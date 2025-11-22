金馬62／新科影后出爐！范冰冰拿獎現場連線哭了 曾喊「奉陪到底」
【緯來新聞網】第62屆金馬新科影后出爐！由范冰冰以《地母》拿下寶座，她本人未到現場，由導演張吉安代為上台領獎，張吉安現場致電范冰冰，電話那頭她哽咽的說：「我在看直播，感謝金馬獎主委會給我這個肯定，真的很感謝張吉安導演對我的堅定不移。」她回憶，當時導演來找她演出時，她毫不猶豫地回答：「范冰冰奉陪到底！」
范冰冰以《地母》拿下金馬影后。（圖／海鵬提供）
對於答應演出《地母》，她認為不只是一個承諾，也是一種義無反顧地相信，「對我而言不只是外型上的轉變，也是我和角色非常深刻的共振，我彷彿走進她的世界，讓我更深刻的體會到身為女性身上的那股堅韌的力量。」范冰冰透過電話說：「我期待未來我能有更多的突破，然後用作品傳遞更多的價值，能被看到的更深度的意義。」
由范冰冰以《地母》拿下影后，她本人未到現場，由導演張吉安（右）代為上台領獎。（圖／許方正攝）
除了謝謝同劇演員以及導演外，她也感謝所有馬來西亞台前幕後的工作人員，她說：「所有像家人們一樣的劇組的同仁們，沒有你們就沒有《地母》，也沒有這個角色，這個獎是屬於我們所有人的。」范冰冰不忘再次提及「中國」說：「最後再次祝福金馬獎，感謝它始終如一的支持，並鼓舞著華語的電影人的初心，也願所有的電影可以生生不息，也願中國電影人在電影的光影中綻放出更加璀璨的光芒。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
范冰冰金馬封后 中國網路「零熱搜、零報導」
第62屆金馬獎頒獎典禮昨日（11/22）晚間登場，其中中國女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》封后，成為金馬獎史上首位同時拿下最佳女主角與最佳女配角的中國電影人。然而范冰冰獲獎消息卻疑似在中國網路被壓抑，微博至今都未登上熱搜，主流媒體更是完全未報導，引發網友質疑「網路噤聲」。太報 ・ 2 小時前
「電話另一頭哭慘」范冰冰摘金馬影后 「6天前就拿到簽證」未出席原因曝光！
即時中心／綜合報導第62屆金馬獎在昨（22）日順利落幕，中國女星范冰冰憑藉主演張吉安執導新片《地母》順利拿下影后，但她人並未出席典禮，由導演代為領獎。23日凌晨，張吉安攜同片演員許恩怡、白潤音一同出席慶功宴，也解釋范冰冰最終無法來台出席，是因為接下了新工作。導演李安也現身慶功宴現場，並與范冰冰通上電話。民視 ・ 4 小時前
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾
金馬62／范冰冰不來了！張吉安曝「私下對話」她留遺憾EBC東森娛樂 ・ 17 小時前
金馬62／放膽讓導演「摧毀我的臉」 范冰冰首登金馬影后寶座
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間登場，最佳女主角最終由重返華語影壇的范冰冰以《地母》奪下影后。范冰冰雖未出席頒獎典禮，但仍隔空「現聲」感謝金馬獎肯定外與導演張吉安信任；代為領獎的張吉安也透露，范冰冰為了爭取出演機會，曾跟著他回家鄉、下稻田，只因為「她想重新來過」。公視新聞網 ・ 13 小時前
范冰冰快閃來台現身金馬獎？ 最新IP位置仍在湖北
44歲大陸女星范冰冰今年以電影《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角，外界盛傳她將快閃來台出席今晚典禮，但22日上午她的微博和小紅書IP位置仍顯示在湖北，是否現身成為金馬獎最大懸念。中天新聞網 ・ 1 天前
金馬62／范冰冰對決高伊玲勝出！《大濛》一票險勝 聞天祥：競賽是殘酷的
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日於台北流行音樂中心圓滿落幕。最佳劇情片最終是《大濛》一票險勝《眾生相》而稍早評審也提...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
《娛樂世界》傳包下晶華半層樓張吉安洩范冰冰送驚喜
【時報-台北電】第62屆金馬獎入圍午宴21日舉行，入圍最佳導演的陳玉勳、曹仕翰、李駿碩、張吉安一同亮相，其中執導電影《地母》的張吉安，被問到入圍影后的女主角、國際影星范冰冰，是否會來台出席金馬獎？他語帶保留：「今天會給大家一個驚喜。」更搞笑說，屆時他會一手捧著飯、一手捧著冰走紅毯。外傳范冰冰抵台後可能下榻台北晶華酒店，且已包下飯店半層樓的房間，業者表示：「重要貴賓入住都會簽署保密條約，如果有的話也不便對外公開。」 導演們被問到入圍感想，陳玉勳說很惶恐，「30年前跟侯孝賢、許鞍華、萬仁大導演一起入圍，像誤入叢林的小白兔，結果30年後自己變得最老，成誤入叢林的老白兔。」張吉安說看齊陳玉勳，「金馬獎是我們來自東南亞影人視為殿堂等級的頒獎典禮。」 金馬執委會昨也在入圍午宴揭曉會外賽「國際影評人費比西獎」、「金馬觀眾票選最佳影片獎」得主，分別是旅美新加坡陳思攸執導《核》與今年入圍11項的大贏家《大濛》。 「國際影評人費比西獎」評審3人認為，《核》運用了出色的攝影機運動與剪輯手法，讓這部作品以相當原創方式呈現身處壓抑環境中的女性青春生活，並引發普世的回響。 至於今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於時報資訊 ・ 1 天前
金馬62／追憶大S、顏正國、坣娜 生前身影再現引網淚崩
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於11月22日在台北流行音樂中心舉行。曾奪得本屆金曲獎台語女歌手緯來新聞網 ・ 13 小時前
賴看電影《大濛》 提Twice子瑜：我們麻豆台南人要回來表演了
電影《大濛》入圍第62屆金馬獎11項獎項，賴清德總統今(21日)觀賞《大濛》前受訪表示，很喜歡陳玉勳導演的作品；他還特別提到，大家有沒有注意到周子瑜要回來了，「Twice的周子瑜，我們台南人、麻豆台南人，要回來表演了」。中時新聞網 ・ 1 天前
【金馬62】最佳女主角：范冰冰《地母》
記者王丹荷／綜合報導 金馬62最佳女主角今晚由《地母》范冰冰擊敗對手勝出。因故無法來臺的她，透過電話表示特別開心並感謝金馬獎肯定，也深深感謝導演堅定不移的信任青年日報 ・ 1 天前
金馬62／林嘉欣頒獎戰袍淨空！突帶2女兒上台「喊1句」她笑翻
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳女配角」、「最佳剪輯」獎項由《美國女孩》林嘉欣帶領劇中「女兒」方郁婷、林品彤擔任頒獎人，三人一同宣布得主，沒想到林品彤一番話馬上讓全場笑出來，林嘉欣更滿意表示：「我教的好！」。民視 ・ 16 小時前
金馬獎2025／范冰冰究竟來不來典禮？導演張吉安賣關子
第62屆金馬獎今（21）日舉行入圍午宴，最佳導演提名者《大濛》陳玉勳、《南方時光》曹仕翰、《眾生相》李駿碩、《地母》張吉安皆出席盛會。由於各入圍者代表台北、高雄、馬來西亞、新加坡等地，陳玉勳自嘲來自「天龍國」，結果李駿碩、張吉安在台上竊竊私語，原來是好奇「天龍國」是什麼意思，笑翻眾人。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范冰冰奪影后後台爆哭！視訊導演太激動 拿到簽證卻無法來台原因曝
中國女演員范冰冰昨（11/22）憑新作《地母》獲62金馬最佳女主角，她雖未親臨現場，但金馬執委會稍晚公開導演張吉安在慶功宴上與她視訊，只見她穿一襲紅衣，哭到不能自己，開心地說收到很多祝福，「今晚應該會無法睡覺了。」太報 ・ 4 小時前
金馬62/戴佩妮奪獎！《地母》導演喊話范冰冰：相信妳能重新來過
創作歌手戴佩妮在第62屆金馬獎以歌曲〈布秧〉擊退9m88、告五人、尚書及盧廣仲，奪下「最佳原創電影歌曲獎」。她在後台受訪時談及創作過程表示，導演張吉安當初僅給她看了電影海報，沒有提供太多文字資料，而她也在完全沒看過電影的狀況下完成這首作品。中天新聞網 ・ 14 小時前
金馬62／范冰冰奪影后 現「聲」謝金馬支持華語電影人
中國演員范冰冰以馬來西亞導演張吉安執導的《地母》奪下本屆金馬影后。她透過電話連線，以顫抖聲音向金馬獎深深致謝，表示「感謝金馬獎始終如一支持並鼓舞著華語電影人的初心」。 本屆金馬影后呼聲相當高的中國演員范冰冰，一如外界預期，成為新科金馬影后，這也是她首座金馬最佳女主角大獎。 范冰冰本人並未出席，由《地母》導演張吉安代為領獎。張吉安透露，當他在猶豫要不要讓范冰冰來演這一部電影的時候，看著那麼辛苦爭取角色過程，他忍不住問她：「妳那麼辛苦要爭取這個角色，為什麼？」范冰冰只回了一句：「我想重新來過。」 典禮現場，因拍戲無法出席的范冰冰透過張吉安的電話連線即時發表感言，語帶哽咽地說，特別開心，她人在山上拍戲，正在看著直播，感謝金馬獎的肯定。深深的感謝張吉安導演一直以來堅定不疑對她的信任。 范冰冰也提到當初導演曾問她：「你願不願意讓我摧毀你的臉？」她毫不猶豫回應：「范冰冰到底？」她說：「其實這不僅是一個對角色的承諾，也是一場義無反顧的相信吧。」 談到「鳳音」這個角色，她表示不只是外型上的轉變，也是她與角色之間一次非常深刻的靈魂共振，她彷彿真正走進了她的世界，該角色也引領她的成長，讓她更深刻體會到身為中央廣播電台 ・ 14 小時前
金馬62／范冰冰「金馬房間沒有退」 《地母》導演1句話留玄機：給大家驚喜
第62屆金馬獎今（22日）晚於台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道即將開始。范冰冰憑藉《地母》入圍第62屆金馬獎最佳女主角獎項，全台影迷最關注的，從來不是她能否得獎，而是「她到底會不會現身典禮」。若范冰冰現身，不僅將成為她久違的台灣重要公開行程，也可能成為本屆金馬獎最受討論的焦點之一。鏡報 ・ 20 小時前
范冰冰將出席金馬？《地母》導演：明天給大家驚喜
第62屆金馬獎頒獎典禮將於22日晚間舉行，今（21）日舉辦午宴，各組入圍者在今天先亮相，入圍「最佳導演」的張吉安在受訪時被問到，入圍最佳女主角的范冰冰明天會不會來台灣出席典禮，張吉安語帶玄機，表示會有台視新聞網 ・ 1 天前
范冰冰奪影后後首回微博發文 喊幸福「爆啃了3隻大閘蟹」
44歲「范爺」范冰冰昨(22日)在第62屆金馬獎上以馬來西亞電影《地母》獲得最佳女主角獎，昨她第一時間透過電話連線分享感言後，今凌晨她首度曬出自拍照喊幸福，表示回完親友的600多條祝福訊息後，「爆啃了3隻大閘蟹」。中時新聞網 ・ 5 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前