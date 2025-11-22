金馬62／不只拿1獎！陳雪甄壓倒性獲最佳女配 與兒配音短片也奪獎
【緯來新聞網】演員陳雪甄昨（22日）以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎，典禮後和作品《人生海海》導演廖克發一起出席慶功宴受訪，她開心喊：「真的很感動！」不只自己拿下最佳女配，她和11歲的兒子一起配音的短片《螳螂》也獲得最佳動畫短片，陳雪甄笑說：「他還不太知道金馬獎是什麼，短片是限制級的他也不能看。」
陳雪甄以15票壓倒性獲勝拿下第62屆金馬獎最佳女配角獎。（圖／攝影陳明中攝）
獲獎上台時，陳雪甄情緒激動，但她還是冷靜的把想講的話都講完了，她說想把獎獻給所有擔任配角的人，即便沒有最多的關注，「有時候會自我懷疑，但是我們在暗地裡支撐，才能創造更多細節」，很感謝資方和評審看見「配角們」，一番話令人動容，慶功宴上她坦言：「入圍金馬獎時就很想講這些話、一直想著有一天上台就想講！身邊很多工作人員沒有被注目到，希望被大家看到。」
《人生海海》未能拿下最佳劇情片大獎，導演廖克發坦言很遺憾。（圖／攝影陳明中攝）
此外，陳雪甄還感謝了導演廖克發，謝謝他17年來的不離不棄，廖克發也說，回憶起17年前陳雪甄第一次面試的樣子，「她上台時工作人員哭成一團！」而對於《人生海海》未能拿下最佳劇情片大獎，廖克發坦言「當然遺憾！」但他對於自己的作品很有信心，他說：「我為我的工作人員感到驕傲！」
