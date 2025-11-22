金馬62》星光紅毯直播！楊千霈攜雙帥蹦火花 范冰冰有望亮相
第62屆金馬獎頒獎典禮將在今（22日）晚台北流行音樂中心舉辦，活動預計7點準時開始。而在星光大道紅毯部分，已於下午17時30分登場。此屆由三金御用紅毯主持人楊千霈，搭檔兩位帥氣男星徐鈞浩、彭千祐攜手主持，期待帶來不一樣的火花。另外，包含蔡淑臻、劉若英、楊貴媚、鳳小岳、桂綸鎂、翁倩玉、李安、西島秀俊等多位大咖名人都會亮相，尤其入圍今年影后的大陸女星范冰冰有望現身，令影迷們十分期待。《中時新聞網》也帶大家一起看星光大道的直播最新現況。
金馬62／爭奪紅毯第一帥！劉敬白色透視裝亮相 謙虛喊：第二帥也可以
入圍第62屆金馬獎「最佳新演員」的劉敬，今（22）日晚間與《失明》導演周美豫一同走上星光紅毯。《失明》今年在評選中受矚目，兩人作為劇組代表亮相，成為紅毯前段備受關注的組合之一。劉敬以白色透視裝登場，身台視新聞網 ・ 13 小時前
金馬62星光 楊千霈再扛紅毯主持棒 (圖)
第62屆金馬獎星光大道22日傍晚在北流外盛大登場，藝人楊千霈（圖）再度扛起紅毯主持棒，將與搭檔徐鈞浩、彭千祐一同迎接影人到來。中央社 ・ 13 小時前
金馬62／第62屆金馬獎最終名單 《大濛》獲最佳劇情片、最佳原著劇本
2025年華語電影業界的年度盛事、第62屆金馬獎今（22日）晚在台北流行音樂中心舉辦，本屆入圍大贏家是陳玉勳導演的《大濛》，共獲11項獎項入圍；另外鄒時擎的《左撇子女孩》入圍9項，潘客印導演的《我家的事》及張吉安的《地母》也分別以8項入圍緊追在後。而3位星光大道主持人，由16年來在紅毯上見證電影璀璨的楊千霈領軍，加上三度接下星光主持棒的徐鈞浩與曾是金馬遞獎大使的彭千祐。今晚的頒獎典禮，台灣觀眾可鎖定台視頻道同步收看直播，網路直播則由MyVideo影音獨家播出，LINE TODAY共同轉播。《鏡週刊》一如既往，從星光大道到典禮完成，全程為讀者紀錄。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
金馬62／2025金馬頒獎典禮 表演節目、頒獎嘉賓亮點一次看
第62屆金馬獎頒獎典禮將於2025年11月22日在台北流行音樂中心盛大舉行，今年頒獎嘉賓眾星雲集，除了有日本金像獎影帝西島秀俊、旅日巨星翁倩玉來台頒獎；電影《孤味》中的三姊妹也將再度合體，為國民阿嬤陳淑芳獻獎，以及電影《女朋友。男朋友》中鳳小岳、張孝全CP再現，都是頒獎典禮節目亮點。鏡報 ・ 1 天前
金馬紅毯／陳意涵墨綠禮服曬迷人肩頸線條 一轉身美背全露
第62屆金馬獎頒獎典禮，今（22日）晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，星光大道部分由連續主持16年紅毯的楊千霈搭上男星彭千祐、徐鈞浩一同主持，現場星雲集，稍早，頒獎嘉賓陳意涵以踏上紅毯。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
金馬62》電視收音大悲劇！告五人、戴佩妮開唱 難逃網友毒舌
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在台北流行音樂中心隆重登場，不少影迷、網友紛紛守在電視機、電腦機前面緊盯活動。不過，收音問題似乎無法改善，連帶影響表演品質，網路上一片哀嚎，包含頑童、告五人、9m88以及剛榮獲最佳電影原創歌曲的戴佩妮，都逃不了網友毒舌批評。中時新聞網 ・ 10 小時前
金馬62／李安頒獎「一看得主秒變臉」！真實反應全放送
娛樂中心／曾郁雅報導第62屆台灣電影金馬獎於週六（22日）於台北流行音樂中心舉行，本屆金馬獎紅毯主持由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐攜手合作，典禮一開場由頑童MJ116帶來精彩熱血開場表演，點燃全場對電影之愛，隨後展開頒獎，「最佳新導演」、「最佳導演」由剛獲得美國導演工會（DGA Awards）終身成就獎的「台灣之光」李安頒獎，宣布由「Lloyd Lee CHOI」、「李駿碩」分別拿下「最佳新導演」、「最佳導演」，民視 ・ 8 小時前
金馬62星光 粉絲紅毯旁卡位（2） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日傍晚由星光大道先打頭陣，紅毯旁下午已聚集大批粉絲，拉布條、舉手牌等待一睹偶像風采。中央社 ・ 13 小時前
金馬62星光 粉絲提早卡位等待偶像現身（1） (圖)
第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間在北流登場，傍晚由星光大道揭序幕，紅毯兩旁下午已有大批民眾到場卡位等待偶像現身，眾人紛紛以手機、手牌秀出熱愛的明星名字。中央社 ・ 13 小時前
金馬獎2025／精彩幕後直擊！林柏宏人在金馬 心繫TWICE
第62屆金馬獎今晚在北流盛大登場，眾星雲集！台上幾家歡樂幾家愁，台下的幕後花絮也十分精彩，Yahoo電影戲劇編輯部為你整理紅毯和後台x大花絮亮點，見證影人的歡樂時刻！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 11 小時前
金馬獎／褲裝上身帥一波！劉若英帥氣登金馬 楊千霈激喊：好漂亮
2025第62屆金馬獎頒獎典禮今天（22日）在台北流行音樂中心登場，今年星光大道由紅毯主持人常客楊千霈帶著徐鈞浩及彭千祐主持，海內外電影人齊聚一堂，紅毯星光熠熠備受矚目，誰說女星只能穿禮服，今年有好多人選擇褲裝比男星還要帥。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
金馬62 曾敬驊奪最佳男配角激動哭紅眼 (圖)
演員曾敬驊（圖）憑著在電影「我家的事」中的好表現，22日成功拿下第62屆金馬獎最佳男配角，從台前致詞到後台受訪，他數度難忍情緒、哭紅雙眼。中央社 ・ 9 小時前
金馬62/陳淑芳獲終身成就獎！將同台《孤味》3女兒吐心聲
第62屆金馬獎頒獎典禮於22日晚間在台北流行音樂中心盛大舉行，紅毯上星光熠熠。然而，資深女演員陳淑芳今年分別在金鐘獎、金馬獎都拿下特別貢獻獎殊榮，今晚她將由曾共演《孤味》的「三名女兒」謝盈萱、 徐若瑄、孫可芳獻獎，展現出「母女」感情深厚的表現。中天新聞網 ・ 10 小時前
金馬紅毯／《我家的事》藍葦華、姚淳耀站太遠爆有嫌隙！曾敬驊超嗆「你有用盡全力嗎」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導第62屆金馬獎頒獎典禮於今（22）日在台北流行音樂中心登場，星光大道於傍晚5點半開始，由楊千霈、徐鈞浩、彭千祐擔任紅毯主...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
金馬獎紅毯「粉紅三美」亮相！林品彤最年輕影后氣場驚人 蔡淑臻林怡婷超吸睛
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中最年輕影后林品彤以頒獎嘉賓身分登上紅毯，與蔡淑臻、林怡婷同穿粉色禮服，成星光3大公主。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 8 小時前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 20 小時前
金馬紅毯／典禮最大咖！好久不見翁倩玉回來了 52年前影后現身
第62屆金馬獎頒獎典禮將於今（22）日於臺北流行音樂中心舉行，來自全世界四面八方的影人齊聚一堂，翁倩玉與日本影星西島秀俊合體現身，晚間典禮最大咖，長期定居日本的翁倩玉特地回台參加頒獎典禮，這也是他睽違影壇47年的金馬影后翁倩玉重返大銀幕。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金馬62帝后張震、范冰冰
本報綜合報導 第六十二屆金馬獎得獎名單二十二日揭曉，最佳影片由呼聲最高的《大濛》奪下…中華日報 ・ 7 小時前
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸
金馬62／曾敬驊突爆「深夜痛哭」真相！當場和解兩名爸爸EBC東森娛樂 ・ 12 小時前