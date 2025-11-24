金馬62／收視不如去年！范冰冰奪影后不是最多人看 最高點為「他」獲獎

范冰冰在典禮上電話連線發表感言。翻攝My video

第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間順利落幕，收視成績出爐，總收視人口高達6,647,616人，星光大道有效收視(15-44 歲) 0.36，典禮則是1.5。台視轉播部分，最高點是張震奪下影帝發表感言，收視來到 2.71（58.6萬人），而話題不斷的范冰冰，奪下影后電話連線致詞的環節位居第二，2.61(收視56.3萬人)，表演橋段則是黃奇斌、孫盛希的「煞到電影這款夢中人」收視最高，也有到2.58（55.7萬人）。

張震獲獎成收視最高點。攝影組

去年金馬已經創10年來新低，今年卻再刷新紀錄。不僅如此，馬士媛榮獲「最佳新演員」也有2.55 (55.1萬人)、李駿碩榮獲「最佳導演」2.51 (54.2萬人)。星光大道的收視最高點為李國煌受訪1.29 (27.8萬人)，再來依序為鍾雪瑩受訪1.08 (23.3萬人)以及翁倩玉、西島秀俊受訪0.84 (18.1萬人)。

網路典禮收視高點則是范冰冰奪獎，次之為西島秀俊、桂綸鎂頒發「最佳男主角」給《幸福之路》張震，再來才是李安頒發「最佳新導演」給《幸福之路》 Lloyd Lee CHOI。星光大道部分，最高點依序為是新加坡喜劇天王李國煌、李安、西島秀俊與翁倩玉合體走星光。

李安走紅毯也是收視高點。攝影組



