金馬62／等了17年！陳雪甄抱回最佳女配淚崩：謝謝我們沒放棄
第62屆金馬獎「最佳女配角」，最終由陳雪甄憑藉《人生海海》奪下，抱回生涯中第一座金馬獎。她在台上淚崩感謝導演廖克發與劇組人員，並表示要把獎項獻給所有擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄，謝謝大家看見我們。」
陳雪甄一上台便感謝長期合作的導演廖克發，她說，「走了17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，帶我進入金馬獎，也要謝謝你，永遠跑在最前面，面臨各種困難始終保持真誠的心，引領我們相信電影，相信說故事的力量。」
陳雪甄接著說，她想把獎項送給每一部電影裡擔任配角的演員們，「或許我們不見得會獲得很多注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。我們在這裡，謝謝你們看見我們。」
陳雪甄最後說，她要謝謝《人生海海》的角色「水雲」，她教會自己不管面臨任何的困境，都要活在當下，把根紮在自己身上，用自由的心、自信的往前走，「我是陳雪甄，第62屆金馬獎最佳女配角，我期待未來有機會跟大家一起創造更多的故事，謝謝你們。」
而陳雪甄曾在第56屆金馬獎憑藉《菠蘿蜜》入圍最佳新導演，也在第57屆金馬獎以《馗降：粽邪2》一片入圍最佳女配角，這是她第二次入圍金馬最佳女配角，成功憑藉深厚的演技實力抱回金馬獎座。
其他人也在看
金馬62／陳雪甄等17年金馬鍍金 1原因征服所有評審
資深表演指導陳雪甄憑藉電影《人生海海》中極具生命力的角色「水雲」，一舉奪下第62屆金馬獎最佳女配角。在典禮後的慶功宴上，她難掩喜極而泣的激動情緒，坦言這座獎座是她長達 17 年演藝路途的最好印證，更是她人生的「新起點」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
金馬62 陳雪甄奪最佳女配角（1） (圖)
金馬獎邁入第62屆，22日晚間在台北流行音樂中心隆重舉行頒獎典禮，最佳女配角由演員陳雪甄（圖）奪得，她感性向角色「水雲」致謝，「是她教會我，不管面臨任何困境，都要活在當下」。中央社 ・ 15 小時前
金馬62星光 鄧濤盛裝登紅毯 (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在台北流行音樂中心舉行，星光大道率先登場，以電影「女孩不平凡」入圍金馬最佳女配角的香港演員鄧濤盛裝走紅毯。中央社 ・ 16 小時前
金馬62／曾敬驊奪金馬男配角哭全程 陳雪甄摘女配角大淚崩
金馬62／曾敬驊奪金馬男配角哭全程 陳雪甄摘女配角大淚崩EBC東森娛樂 ・ 3 小時前
金馬62／以《人生海海》奪最佳女配角 陳雪甄喜極而泣：等了17年
第62屆金馬獎最佳女配角出爐，一如外界預期，由呼聲最高的陳雪甄以《人生海海》中「水雲」一角擊敗眾多強敵，抱回人生首座金馬獎。她上台領獎時情緒激動，忍不住淚崩說：「等了17年，才終於站在這裡！」 陳雪甄感謝《人生海海》劇組所有人全力以赴，讓這部作品得以完成，也讓她的表演被看見。 她也特別想把這座獎送給所有電影中的配角們：「我們不見得受到很多注目跟眼光，甚至有時會懷疑自己的能力。謝謝我們沒有放棄，在暗處支撐，創造電影裡很多重要的細節。」 最後，她感謝「水雲」這個角色，讓她明白——無論遇到什麼困境，都要活在當下，把根扎在自己身上。中央廣播電台 ・ 15 小時前
金馬62／陳雪甄熬17年奪女配 導演放話下個換他
金馬62／陳雪甄熬17年奪女配 導演放話下個換他EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
金馬62／陳雪甄被蔡淑臻、黃珮琪夾殺先節食 金馬女配先許願：典禮結束吃泡麵
第62屆金馬獎最佳女配角入圍者今（21日）共同出席金馬入圍午宴，包括《人生海海》陳雪甄、《左撇子女孩》蔡淑臻與葉子綺、《我家的事》黃珮琪和《女孩不平凡》鄧濤五位演員難得相見歡，年紀最小的葉子綺還帶著大家一起拍照，氣氛熱絡。鏡報 ・ 1 天前
陳雪甄摘金馬女配爆哭 感謝看見暗處支持的配角們
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在台北流行音樂頒獎，陳雪甄以「人生海海」抱回最佳女配角獎。她登台後激動落淚表示，花了17年才站到台上，配角在暗處支撐細節，謝謝大家看見他們。中央社 ・ 15 小時前
金馬62／《大濛》最大贏家 評審曝「決選幕後」范冰冰跟她激戰
金馬影展執行委員會執行長聞天祥表示，最大獎最佳劇情片部分，《大濛》一票之差勝過《眾生相》，而最佳導演的討論中，評審認為《眾生相》導演李駿碩表面極簡卻能反映社會複雜性，以一票之差贏了《地母》的張吉安。男主角部分，也經過一番討論，最後激戰的是柯煒林跟張震，評...CTWANT ・ 12 小時前
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光
金馬62／蔡淑臻曬名模辣腿！女兒馬士媛「全身透視」看光光EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 15 小時前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
林依晨無緣影后！霸氣喊「會站在這裡一輩子」：遲早會拿到
第62屆金馬獎頒獎典禮昨（22）日登場，本屆最佳女主角獎堪稱「死亡之組」，入圍之一的林依晨產後短短五個月便強勢回歸，以藍紫漸層雕花禮服驚艷全場，不過最終影后由《地母》范冰冰拿下，與影后頭銜擦身而過。不過林依晨也不灰心，霸氣喊話「反正我會站在這裡一輩子，遲早會拿到」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 21 小時前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
Andy自爆「出門被3台車尾隨」：很恐怖！揭走鐘獎當天請保鑣內幕
YouTuber Andy日前在第七屆走鐘獎中獲得了「年度個人創作獎」，並在頒獎典禮上泛淚感謝一路支持他的粉絲與朋友。事實上他與眾量級的成員、前女友家寧地財務糾紛延燒至今，前不久才剛發現自己被跟車，為了安全起見，出席走鐘獎當天請了幾名保鑣。太報 ・ 20 小時前