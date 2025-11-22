金馬62／昔日母子檔西島秀俊、翁倩玉合體了！ 兩人互喊媽媽、兒子

第62屆金馬獎今（22）日晚間在台北流行音樂中心登場，日本金像獎影帝西島秀俊與金馬影后翁倩玉一同走紅毯，兩人今晚都要擔任頒獎嘉賓。

翁倩玉一身群金色禮服亮相，外套則是帶著日式風格圖案，相當霸氣又不失優雅。而她和西島秀俊曾一同在美國拍攝影集，兩人終於在金馬獎合體，老朋友一見面就大喊「媽媽」、「兒子」，順便來個大擁抱。她也說自己半世紀、52年前在金馬獎榮獲女主角，這次很高興能夠回娘家。

西島秀俊與翁倩玉今晚都要擔任頒獎嘉賓。圖／台視

廣告 廣告

西島秀俊本次來台，除了擔任頒獎人，也參與金馬影展會後座談，以及金馬大師課，他表示這次參加對談有與觀眾互動，他們也提出許多尖銳問題，也希望能夠與年輕一輩導演多做交流。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

范冰冰有望出席！大咖頒獎、表演嘉賓齊聚 金馬62五大亮點一次看

金馬62／頒獎嘉賓公布！西島秀俊、小島秀夫紅毯合體 翁倩玉罕見來台

【焦點人物】旅日巨星翁倩玉 始終堅持做自己