金馬62／放鬆演出唐人街外送員 張震再奪影帝「給我一點幸福就能繼續前進」

張震二度封帝，他說自己是很放鬆演出角色。

第62屆金馬的影帝項目，入圍者有《深度安靜》張孝全、《幸福之路》張震、《我家的事》藍葦華，到《好孩子》新加坡演員許瑞奇、《大濛》香港演員柯煒林。影帝由在紐約唐人街演出外送員的張震拿下。

2021年曾以《緝魂》拿下影帝的張震在台上說，這次影帝項目很競爭，評審一定很難評，「但這次我演《幸福之路》。是用一種非常放鬆的狀態去演戲 ，基本上在紐約的兩個月裡面，我就是戲裡面的角色，全心全意投入在裡面。」

張震在新聞後台笑到合不攏嘴，神情活潑，他表示真的很興奮，頒獎前他也很緊張，但可以被評審跟觀眾看到，是一件很重要的事情。張震提到，因為這個角色他投入很深，這個角色是一個爸爸，而他自己也是一個爸爸，也更因為電影核心談的是「新移民」，「雖然故事發生在紐約，看似遙遠，但在台北、巴黎、美洲，我們生活中充滿了這樣的人。新移民的故事說不完，也值得被理解。」

張震更說到當演員的那一點點幸福，「片中的男主角在短短兩天遭遇許多倒楣事，但最後仍找到一點點希望。我很喜歡這樣的角色正能量，也希望自己的人生即便辛苦，只要有一點幸福，就能支撐我繼續前進。大家以為張震拍戲很爽，但其實並非如此。」張震說到，自己真的投入並努力，雖然多數人看不到，而金馬獎給他的這份幸福，也可以讓他繼續走下去。

