金馬62／一日學生不聽話！李安看完《大濛》誇陳玉勳「有出息」
【緯來新聞網】陳玉勳執導電影《大濛》入圍金馬11項大獎，最終抱回最佳劇情片、最佳原創劇本、最佳美術、最佳造型設計等4個獎項，導演李安、金馬主席李屏賓首站慶功宴就選在此站。李安透露陳玉勳曾當過他一天的學生，笑喊：「不聽老師的話好像都很有出息。」陳玉勳則露出害羞表情、笑歪。
李安（右）誇陳玉勳有出息。（圖／牽猴子提供）
陳玉勳雖拿下最佳劇情片大獎，但仍對於入圍最佳男主角的柯煒林、女主角的方郁婷沒拿獎感到遺憾。不過很樂觀的柯煒林一點都不覺得可惜，「導演滿讚的，學到很多東西」。李安已經覺得陳玉勳很優秀了，「現在拍電影好困難，我自己都很久沒開拍」，他已看過《大濛》，稱讚作品很令人驚豔。
柯煒林和張震在影帝之戰拼到最後一輪，以一票之差落敗，柯煒林得知後幽默說：「每次都跟我說是第二名，告訴我誰沒投給我！」其實，他認為有沒有得獎都沒關係，有參與到金馬獎就很開心，因為認識了不少台灣的電影工作者。
柯煒林（左）在陳玉勳旁就像個小孩。（圖／牽猴子提供）
這幾次他來台為電影宣傳，活潑個性很圈粉，還被說是JYP和許光漢的綜合體，他有看到網友留言，很自豪，「所以我會覺得我的演技寬度是蠻寬」，陳玉勳馬上吐槽：「真敢講！」雖然陳玉勳很愛當面念他，但私下都誇讚他，柯煒林聽完：「多請他在我面前講一下。」陳玉勳立刻稱讚：「你很棒。」
頒發到最佳導演時，由《眾生相》李駿碩拿下打敗陳玉勳，柯煒林在台下高興得用力鼓掌。他解釋如果4年前李駿碩沒有找他演《濁水漂流》，他就沒機會來台拍電影了，「因為這部電影入圍金馬獎，讓台灣的導演看到我，沒有他，我就沒機會來拍」。
《大濛》團隊現身慶功宴。（圖／牽猴子提供）
他感性提到，「4年前惜別晚會，自已一個人看著大家開心，4年過後我可以站在這邊，那個（電影人）我認識、這個（電影人）我認識，突然之間我變成一份子，大家都喜歡我表現，我會有點受寵若驚」。另外，方郁婷也和獎座擦身而過，但見到《大濛》抱回最佳劇情片已心滿意足。
9m88在金馬獎上獻唱《大濛》主題曲，表演完鬆一口氣，「這次帶著演員身分唱這首歌，像是背負全劇處的使命，導演演員都坐在台下，不敢看他們，怕會想哭」，擔心自己會回想劇情畫面，會有情緒影響表演。
《大濛》即將上映，目前有幾場口碑場都有不錯的反饋，獲得最佳劇情片是否有增添票房信心？陳玉勳坦言不敢想，「我們滿幸運有機會拍這電影，可以跟這麼好的演員、工作人員相處，很滿足了，其他事情不敢多想。」有刷Threads上留言？他打趣：「不太敢刷，看多了對身體不好。」
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
金馬62星光 陳玉勳帥氣亮相紅毯 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日在北流外廣場盛大展開，導演陳玉勳（圖）執導作品「大濛」入圍多項大獎，傍晚他親自領軍劇組一同走上紅毯。中央社 ・ 1 天前
金馬慶功／曾當李安一日學生！陳玉勳「不聽老師話」遭虧：有出息
由陳玉勳導演執導的電影《大濛》獲得本屆金馬獎11項提名，最終抱回最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本與最佳劇情片，加上此前的觀眾票選獎，一共抱回5座金馬，成為最大贏家。典禮結束後，導演李安和金獎大師李屏賓一同現身《大濛》慶功宴，表示自己很替陳玉勳高興。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
劉品言吃醋失控 抓包楊晴曖昧已婚熟男傻眼了
劉品言在TVBS影集《舊金山美容院》嫉妒心爆棚，對連晨翔初戀對象相當好奇，兩人更撞見楊晴與已婚熟男楊鎮有曖昧互動，劇情引發觀眾猜測後續發展。《舊金山美容院》開播以來，以生活化的表演方式深受觀眾喜愛，演員間自然又逗趣的默契更成為收視亮點。本週劇情，編劇兼導演的杜政哲更客串演出，透過劇組名義借林麗穎（劉自由時報 ・ 7 小時前
金馬62／張震「2摘金馬影帝」自己也嚇爛！「爆出大實話」全場笑噴
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行頒獎盛會，本屆主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐共同攜手，本屆「最佳男主角」獎項，由金馬影展閉幕片《最親愛的陌生人》飾演跨國夫妻的日本影帝西島秀俊與金馬影后桂綸鎂擔任頒獎人，現場宣布「《幸福之路》張震」封帝掀起全場尖叫，獲獎張震瞪大眼睛，上台喊出1句大實話讓全場笑出來了。民視 ・ 14 小時前
范冰冰奪金馬影后 工作室微博發文祝賀遭刪除
（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國女星范冰冰昨以「地母」在金馬獎封后。微博「范冰冰工作室」帳號在第一時間發文祝賀奪獎，但是該祝賀文隨後遭到刪除；范冰冰則在23日凌晨在個人微博表示，「此刻，有點幸福」，引來大批粉絲祝賀。中央社 ・ 8 小時前
范冰冰奪影后工作室發文 恭喜獲得寶島最佳女主角
大陸女星范冰冰憑《地母》奪下金馬影后。范冰冰工作室隨後發文，表示恭喜獲得來自寶島的最佳女主角！工作室發文感謝評審的認可、劇組的用心及所有觀眾的支持。這份殊榮不僅屬於范冰冰的角色鳳音，也是對所有堅守演藝...華視 ・ 12 小時前
金馬62／李安導演登紅毯被攝影機嚇一跳 笑說：回台都有收穫
曾兩度奪下金馬獎最佳導演的國際大師李安，今（22）日晚亮相金馬星光紅毯，以黑色西裝現身，雖然被突然靠近的攝影機嚇了一跳，但仍露出靦腆笑容。李安被突然靠近的攝影機嚇了一跳。圖／台視李安表示，每次回到台灣台視新聞網 ・ 1 天前
《大濛》奪4+1獎成最大贏家 製片：希望對票房有幫助
第62屆金馬獎昨晚在台北流行音樂中心盛大登場。《大濛》成最大贏家。《大濛》一舉拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片，以及觀眾票選最佳影片，在後台接受訪問時，監製李烈坦言心情相當興奮...華視 ・ 12 小時前
金馬慶功》《大濛》奪4獎成大贏家！李安虧陳玉勳「不聽話的都有出息」
由陳玉勳執導的《大濛》在22日的金馬獎入圍11項，最終抱回4項獎，成為大贏家，其中一項更是大獎「最佳劇情片」。陳玉勳在慶功宴上坦言，柯煒林和方郁婷與影帝、后擦身而過還是感到遺憾；而柯煒林敗給張震居次，他開玩笑表示：「每次都說我第2名，我不信！」隨後便轉身問：「跟我說誰沒投給我！」中時新聞網 ・ 14 小時前
台中影視實力綻放 補助協拍多片金馬大放異彩
第62屆金馬獎頒獎典禮已經落幕。由台中補助及協拍的多部作品，成績亮眼，勇奪最佳視覺效果、最佳音效、最佳動作設計、最佳改編劇本與最佳男配角。得獎作品包括《96分鐘》、《小蟲蟲大冒險》、《恨女的逆襲》及協中廣新聞網 ・ 7 小時前
陳雪甄全票奪金馬女配 新人獎廝殺馬士媛1票勝出
台北市 / 綜合報導 今年摘下金馬最佳女配角獎的陳雪甄，等了17年終於獲獎，也讓她淚崩表示，謝謝自己沒有放棄。而她在「人生海海」片中，努力揣摩馬來西亞口音，精湛演技，也獲得評審團全數通過，奪下獎座。另外在電影「左撇子女孩」裡，「馬士媛」精準演繹嗆辣外型，卻內心孤寂的角色，相當有大將之風，讓她以一票之差，擊退張吉安，奪下最佳新人獎。頒獎人林嘉欣說：「得獎的是，陳雪甄「人生海海」。」演員陳雪甄得獎同時也瞬間淚崩，她以「人生海海」奪下最佳女配角獎，等了17年終於拿到手， 第62屆金馬獎最佳女配角陳雪甄。第62屆金馬獎最佳女配角陳雪甄說：「我想要送給所有在每一部電影中，擔任配角的演員們，或許我們不見得會獲得很多的注目跟眼光，甚至很多時候懷疑自己的能力，但是謝謝我們沒有放棄，因為很多時候是我們在暗處中支撐，才可以創造電影中的許多細節。」她在戲中苦練馬來西亞口音，細細揣摩走路姿態精湛演技，獲得評審團一致讚賞15票全數通過，另外最佳新演員則由馬仕媛奪得，第62屆金馬獎最佳新演員馬仕媛說：「再來我想要謝謝一直陪在我身邊，沒有放棄過我的家人，愛人，朋友，還有所有的工作夥伴。」馬士媛演出左撇子女孩，以「一票之差」擊敗張吉安，獲得金馬獎的肯定，而她在後台受訪時，也向交往多年的男友，也就是JADE樂團成員嘟嘟隔空放閃，實際上這回評審可是相當頭痛，因為除了馬仕媛，另外奪得最佳導演獎的李駿碩，最佳男女主角獎的張震以及范冰冰，還有最佳新導演跟最佳劇情片，多個重要獎項都拚搏到最後，以「一票之差」險勝。不過在這場年度盛會，每一部入圍作品，都因為金馬獎讓更多人看見。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
台灣人不偷現金 專攻食物、安全帽 他見這幕傻了
許多民眾出國玩之後，都對台灣的治安相當放心，不怕貴重物品亂丟不翼而飛。一名網友昨在電商智取店的投幣機上，看到貼著400元鈔票，忍不住驚呼「台灣真的很怪，機車上的鹽酥雞會被偷，鈔票就是沒人拿。」許多網友解答，店內都有監視器，不會有人笨到為400元吃上官司；但鹽酥雞不一樣，「搞不好是狗咬走了，沒證據能怎樣？」中時新聞網 ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 1 天前
蔡尚樺主播轉主持「遭嫌字彙量不足」 釣出本人親自回應
36歲主持人蔡尚樺近年事業運極佳，不只手握多個節目主持，包含《全民星攻略》、《最強的身體》等，還獲得金鐘獎益智及實境節目主持人獎肯定。不過，從主播台出身的她，日前卻遭到網友質疑字彙量不足，沒想到竟釣出本人親自回覆。中時新聞網 ・ 2 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 3 天前
金馬62／大S最後一次「現身」三金！李竺芯唱哭觀眾 全場一片淚海
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，追思已故影視工作者橋段，由金曲歌后李竺芯獻聲，帶來〈魯冰花〉、〈只要為你活一天〉、〈我是一片雲〉、〈拄拄仔離開〉、〈Love〉、〈伍冬拾冬〉，大螢幕陸續出現1年來逝世影人，現場氣氛相當感傷。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
金馬獎完整得獎名單／范冰冰、張震奪最佳男女主角獎 《大濛》成最大贏家
第62屆金馬獎22日於台北流行音樂中心盛大舉辦，今年入圍競爭激烈，紅毯也星光熠熠。值得一提的是，7位金馬影后將齊聚，包含了、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂、林嘉欣、謝盈萱、林品彤、鍾雪瑩。而《孤味》三姐妹謝盈萱、徐若瑄、孫可芳將一同頒發終身成就獎給片中的媽媽陳淑芳。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
白冰冰41年前美照曝光！撞臉「周子瑜」引熱議
娛樂中心／李筱舲報導南韓女子天團 TWICE 將於今（22）、明（23）兩日在高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，這也是 TWICE 出道 10 年來首次以團體形式來台演出，讓許多台灣 ONCE 相當期待。而隨著「台灣女兒」周子瑜回娘家，先前有人在社群上分享資深藝人白冰冰 41 年前的年輕嫩照，被網封為「撞臉周子瑜」的話題，近日也再度引發熱議。民視 ・ 1 天前
甜到長螞蟻！李玉璽喝喜酒合體許允樂「親密摟腰」閃瞎網：真的好配
女星許允樂在今年（2025）大方認愛小6歲男星李玉璽後，越愛越高調，不時就會在社群中曝光兩人的生活點滴，昨（21日）許允樂曬出跟李玉璽「人生四格照」，讓網友看了紛紛直呼：「好閃」、「好甜好喜歡你們的互動」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
密度比監獄高！陳為民貼「台灣測速照相地圖」怒批：國恥
藝人陳為民時常在社群媒體和粉絲分享生活日常，除此之外他還是一名不折不扣的重機迷，曾多次騎重機完成24小時的環島紀錄。今（23）日他在臉書上貼出一張「台灣測速照相」地圖，形容密集程度「比軍事基地和監獄密度都高」，貼文發出後，引發網友們熱議。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前