都還是專注在金馬獎」，一旁的陳泰河也跳出來幫忙說話，隨後便結束訪問快步離開。

