金馬62｜收音翻車！戴佩妮演唱讓網友搖頭 下秒得獎原曲驚艷全場
第62屆金馬獎頒獎典禮今晚（11/22）在台北流行音樂中心登場，金曲歌后戴佩妮以電影《地母》主題曲〈布秧〉入圍最佳原創電影歌曲，然而現場演唱時卻因音準與原曲不同，讓網友聽了直搖頭，不過戴佩妮最後仍成功抱回獎項，得獎播放原曲時，網友大讚「這首真的畫龍點睛」。
戴佩妮一開口演唱，網友就抗議聲音忽大忽小，有人認為演出與觀眾期待有落差，還有人覺得歌曲難度太高，留言「這首歌這麼難聽嗎」、「音一直飄，又上不去」、「我覺得是電視收音的問題」、「收音有點怪，戴也沒唱好」、「車禍的有點嚴重」，其實在頑童MJ116開場表演時，就有網友發現收音出問題。
後來戴佩妮拿下最佳電影原創歌曲獎，播放原曲時，網友才知道這首歌很好聽，紛紛恭喜戴，「打臉酸民舒服」、「這首真的畫龍點睛」。
本屆最佳電影原創歌曲獎入圍的有戴佩妮的〈布秧〉、9m88〈大濛的暗眠〉、尚書〈木頭人〉、盧廣仲〈一路順風〉、告五人、詹懷雲以及江齊〈我天生－有病版〉，戴佩妮成功抱回人生首座金馬獎。
金馬62得獎名單｜《大濛》擒「最佳劇情片」大贏家 張震入手第2座影帝！范冰冰哽咽封后
金馬62圖輯｜桂綸鎂美腿勾人、張震瀟灑不羈 紅毯就是我的時尚伸展台
金馬62紅毯｜蔡淑臻2100萬珠寶上身 大器稱9歲「女兒」若得獎她很開心
