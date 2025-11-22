金馬62／新科影后出爐！范冰冰拿獎現場連線哭了 曾喊「奉陪到底」

【緯來新聞網】第62屆金馬新科影后出爐！由范冰冰以《地母》拿下寶座，她本人未到現場，由導演張吉安代為上台領獎，張吉安現場致電范冰冰，電話那頭她哽咽的說：「我在看直播，感謝金馬獎主委會給我這個肯定，真的很感謝張吉安導演對我的堅定不移。」她回憶，當時導演來找她演出時，她毫不猶豫地回答：「范冰冰奉陪到底！」

范冰冰以《地母》拿下金馬影后。（圖／海鵬提供）

對於答應演出《地母》，她認為不只是一個承諾，也是一種義無反顧地相信，「對我而言不只是外型上的轉變，也是我和角色非常深刻的共振，我彷彿走進她的世界，讓我更深刻的體會到身為女性身上的那股堅韌的力量。」范冰冰透過電話說：「我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，能被看到的更深度的意義。」

由范冰冰以《地母》拿下影后，她本人未到現場，由導演張吉安（右）代為上台領獎。（圖／許方正攝）

除了謝謝同劇演員以及導演外，她也感謝所有馬來西亞台前幕後的工作人員，她說：「所有像家人們一樣的劇組的同仁們，沒有你們就沒有《地母》，也沒有這個角色，這個獎是屬於我們所有人的。」范冰冰不忘再次提及「中國」說：「最後再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。」

