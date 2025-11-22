金馬62／等了17年！陳雪甄抱回最佳女配淚崩：謝謝我們沒放棄

第62屆金馬獎「最佳女配角」，最終由陳雪甄憑藉《人生海海》奪下，抱回生涯中第一座金馬獎。她在台上淚崩感謝導演廖克發與劇組人員，並表示要把獎項獻給所有擔任配角的演員們，「謝謝我們沒有放棄，謝謝大家看見我們。」

陳雪甄一上台便感謝長期合作的導演廖克發，她說，「走了17年，我終於站上來了，謝謝你這麼多年來信任我，帶我進入金馬獎，也要謝謝你，永遠跑在最前面，面臨各種困難始終保持真誠的心，引領我們相信電影，相信說故事的力量。」

陳雪甄接著說，她想把獎項送給每一部電影裡擔任配角的演員們，「或許我們不見得會獲得很多注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。我們在這裡，謝謝你們看見我們。」

陳雪甄最後說，她要謝謝《人生海海》的角色「水雲」，她教會自己不管面臨任何的困境，都要活在當下，把根紮在自己身上，用自由的心、自信的往前走，「我是陳雪甄，第62屆金馬獎最佳女配角，我期待未來有機會跟大家一起創造更多的故事，謝謝你們。」

而陳雪甄曾在第56屆金馬獎憑藉《菠蘿蜜》入圍最佳新導演，也在第57屆金馬獎以《馗降：粽邪2》一片入圍最佳女配角，這是她第二次入圍金馬最佳女配角，成功憑藉深厚的演技實力抱回金馬獎座。