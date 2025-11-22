金馬62／擊敗蔡淑臻！陳雪甄激動甜吻獎座 親吐「苦練大馬口音」秘辛

記者宋亭誼／台北報導

陳雪甄勇奪最佳女配角獎。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

第62屆金馬獎今（22）日晚間盛大登場，各獎項得獎名單陸續出爐，45歲女星陳雪甄最終以《人生海海》擊敗蔡淑臻、黃珮琪、鄧濤、葉子綺4名實力派演員，成功拿下最佳女配角獎。陳雪甄在後台甜吻獎座，表示角色「水雲」是一位在困境中依然保持堅韌與幽默的女性，她十分熱愛這個角色，更形容水雲展現出如「大地之母」般的力量。

陳雪甄甜吻金馬獎座。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

《人生海海》講述在台工作的「阿耀」因父親逝世，久違從台北回到馬來西亞，與弟妹一起安葬父親，卻遇上宗教局來搶屍體。陳雪甄在劇中飾演男主角妹妹水雲，演技收放自如，擄獲一票觀眾的心。陳雪甄表示，她非常喜愛水雲這個角色，也希望觀眾能一起走進戲院感受水雲的魅力。

陳雪甄分享拍攝秘辛。（圖／記者鄭孟晃、趙于瑩攝影）

談起拍攝挑戰，陳雪甄直言，導演廖克發再度給了她一個艱難的課題，為了詮釋馬來西亞華人，她在高壓氛圍下不斷揣摩角色，在口條方面更是下足功夫，不僅花了大量時間深入了解馬來西亞文化，甚至連呼吸方式、發力位置都必須重新調整。此外，由於角色是一位咖啡廳老闆娘，她也特別勤練手沖咖啡，只為讓角色更加真實。

