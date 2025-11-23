金馬62／接到李安祝福秒變迷妹 范冰冰自嘲：有去沒拿、不來反而拿獎

第62屆金馬獎頒獎典禮，張震以電影《幸福之路》二度封帝，慶功宴上他分享自己去拜了3間廟，還從廟裡拿來一顆糖果，沒想到變成他的幸運物；范冰冰以《地母》摘下最佳女主角，不過因工缺席頒獎典禮，只能透過電話連線，她分享收到了650多條祝賀訊息，而在慶功宴上跟李安講電話時也瞬間變成迷妹。

張震二度封帝靠「3間廟加持」 幸運物曝光

笑容藏不住，憑藉《幸福之路》張震二度金馬封帝，慶功宴上他坦言自己沒有預設要拿獎，但頒獎前特別跑了三間廟，想說求個平安，還拿了一顆廟裡的糖果，沒想到如此靈驗，真的成為Lucky小物，這下可得去還願了，他還發送廟方帽子給大家。

張震分享去拜了3間廟求平安，還拿了一顆糖果。圖／台視新聞

范冰冰奪影后「人不到」原因曝 收650條祝福訊息

開心親吻著獎座，馬來西亞導演張吉安執導的《地母》，拿下62屆金馬獎3項大獎，范冰冰也憑藉此片奪下最佳女主角獎。不過她因為工作無法抽身，缺席頒獎典禮，只能用電話發表得獎感言，而張吉安在後台透過視訊讓她仔細瞧瞧這熱騰騰的獎座！

李安與范冰冰通話。圖／台視新聞

慶功宴上范冰冰透過電話接受媒體訪問，表示獲獎後收到600多條訊息祝福，她都一一回覆，還自嘲說不來的時候反而拿獎，但去的時候就沒拿。接著導演李安驚喜現身，讓范冰冰瞬間變成小迷妹，興奮喊「我好喜歡你的電影啊」，李安也說很替她開心。

《大濛》抱回4獎成最大贏家 李安：不聽話的都有出息

講述白色恐怖時空下的電影《大濛》一共抱回4個獎，是本屆大贏家，李安笑著對得獎導演陳玉勳虧說「不聽話的都有出息」。而柯煒林被評審點名是以一票之差敗給張震，他開玩笑地說「都跟我說是第2名啦，我不相信，這次是誰沒投給我。」第62屆金馬獎頒獎典禮風光落幕，慶功宴也成為大家目光焦點。

