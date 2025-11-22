金馬62／放膽讓導演「摧毀我的臉」 范冰冰首登金馬影后寶座
第62屆金馬獎最終由范冰冰以《地母》奪下影后寶座。這也是范冰冰自2018年逃稅事件後，暌違7年再度重返華語影壇。
范冰冰雖未親自出席頒獎典禮，但導演張吉安代為上台領獎時仍透過手機，讓范冰冰隔空「現聲」發表得獎感言。范冰冰除感謝金馬獎肯定與導演信任外，也透露當初導演曾問她「願不願意讓我摧毀你的臉」，自己也毫不猶豫回答「范冰冰奉陪到底」。
范冰冰並表示，《地母》中的角色對她來說，不只是外型上的轉變，也是與角色間深刻靈魂的共振，角色不只引領她成長，也讓她體會到身為女性的那股堅韌力量。她也提及，「作為中國電影人，我期待未來有更多突破，用作品傳遞更多的價值，看到更深度的意義。」
代為領獎的張吉安也說，范冰冰為了爭取演出《地母》中的角色，還跟著他回到馬來西亞家鄉、下稻田，在休息的時候我曾問她，為什麼要那麼辛苦爭取這個角色，她跟我說「我想重新來過」。
金馬62完整得獎名單一次看
《地母》描述90年代馬來西亞政局動盪中，位於馬泰邊界的村落還殘留殖民遺緒，范冰冰飾演的母親鳳音白天務農與持家，晚上化身為巫師替村民治病、化解問題。由於電影背景在馬來西亞，范冰冰曾分享這次演出的最大挑戰，除了須苦練馬來話、暹羅語、印尼話與福建話等語言之外，也要觀看大量馬來西亞紀錄片、與村民一同下田裡工作與學習祈福儀式，才能成功融入角色。
范冰冰曾在2007年以《心中有鬼》獲第44屆金馬獎最佳女配角，2016年則以《我不是潘金蓮》首度入圍金馬獎最佳女主角。
