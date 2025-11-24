金馬62》收視率慘創「10年來最低」！張震奪影帝瞬間成冠軍

張震以電影《幸福之路》奪下最佳男主角獎。（圖／杜宜諳 攝）

第62屆金馬獎頒獎典禮上周六圓滿落幕，典禮收視率24日出爐，電視和網路總收視人口共664萬7616人，比去年強碰世界棒球12強賽事的總收視人口約732萬7000人更慘，創了10年來新低。

台視今公布每分鐘收視高點，張震榮獲「最佳男主角」並致感言時收視率瞬間衝到2.71、收視人口達58萬6000人；第二高點是范冰冰榮獲「最佳女主角」時，以電話連線致感言，出現2.61、收視人口 56萬3000人，第三多人看的則是黃奇斌、孫盛希表演「煞到電影這款夢中人」節目的時段。

此外，星光大道最多人看前三名依序是李國煌受訪、鍾雪瑩受訪、翁倩玉、西島秀俊受訪，網路收視的最高點也是李國煌包辦。

