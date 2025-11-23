金馬62／一日學生不聽話！李安看完《大濛》誇陳玉勳「有出息」

【緯來新聞網】陳玉勳執導電影《大濛》入圍金馬11項大獎，最終抱回最佳劇情片、最佳原創劇本、最佳美術、最佳造型設計等4個獎項，導演李安、金馬主席李屏賓首站慶功宴就選在此站。李安透露陳玉勳曾當過他一天的學生，笑喊：「不聽老師的話好像都很有出息。」陳玉勳則露出害羞表情、笑歪。

李安（右）誇陳玉勳有出息。（圖／牽猴子提供）

陳玉勳雖拿下最佳劇情片大獎，但仍對於入圍最佳男主角的柯煒林、女主角的方郁婷沒拿獎感到遺憾。不過很樂觀的柯煒林一點都不覺得可惜，「導演滿讚的，學到很多東西」。李安已經覺得陳玉勳很優秀了，「現在拍電影好困難，我自己都很久沒開拍」，他已看過《大濛》，稱讚作品很令人驚豔。



柯煒林和張震在影帝之戰拼到最後一輪，以一票之差落敗，柯煒林得知後幽默說：「每次都跟我說是第二名，告訴我誰沒投給我！」其實，他認為有沒有得獎都沒關係，有參與到金馬獎就很開心，因為認識了不少台灣的電影工作者。

柯煒林（左）在陳玉勳旁就像個小孩。（圖／牽猴子提供）

這幾次他來台為電影宣傳，活潑個性很圈粉，還被說是JYP和許光漢的綜合體，他有看到網友留言，很自豪，「所以我會覺得我的演技寬度是蠻寬」，陳玉勳馬上吐槽：「真敢講！」雖然陳玉勳很愛當面念他，但私下都誇讚他，柯煒林聽完：「多請他在我面前講一下。」陳玉勳立刻稱讚：「你很棒。」



頒發到最佳導演時，由《眾生相》李駿碩拿下打敗陳玉勳，柯煒林在台下高興得用力鼓掌。他解釋如果4年前李駿碩沒有找他演《濁水漂流》，他就沒機會來台拍電影了，「因為這部電影入圍金馬獎，讓台灣的導演看到我，沒有他，我就沒機會來拍」。

《大濛》團隊現身慶功宴。（圖／牽猴子提供）

他感性提到，「4年前惜別晚會，自已一個人看著大家開心，4年過後我可以站在這邊，那個（電影人）我認識、這個（電影人）我認識，突然之間我變成一份子，大家都喜歡我表現，我會有點受寵若驚」。另外，方郁婷也和獎座擦身而過，但見到《大濛》抱回最佳劇情片已心滿意足。



9m88在金馬獎上獻唱《大濛》主題曲，表演完鬆一口氣，「這次帶著演員身分唱這首歌，像是背負全劇處的使命，導演演員都坐在台下，不敢看他們，怕會想哭」，擔心自己會回想劇情畫面，會有情緒影響表演。



《大濛》即將上映，目前有幾場口碑場都有不錯的反饋，獲得最佳劇情片是否有增添票房信心？陳玉勳坦言不敢想，「我們滿幸運有機會拍這電影，可以跟這麼好的演員、工作人員相處，很滿足了，其他事情不敢多想。」有刷Threads上留言？他打趣：「不太敢刷，看多了對身體不好。」

