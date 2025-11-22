金馬62／曾敬驊奪最佳男配爆哭！曝得獎心聲：想帶爸媽出國

曾敬驊奪下第62屆金馬獎最佳男配角獎。（圖／東森娛樂）





第62屆金馬獎今（22）日於台北流行音樂中心盛大登場，本屆典禮採無主持人方式舉行，稍早由張孝全、鳳小岳擔任頒獎嘉賓，共同頒發「 最佳男配角」獎，該獎項由黃秋生、金士傑、黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀5人角逐，競爭相當激烈，最終由曾敬驊成功奪下獎項。

曾敬驊在電影《我家的事》中飾演一家四口的弟弟「蕭子夏」，這次成功奪下獎項，他激動落淚向所有入圍者及導演表達感謝，「我不太會說話，但是我真的做了很多很勇敢的事情，謝謝帶我進到電影世界的老師，謝謝你看見了我」，並感謝電影讓他感受到情緒，「謝謝電影，謝謝你讓我愛上這一切，謝謝大家。」

曾敬驊奪下最佳男配角爆哭。（圖／東森娛樂）

曾敬驊奪下最佳男配角爆哭。（圖／東森娛樂）

曾敬驊透露，在宣布得獎當下腦袋直接空白，談及拍攝時遭遇最大的挑戰，他則坦言，自己的個性總認為有一道牆擋在那，成為演員後一直想要嘗試打破它，「我覺得我進步了，我已經盡力把他推開了，所以我才完成《我家的事》的表演，跟這群人完全相信他們，在跟他們互動時才會有那麼多火花，這是這部戲最難的部分，也是最大的禮物」。

曾敬驊提到，聽到得獎當下很感激一路以來遇見的人，至於得獎後最想做的事，曾敬驊再度落淚表示，希望可以在過年時帶著從未出過國的爸爸媽媽出國，「我希望我這次拿到金馬獎，可以讓他們放下一些執念」。

