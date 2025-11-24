金馬62/收視出爐！張震奪影帝成最高點 范冰冰視訊連線居第二
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日完美落幕，當晚收視表現亮眼，總收看人口突破660萬，官方社群觀看則高達720萬。其中典禮收視最高點則落在，張震憑《幸福之路》二度封金馬影帝上台發表感人感言一刻，高達2.71，而范冰冰奪影后電話連線這段則以2.61位居第二。
本屆金馬獎以「現在、過去、未來」為主題，透過表演、影片與頒獎橋段，交織出動人的金馬故事。典禮創意總監殷振豪導演帶領團隊打造五段串場影片，獲得廣大好評，許多電影人如張孝全、林依晨、劉若英、謝盈萱、許瑋甯等人，特別抽空參與拍攝，共同成就這場屬於電影人的盛會。
典禮上更是亮點不斷，最佳劇情片《大濛》監製葉如芬在台上引用宮崎駿導演名言：「電影一定要成為時代種種變化的答案，要有用電影改變世界的決心。」以此勉勵電影工作者。
張震憑《幸福之路》二度封金馬影帝，他在台上感性表示：「我從出道13歲到現在，都一直不斷地相信電影、熱愛電影，獻給所有熱愛電影的你們，希望和你們一起繼續下去。」真摯發言感動無數觀眾。
范冰冰則以《地母》奪下最佳女主角，雖未能到場，導演張吉安代領獎時分享她的角色投入，並現場連線范冰冰，她哽咽說道：「這個獎是屬於我們所有人的！」這段隔空致詞引發當晚收視高峰。
幽默橋段也成為典禮焦點，林柏宏與劉冠廷頒獎時互虧《96分鐘》未入圍最佳男主角，逗趣對話讓全場笑聲不斷。許瑋甯在頒發最佳新演員前的創意短片中，以龍套角色登場，登台後幽默喊出：「可以給我焦了嗎？」俏皮模樣引發全場歡笑。李國煌穿高跟鞋與楊貴媚致敬《愛情萬歲》，重現經典場景，幽默對話巧妙帶出獎項重要性，贏得滿堂喝彩。
不僅如此，表演環節同樣精彩，頑童MJ116呼應開場影片登台，讓觀眾如癡如醉。戴佩妮、9m88、告五人接連演唱入圍歌曲，李竺芯則在「In Memoriam」節目中向逝世電影人致敬，溫柔且有力的演出讓網友大誇讚：「李竺芯超級穩！」黃奇斌與孫盛希合唱〈盛夏光年〉，粵語與台語交織的表演也獲好評，網友稱讚孫盛希迷人，黃奇斌多才多藝。
另外，在星光大道上，紅毯主持楊千霈展現穩健功力，徐鈞浩節奏自然，彭千祐則以可愛魅力圈粉，典禮整體流暢，不少網友結束後也在社群平台表示：「今年的金馬太厲害了！」
第62屆金馬獎典禮全體平均收視達2，有效平均收視1.55，總收視人口約165.4萬人，星光大道也有近49.5萬人觀看，網路平台更吸引449.8萬人次收看，總計當晚共有664.7萬人參與這場電影盛事。
