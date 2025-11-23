金馬62／時隔4年再封影帝！張震被質疑「爽拿獎」不忍全說了
記者宋亭誼／台北報導
第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，入圍最佳男主角的男星個個實力堅強，堪稱死亡之組。稍早宣布張震《幸福之路》殺出血路，擊退許瑞奇《好孩子》、柯煒林《大濛》、張孝全《深度安靜》、藍葦華《我家的事》，成為本屆影帝。
張震2021年以《緝魂》獲得第58屆金馬獎最佳男主角，時隔4年今（22）日以《幸福之路》二度抱回金馬影帝，他激動表示：「今天真的很開心很興奮，每一位男主角演技都很在線，今年是很競爭性的一年」坦言沒想過自己會拿獎。
張震提到，外界經常覺得他是人生勝利組，在演藝圈走得非常順遂，但其實並非如此，「很多人覺得『X的，張震很爽』，但不是啊。」張震感性表示，《幸福之路》聚焦新移民議題，表面看似離大家很遠，但其實新移民可能充斥在每個人生活當中，「我希望我的人生像男主角一樣，有一點點的幸福就可以支持我走下去。」對他而言，抱回金馬獎影帝就是「一點點幸福」，足以支撐他繼續在影視圈帶來新作品。
