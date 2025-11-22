金馬62／擊敗蔡淑臻！陳雪甄奪女配痛哭：走了17年終於上來

陳雪甄首奪金馬獎激動痛哭。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於臺北流行音樂中心登場，最佳女配角頒給陳雪甄《人生海海》，成功擊敗蔡淑臻與葉子綺《左撇子女孩》、黃珮琪《我家的事》、鄧濤《女孩不平凡》。陳雪甄首奪金馬獎激動痛哭：「走了17年我終於走上來了！」

陳雪甄親吻獎座。（圖／東森娛樂）

陳雪甄獲獎致詞，感謝廖克發導演與主創團隊：「是你們每一個人全力付出才華成就電影，我才會被看到！」將獎項送給所有電影中擔任配角的演員：「我們不見得會獲得很多的注目和眼光，很多時候會懷疑自己的能力，謝謝我們沒有放棄，因為很多時候是我們在暗處裡支撐，才能創造出電影中的許多細節。」感謝觀眾的看見。

陳雪甄謝謝片中角色教會她活在當下，把根長在自己身上，感性喊話：「我是陳雪甄，第62屆金馬獎最佳女主角，期待未來有機會跟大家一起創造更佳的故事。」她坦言為了演出馬來西亞角色，特別去了解歷史背景、當地人口音、沖咖啡技巧，以及身體形態的改變，很辛苦但一切都值得。

